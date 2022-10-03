https://sputniknews.com.tr/20221003/bakan-karaismailoglundan-sabiha-gokcen-metro-hatti-aciklamasi-ibbnin-hicbir-katkisi-yoktur-1061919821.html

Bakan Karaismailoğlu'ndan Sabiha Gökçen metro hattı açıklaması: İBB'nin hiçbir katkısı yoktur

Bakan Karaismailoğlu'ndan Sabiha Gökçen metro hattı açıklaması: İBB'nin hiçbir katkısı yoktur

Bakan Karaismailoğlu, Sabiha Gökçen metro hattıyla ilgili İBB Başkanı İmamoğlu'nun iddialarına tepki göstererek 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hiç bir... 03.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-03T23:45+0300

2022-10-03T23:45+0300

2022-10-03T23:45+0300

adil karaismailoğlu

türkiye

metro

sabiha gökçen

sabiha gökçen havaalanı

sabiha gökçen havalimanı

ekrem imamoğlu

ibb

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, CNN TÜRK'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:* Kadıköy'den kalkıp Pendik Tavşantepe'ye gelen istasyondu. Daha sonra bağlantısı için 7.4 km hattın çalışmalarını Bakanlık olarak başlattık. Fevzi Çakmak ve Yayalar mahalleleri de yoğun olan nüfuslu bölgeler. Buralar da metroya kavuştu. Sabiha Gökçen'de inen vatandaş, hiç başka araca binmeden raylı sistemi kullanarak Halkalı'ya kadar gidebilir. İstanbul'un birçok yerine böylelikle ulaşılabiliyor. İstanbul için hazırlanmış bin 100 kilometre Metro hattı. Şu an 500 kilometre metro hattı var devam edenlerle birlikte. Yıllık 35 milyon yolcu kapasitesi var Sabiha Gökçen'in. Bu günlük 1,2 milyon kişi ulaşabilecek. Önümüzdeki yüzyıla yetecek bir kapasiteye sahip. Yıllar önce ana muhalefet lideri Sabiha Gökçen'i Tuz Gölü'ne benzetmişti. Avrupa'nın 8. Türkiye'nin en yoğun 3. havalimanı Sabiha Gökçen. Buranın kapasitesini artıracak bir ihale yapıyoruz. İkinci pist de Mayıs ayında bitiyor. Bunlar önemli işler. Hem İstanbul Havalimanı, hem Sabiha Gökçen Havalimanı büyüyor.* Sürücüsüz kullanılabilecek kapasitede. Merkezden kontrol ediliyor. Bugün işletmeye başlatıldı. İstenildiği zaman manuel de işletilebilecek. Saatte 80 km hız trenin maksimum yapabileceği hızdır. İBB herhalde gece 12 ye kadar çalıştırıyor. Kadıköy-Pendik hattının devamı olduğu için burayı Belediye'ye devrettik. Burada çalışan insanların verdiği emeği gösteriyor. 16.1 milyar saat emek var burada. 32 metre -35 metreye kadar indiğimiz yerler var. Yerleşim yerlerini etkilemiyor. TBM dediğimiz makinalar adeta köstebek gibi hedefine ulaştı. Bizim için kolay işler oldu. Tamamen yerli mühendislerimiz olduğu bir iş oldu. Türkiye'nin yüklenicileri dünyada aranan yükleniciler oldu. Yer altıdaki tünelin toplam uzunluğu 7.4 kilometre.'İstanbul Büyükşehi̇r Beledi̇yesi̇'ni̇n hi̇ç bi̇r katkısı yoktur'* Bu projenin toplam bedeli 4.4 milyar TL. Burası 2018 yılı gibi aktif olarak başladı, ortalama 5 yılda tamamlandı. 4.4 milyar TL'ye bakanlık bütçesinden yapıldı, Büyükşehir'in hiçbir katkısı yoktur.* (Ekrem İmamoğlu'nun Twitter'daki iddiaları) Bu tweet'in karşılığı emek hırsızlığıdır. 16 milyar saat insanın emeğinin hırsızlığıdır. Çünkü çalışma arkadaşlarımızın alın teri vardır. Siz akşam keyif yaparken 16 saniyelik tweet'le arkadaşlarımızın emeğini çalamazsınız. Buna konuşacak bir şey yok. Cevap vermeye değmez. Bir adam çıkmış bir tanesi keyif yaparken tweet atarak üstüne çıkmaya çalışıyor.* Bu kadar işle alakası olmayan, kendi vazifesine iş olmayan bir kişinin 16 saniyelik tweet'ini tartışıyor. Böyle bir şey olmaz. Bugüne kadar 4.4 milyar TL'lik bakanlığımız tarafından bu proje bitti. Büyükşehir'in görevleridir raylı sistemleri yapmak.* Bu ilgili Belediye'nin vergi gelirlerinin yüzde 5'ini aşmamak şartıyla ödemesi olacak. Belediye'ye ayrılan bütçeden yüzde 5'lik kesinti yapılmayacak. Vergi, faiz yok. Bu İstanbul'da da Kayseri Bursa'da da böyle* Kimseye ayrım yok. Ne yüzle konuşuyorlar. Biz bu metroyu yaptık teslim ettik. Bunun Pendik'ten Marmaray'a bağlantısı var. Bu Belediye ait. Bakın aradan 5 yıl geçti. İBB'nin bunu bitirmesi gerekiyordu. İşi burada alınganlık yapacaklarına kendilerine ait olan işleri bitirsinler.* 4 km hat. Şimdiye kadar çoktan bitmesi gereken bir hattır. Arkalarını biz mi toplayacağız. Herkesin sorumlulukları var. Herkesin işi belli. %80'le teslim etmiş olduğumuz Bostancı Dudullu hattı bile açılmadı. Bunlar çoktan bitecek işlerdi. Çok lafla iş olmuyor maalesef.* Pendik'ten Tuzla'ya kadar bu hat devam ediyordu. Son ihaleyle şu anki yeşil bölgeyi de yapmıyorlar. Bakanlık olarak 103 km metro yapıyoruz Bakanlık olarak. Bu konuştuğumuz metroyu yapan Genel Müdürlüğümüz. Emek veren arkadaşlarım burada. Yaptıkları işe sahip çıkıyor.'İstanbul Havali̇manı 1-2 ay sonra metrosuna kavuşuyor'* Hiç metro yapmadığı gibi devam eden metro hatları vardı. Kaide değer bir ilerleme yok. Ama algı oyunlarıyla oturdukları yerden sahip çıkmak olmaz. Bu kırmızılar İBB'nin devam eden inşaatlar, Gayrettepe, Kağıthane - İstanbul Havalimanı'na ulaşan 37,5 km'lik metro hattını önümüzdeki ayın sona doğru açıyoruz. Şu an inşaatı devam ediyor. Gayrettepe Kağıthane hattını da 6 ay sonra açacağız.* İstanbul Havalimanı 1-2 ay sonra metrosuna kavuşuyor. Bunun tabi entegrasyonları olacak. Bunlar devlet aklıyla üretilmiş, bütün hatlar birbirini tamamlayan hatlardır. Geri kalan kısmı da Gayrettepe - Kağıthane.'İstanbul Havali̇manı-Taksi̇m arası 30 daki̇ka olacak'* Bunlar devlet aklıyla üretilmiş, bütün hatlar birbirini tamamlayan hatlardır. Geri kalan kısmı da Gayrettepe - Kağıthane. İstanbul Havalimanı şuandaki kapasitesiyle 120 milyon yolcuya hizmet verebilecek durumda. İstanbul Havalimanı - Taksim arası 30 dakika olacak. Buranın da maliyeti 12 milyar TL'nin üzerinde. Bura izole bir hat ve Marmaray'ın devamı olduğu için Bakanlık olarak biz işleteceğiz.

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