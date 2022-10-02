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İmamoğlu'ndan Erdoğan'a: Tüm ülkede olduğu gibi yatırımların tek sahibi kıymetli vatandaşlarımızdır
İmamoğlu'ndan Erdoğan'a: Tüm ülkede olduğu gibi yatırımların tek sahibi kıymetli vatandaşlarımızdır
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Birileri bizim yaptığımız raylı sistemi sahiplenmek istiyor" sözlerine "Bugün açılışı yapılan metro... 02.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-02T17:21+0300
2022-10-02T17:31+0300
ekrem imamoğlu
recep tayyip erdoğan
türkiye
metro
ibb
raylı sistem
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Pendik-Sabiha Gökçen Metro Hattı Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul'daki raylı sistem ağının yarısı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tarafından İstanbulumuza kazandırılmaktadır. Birileri bizim yaptıklarımızı sahiplenmek istiyor" ifadelerini kullandı.Erdoğan'ın açıklamalarına, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan yanıt verdi. İmamoğlu, Erdoğan'ın açıklamalarını alıntıladığı paylaşımında "Bugün açılışı yapılan metro hattının maliyeti İBB tarafından karşılanmaktadır. Yani, aslında tüm ülkede olduğu gibi yatırımların tek sahibi kıymetli vatandaşlarımızdır. Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu İstanbul’umuza hayırlı olsun" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20221002/cumhurbaskani-erdogan-pendik-sabiha-gokcen-metro-hatti-acilis-toreninde-konusuyor-1061865946.html
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ekrem imamoğlu, recep tayyip erdoğan, metro, ibb, raylı sistem
ekrem imamoğlu, recep tayyip erdoğan, metro, ibb, raylı sistem

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a: Tüm ülkede olduğu gibi yatırımların tek sahibi kıymetli vatandaşlarımızdır

17:21 02.10.2022 (güncellendi: 17:31 02.10.2022)
© İBB/ONUR GUNALİBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Rumelihisarüstü-Aşiyan Füniküler hattında gerçekleştirilen test sürüşüne katıldı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Rumelihisarüstü-Aşiyan Füniküler hattında gerçekleştirilen test sürüşüne katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2022
© İBB/ONUR GUNAL
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Birileri bizim yaptığımız raylı sistemi sahiplenmek istiyor" sözlerine "Bugün açılışı yapılan metro hattının maliyeti İBB tarafından karşılanmaktadır. Yani, aslında tüm ülkede olduğu gibi yatırımların tek sahibi kıymetli vatandaşlarımızdır" yanıtını verdi.
Pendik-Sabiha Gökçen Metro Hattı Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul'daki raylı sistem ağının yarısı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tarafından İstanbulumuza kazandırılmaktadır. Birileri bizim yaptıklarımızı sahiplenmek istiyor" ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın açıklamalarına, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan yanıt verdi. İmamoğlu, Erdoğan'ın açıklamalarını alıntıladığı paylaşımında "Bugün açılışı yapılan metro hattının maliyeti İBB tarafından karşılanmaktadır. Yani, aslında tüm ülkede olduğu gibi yatırımların tek sahibi kıymetli vatandaşlarımızdır. Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu İstanbul’umuza hayırlı olsun" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pendik-Sabiha Gökçen Metro Hattı’nın açılışını gerçekleştirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2022
TÜRKİYE
İstanbul'da metro açılışında konuşan Erdoğan: Birileri bizim yaptıklarımızı sahiplenmek istiyor
16:28
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