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İstanbul'da metro açılışında konuşan Erdoğan: Birileri bizim yaptıklarımızı sahiplenmek istiyor
İstanbul'da metro açılışında konuşan Erdoğan: Birileri bizim yaptıklarımızı sahiplenmek istiyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sabiha Gökçen İstasyonu'nda Pendik-Sabiha Gökçen Metro Hattı Açılış Töreni'nde konuşuyor. 02.10.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
recep tayyip erdoğan
sabiha gökçen havaalanı
pendik
metro
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Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
türkiye
sabiha gökçen havaalanı
pendik
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recep tayyip erdoğan, sabiha gökçen havaalanı, pendik, metro
recep tayyip erdoğan, sabiha gökçen havaalanı, pendik, metro

İstanbul'da metro açılışında konuşan Erdoğan: Birileri bizim yaptıklarımızı sahiplenmek istiyor

16:28 02.10.2022 (güncellendi: 16:57 02.10.2022)
© DHARecep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2022
© DHA
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sabiha Gökçen İstasyonu'nda Pendik-Sabiha Gökçen Metro Hattı Açılış Töreni'nde konuşuyor.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Muhalefet inşaatı başlamış metro hatlarına hafriyat dökerken, bakanlığımız ve belediyelerimiz vatandaşlarımızı raylı sistemlere kavuşturuyor.
İstanbul'daki raylı sistem ağının yarısı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tarafından İstanbulumuza kazandırılmaktadır. Birileri bizim yaptıklarımızı sahiplenmek istiyor.
(İBB) Mevcut Belediye Başkanı 'Ben de bir köşesinden tutayım.' Yok, böyle bir derdi yok. Şu anda göreve geldiğinden beri her taraf çukur.
Bana vatandaşım soruyor "Bu İstanbul'un belediye başkanı ne iş yapar?" diye. Haziran geldiğinde vatandaşım gereğini yapacaktır.
İstanbul'da sel oluyor, kar yağıyor, kriz yaşanıyor, bakanlarımızla anında olay yerindeyiz. İstanbul'un belediye başkanı nerede? Bodrum'da.
Eli İstanbul'da, gözü başka yerde olanların eksiğini biz tamamlıyoruz.
Artık Sabiha Gökçen'e Pendik'ten 10 dakikada, Kartal'dan 12 dakikada, Kadıköy'den 50 dakikada ulaşmak mümkün olacak.
Yol medeniyettir, raylı sistem medeniyettir. Bu medeniyete benim vatandaşlarım layıktır.
Belediye başkanlığım döneminde, o zamandan bugüne "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" mantığıyla her zaman milletimize hizmet etme derdinde olduk.
Manifestomuzun adı: Türkiye Yüzyılı. Bunun inşaasını hep birlikte gerçekleştireceğiz.
Bizim İstanbul sevdamızı anlatmaya kelimeler yetmez.
CHP demek çöp demektir, çukur demektir, çamur demektir. Biz mutsuz bir İstanbul'u devraldık. Fatih'in emanetine yakışmayan bu kötü tabloyla hemen harekete geçtik. Önümüze çıkan sayısız engele rağmen bu aziz şehir için çalıştık, ter döktük. Hiçbir zaman bahanelere sarılma kolaycılığına tevessül etmedik.
Milleti millet yapan ailedir. Aile kurumumuza da sahip çıkacağız. Ailelerimize laf söylettirmeyeceğiz. Milli ve manevi değerlerimizin korunması konusunda dikkatli davranacağız. Aile kurumumuza yönelik saldırılara kesinlikle göz yummayacağız. Gençlerimizi mankurtların eline düşürmeyeceğiz.
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