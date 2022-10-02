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https://sputniknews.com.tr/20221002/aygm-pendik-sabiha-gokcen-havalimani-metrosu-yatirimi-bakanligimiz-butcesinden-gerceklestirildi-1061874634.html
AYGM: Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu yatırımı Bakanlığımız bütçesinden gerçekleştirildi
AYGM: Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu yatırımı Bakanlığımız bütçesinden gerçekleştirildi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM), Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu yatırımının Bakanlığın bütçesinden AYGM... 02.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-02T20:49+0300
2022-10-02T20:49+0300
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM), Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu yatırımının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın bütçesinden AYGM tarafından gerçekleştirildiği ifade edildi.AYGM'nin Twitter hesabından "Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu"na yönelik paylaşımda bulunuldu.Bugün hizmete alınan söz konusu metronun 4,4 milyar liraya mal olduğunun belirtildiği paylaşımda, "Yatırım; Bakanlığımız bütçesinden AYGM tarafından gerçekleştirildi. İstanbul’a ve ülkemize hayırlı olsun!" ifadesine yer verildi.Pendik-Sabiha Gökçen Metro Hattı Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul'daki raylı sistem ağının yarısı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tarafından İstanbulumuza kazandırılmaktadır. Birileri bizim yaptıklarımızı sahiplenmek istiyor" ifadelerini kullanmıştı.Erdoğan'ın açıklamalarına, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan "Bugün açılışı yapılan metro hattının maliyeti İBB tarafından karşılanmaktadır. Yani, aslında tüm ülkede olduğu gibi yatırımların tek sahibi kıymetli vatandaşlarımızdır. Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu İstanbul’umuza hayırlı olsun" yanıtını vermişti.
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AYGM: Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu yatırımı Bakanlığımız bütçesinden gerçekleştirildi

20:49 02.10.2022
© AAUlaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2022
© AA
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM), Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu yatırımının Bakanlığın bütçesinden AYGM tarafından gerçekleştirildiğini bildirdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM), Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu yatırımının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın bütçesinden AYGM tarafından gerçekleştirildiği ifade edildi.
AYGM'nin Twitter hesabından "Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu"na yönelik paylaşımda bulunuldu.
Bugün hizmete alınan söz konusu metronun 4,4 milyar liraya mal olduğunun belirtildiği paylaşımda, "Yatırım; Bakanlığımız bütçesinden AYGM tarafından gerçekleştirildi. İstanbul’a ve ülkemize hayırlı olsun!" ifadesine yer verildi.
Pendik-Sabiha Gökçen Metro Hattı Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul'daki raylı sistem ağının yarısı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tarafından İstanbulumuza kazandırılmaktadır. Birileri bizim yaptıklarımızı sahiplenmek istiyor" ifadelerini kullanmıştı.
Erdoğan'ın açıklamalarına, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan "Bugün açılışı yapılan metro hattının maliyeti İBB tarafından karşılanmaktadır. Yani, aslında tüm ülkede olduğu gibi yatırımların tek sahibi kıymetli vatandaşlarımızdır. Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu İstanbul’umuza hayırlı olsun" yanıtını vermişti.
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