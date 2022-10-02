https://sputniknews.com.tr/20221002/brezilyadaki-bolsonaro-lula-yarisi-icin-tum-dunyada-nefesler-tutuldu-1061874395.html

Brezilya'daki Bolsonaro-Lula yarışı için tüm dünyada nefesler tutuldu

Brezilya'daki Bolsonaro-Lula yarışı için tüm dünyada nefesler tutuldu

Latin Amerika'nın en büyük ülkesi ve ekonomisi Brezilya'da sandıkların kapanmasına doğru gidilirken, sağcı Bolsonaro ile solcu Lula arasındaki tarihi yarışın... 02.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-02T20:55+0300

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dünya

brezilya

luiz inacio lula da silva

jair bolsonaro

seçim

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Brezilyalılar, siyasi yelpazenin sağ ucundaki Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile eski solcu Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva arasında yarışa sahne olan genel seçimler için bugün oy kullandı. Brezilya, Latin Amerika'nın en büyük ülkesi ve ekonomisi olduğundan, sağ ile sol arasındaki tarihi seçimin nasıl sonuçlanacağını tüm dünya merakla bekliyor. Nüfusu 212 milyonu aşan Brezilya'da 156 milyon 454 bin kayıtlı seçmen sandığa çağrıldı. Seçim yasalarına göre oy verme işlemi 18-70 yaşındakiler için zorunlu, 70 yaşından büyükler, okuma yazması olmayanlar ve 16-18 yaşındakiler için gönüllülüğe dayalı olarak yapılıyor.11 devlet başkanı adayının yarıştığı seçimlerde, tüm seçim anketlerin favori olarak gösterdiği İşçi Partisinin adayı Lula'nın oyunu kullanmasını bir gazeteci ordusu takip etti.Son anketler Lula'ya yüzde 50, 'Brezilya'nın Trump'ı' lakaplı Bolsonaro'ya yüzde 36 oy öngörmüştü.Liberal Partinin adayı Bolsonaro, dün kendisini destekleyen sağ eğilimli yabancı politikacıların sosyal medya mesajlarını paylaştı.Bunlar içinde önceki ABD Başkanı Donald Trump Brezilyalıları Bolsonaro'ya oy vermeye çağırdı. Önceki İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, daha güçlü ikili ilişkiler için Bolsonaro'ya şükranlarını dile getirdi. Macaristan Başbakanı Viktor Orban da Bolsonaro'ya övgüler düzdü. Bolsonaro, bugün Brezilya bayrağının yeşil ve sarı renklerinde bir tişört giyerek oy verdikten sonra gazetecilere “Temiz seçimlere saygı gösterilmesi gerek" dedi.Lula'nın yüzde 50 oyu toplayıp ikinci tura bırakmaması ihtimaline rağmen, ilk turun belirleyici olacağını söyleyen 'Brezilya'nın Trump'ı', sonuçlara saygı duyup duymayacağı sorusu üzerine başparmağını yukarı kaldırarak uzaklaştı.Seçimlerde devlet başkanı ve yardımcısının yanısıra 26 eyalet ve başkent Brasilia'yı kapsayan Federal Bölge'nin valiler, Kongrenin 513 üyeli Temsilciler Meclisi'nin tamamı ile 81 üyeli Senatosu'nun 27 üyesi belirlenecek.Oylama elektronik olarak yapıldığından, önsonuçlar birkaç dakika içinde çıkacak ve nihai sonuç birkaç saat sonra elde edilecek. Tüm sandıkların TSİ 23.00'te kapanması bekleniyor.

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