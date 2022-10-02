İstanbul'da metro açılışında konuşan Erdoğan: Birileri bizim yaptıklarımızı sahiplenmek istiyor

Muhalefet inşaatı başlamış metro hatlarına hafriyat dökerken, bakanlığımız ve belediyelerimiz vatandaşlarımızı raylı sistemlere kavuşturuyor. Muhalefet inşaatı başlamış metro hatlarına hafriyat dökerken, bakanlığımız ve belediyelerimiz vatandaşlarımızı raylı sistemlere kavuşturuyor.

İstanbul'daki raylı sistem ağının yarısı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tarafından İstanbulumuza kazandırılmaktadır. Birileri bizim yaptıklarımızı sahiplenmek istiyor. İstanbul'daki raylı sistem ağının yarısı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tarafından İstanbulumuza kazandırılmaktadır. Birileri bizim yaptıklarımızı sahiplenmek istiyor.

(İBB) Mevcut Belediye Başkanı 'Ben de bir köşesinden tutayım.' Yok, böyle bir derdi yok. Şu anda göreve geldiğinden beri her taraf çukur. (İBB) Mevcut Belediye Başkanı 'Ben de bir köşesinden tutayım.' Yok, böyle bir derdi yok. Şu anda göreve geldiğinden beri her taraf çukur.

Bana vatandaşım soruyor "Bu İstanbul'un belediye başkanı ne iş yapar?" diye. Haziran geldiğinde vatandaşım gereğini yapacaktır. Bana vatandaşım soruyor "Bu İstanbul'un belediye başkanı ne iş yapar?" diye. Haziran geldiğinde vatandaşım gereğini yapacaktır.

İstanbul'da sel oluyor, kar yağıyor, kriz yaşanıyor, bakanlarımızla anında olay yerindeyiz. İstanbul'un belediye başkanı nerede? Bodrum'da. İstanbul'da sel oluyor, kar yağıyor, kriz yaşanıyor, bakanlarımızla anında olay yerindeyiz. İstanbul'un belediye başkanı nerede? Bodrum'da.

Eli İstanbul'da, gözü başka yerde olanların eksiğini biz tamamlıyoruz. Eli İstanbul'da, gözü başka yerde olanların eksiğini biz tamamlıyoruz.

Artık Sabiha Gökçen'e Pendik'ten 10 dakikada, Kartal'dan 12 dakikada, Kadıköy'den 50 dakikada ulaşmak mümkün olacak. Artık Sabiha Gökçen'e Pendik'ten 10 dakikada, Kartal'dan 12 dakikada, Kadıköy'den 50 dakikada ulaşmak mümkün olacak.

Yol medeniyettir, raylı sistem medeniyettir. Bu medeniyete benim vatandaşlarım layıktır. Yol medeniyettir, raylı sistem medeniyettir. Bu medeniyete benim vatandaşlarım layıktır.

Belediye başkanlığım döneminde, o zamandan bugüne "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" mantığıyla her zaman milletimize hizmet etme derdinde olduk. Belediye başkanlığım döneminde, o zamandan bugüne "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" mantığıyla her zaman milletimize hizmet etme derdinde olduk.

Manifestomuzun adı: Türkiye Yüzyılı. Bunun inşaasını hep birlikte gerçekleştireceğiz. Manifestomuzun adı: Türkiye Yüzyılı. Bunun inşaasını hep birlikte gerçekleştireceğiz.

Bizim İstanbul sevdamızı anlatmaya kelimeler yetmez. Bizim İstanbul sevdamızı anlatmaya kelimeler yetmez.

CHP demek çöp demektir, çukur demektir, çamur demektir. Biz mutsuz bir İstanbul'u devraldık. Fatih'in emanetine yakışmayan bu kötü tabloyla hemen harekete geçtik. Önümüze çıkan sayısız engele rağmen bu aziz şehir için çalıştık, ter döktük. Hiçbir zaman bahanelere sarılma kolaycılığına tevessül etmedik. CHP demek çöp demektir, çukur demektir, çamur demektir. Biz mutsuz bir İstanbul'u devraldık. Fatih'in emanetine yakışmayan bu kötü tabloyla hemen harekete geçtik. Önümüze çıkan sayısız engele rağmen bu aziz şehir için çalıştık, ter döktük. Hiçbir zaman bahanelere sarılma kolaycılığına tevessül etmedik.