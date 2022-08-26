https://sputniknews.com.tr/20220826/brezilyada-anketler-lulayi-isaret-ama-asil-tartisilan-bolsonaronun-iktidari-birakmama-riski-1060459713.html

'Brezilya'da anketler Lula'yı işaret ama asıl tartışılan Bolsonaro'nun iktidarı bırakmama riski'

'Brezilya'da anketler Lula'yı işaret ama asıl tartışılan Bolsonaro'nun iktidarı bırakmama riski'

Çağlar Tekin’e göre, Brezilya seçimleri için anketler Lula'yı işaret ederken, asıl tartışılan Bolsonaro'nun darbe ile iktidarı bırakmama riski. Tekin ilk kez... 26.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-26T22:46+0300

2022-08-26T22:46+0300

2022-08-27T05:02+0300

eksen

brezilya

lula da silva

jair bolsonaro

çağlar tekin

bolivya

peru

honduras

kolombiya

latin amerika

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Bolivya, Peru, Honduras ve son olarak büyük sürpriz yaparak tarihinde ilk defa sağın bileğini büken Kolombiya'nın ardından Latin Amerika'da yeni bir sol dalga yükselirken, dikkatler 2 Ekim'de Brezilya'da düzenlenecek başkanlık seçimlerine çevrildi. Latin Amerika'nın en önemli ülkesi Brezilya'yı 2003-2010 yıllarında yöneten ve ardından halefi Dilma Rouseff'le birlikte yolsuzluk ithamları ve hibrit darbeleri atlatıp sonunda aklanan Lula da Silva, seçimlerin yeniden gözdesi. İşçi Partisi'nin liderliğini yeniden sırtlayan Lula'nın rakibi ise halefi Rouseff'in ABD'nin liberal kamuoyunun bile tepkisini çeken katakullilerle devrilmesinin ardından başa getirilen Jair Bolsonaro. Evanjelik sağın temsilcisi ve neoliberal politikaların mimarı olan Bolsonaro, geçen yıl 'tanrının kendisini göreve getirdiği, tanrının görevden alacağını iddia etmişti. Ancak anketler, ikinci tura kalsa bile Lula'nın ipi göğüsleyeceğine işaret ediyor.Brezilya ile birlikte dikkatler göreve başlar başlamaz ELN ile yeni barış süreci ve toprak reformu gibi konularda düğmeye basan Kolombiya'nın ilk sosyal demokrat lideri Gustavo Petro'da. Petro ile birlikte uzun süredir ilk kez komşu Venezüella ile barış ve işbirliğinin yolu da açılmış görünüyor. İki ülke arasında büyükelçiler atanırken, serbest bölge tesisi önerileri bile gelmiş durumda.Latin Amerika'nın iki önemli ülkesi Brezilya ve Kolombiya'daki durumu ve yeni süreci gazeteci Çağlar Tekin ile konuştuk.'Asıl tartışılan Bolsonaro'nun seçim güvenliği gerekçesiyle iktidarı bırakmamaktan söz etmesi'Çağlar Tekin’e göre, Brezilya'da anketler açık ara Lula da Silva'ya işaret etse de asıl tartışılan neofaşist lider Bolsonaro'nun seçim sonuçlarını kabul ederek geri çekilip çekilmeyeceği. Tekin, Bolsonaro'nun da bu durumu açıkça seçimlere şimdiden gölge düşürecek iddialarla ilan ettiğini vurguladı. Tekin, Latin Amerika'da Bolsonaro'yu da başa getiren 2010'da başlayan hibrit darbelere atıfta bulundu:‘Bolsonaro’nun uslu durmayacağını biliyoruz'Tekin, büyük iş dünyasından sekiz oligarkın alenen darbe olursa destek vereceklerini ilan ettiklerini aktarırken, Bolsonaro'nun görev süresi boyunca devlet kademelerine eski ordu mensuplarını atamış olmasına da dikkat çekti. Tekin yine de ordu ve yargı içerisinde kendisini 'merkeze çeken' isimlerin bulunduğunu ekledi:'Biden, Bolsonaro'nun iktidarı kaybedeceği beklentisi yüzünden çok destek vermiyor'Brezilya'da evanjeliklerin yüzde 30'ları bulan oranına dikkat çeken Tekin, Bolsonaro'nun da bu dindar kesime oynadığını belirtirken, Lula'nın da laikliği vurgularken, dikkatli davrandığını söyledi. Tekin'e göre Trump'ın Bolsonaro'ya verdiği desteğe karşılık Biden'ın daha temkinli durmasında Latin Amerika'da ABD'nin darbeler sürecinin tersine dönmüş olması etkili:'Kolombiya'nın yeni lideri barış atmosferi yaratmaya soyundu'Tekin. Kolombiya'nın soldan ilk lideri olan Gustavo Petro'nun ise sadece ELN değil diğer silahlı yapıların yarattığı şiddet ve uyuşturucu rantına son vermek için barış atmosferi yaratmayı seçtiği görüşünde:'2019’dan beri de Kolombiya-Venezüella sınırı kapalıydı. Bu ilk adım'Tekin, Petro'nun gelişiyle Kolombiya ile komşu Venezüella arasındaki ilişkilerin düzelme yoluna girmesine dikkat çekti:'Amazonları korumakla ilgili hem Petro hem Lula'dan açıklamalar geldi'Tekin, sınır aşan bir mesele olan Amazon ormanlarının korunması ile ilgili hem Kolombiya'nın yeni lideri Petro hem de Brezilya'nın olası lideri Lula'dan gelen açıklamalara dikkat çekti. Tekin buna karşılık Bolsonaro'nun ormanların rant yaratarak yok oluşuna yol açacak vaatlerde bulunduğunu aktardı:

brezilya

bolivya

peru

honduras

kolombiya

latin amerika

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2022

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brezilya, lula da silva, jair bolsonaro, çağlar tekin, bolivya, peru, honduras, kolombiya, latin amerika, dilma rousseff, abd, gustavo petro