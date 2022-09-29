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Neymar, Brezilya'da düzenlenecek seçimlerde Bolsonaro'yu destekleyeceğini dans ederek duyurdu
Neymar, Brezilya'da düzenlenecek seçimlerde Bolsonaro'yu destekleyeceğini dans ederek duyurdu
Ünlü futbolcu Neymar Jr, Brezilya'da pazar günü düzenlenecek genel seçimlerdeki oyunun rengini, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun seçim kampanyası şarkısı... 29.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-29T23:51+0300
2022-09-30T00:03+0300
spor
neymar
brezilya
jair bolsonaro
lula da silva
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Fransa Ligi lideri Paris Saint Germain'in Brezilyalı süper yıldızı Neymar Jr, ülkesinde pazar günü düzenlenecek genel seçimler öncesinde Devlet Başkanı Jail Bolsonaro'nun seçim kampanyası şarksı eşliğinde dans ettiği bir videoyu yayınladı. Neymar'ın yayınladığı bu video, seçimlerde sağcı aday Jail Bolsonaro'yu destekleyeceğini doğrulamış oldu. Öte yandan pazar günü düzenlenecek genel seçimler için yapılan anketler, önceki anketlerde de önde çıkan eski Devlet Başkanı Lula da Silva'nın ilk veya ikinci turda seçimi kazanacağına işaret ediyor.IPEC'in paylaştığı seçim anketi sonuçları, oy oranını geçen hafta düzenlenen anketlere oranla yüzde 1 artıran solcu Lula da Silva'nın yüzde 48, önceki anketle aynı oranda kalan aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun ise yüzde 31 oy alacağı tahminini ortaya koydu.İşçi Partisinin adayı Lula da Silva ile Liberal Partinin adayı Bolsonaro'yu ise yüzde 6 ile Demokratik İşçi Partisi adayı Ciro Gomes takip ederken, Brezilya Demokratik Hareketinin adayı Simone Tebet de yüzde 5 ile dördüncü oldu.Seçimin ikinci tura kalması durumunda ise anketler, yüzde 35 oy alması öngörülen Bolsonaro'ya karşı Lula da Silva'nın yüzde 54 ile seçimleri kazanacağı sonucuna vardı.Ayrıca anketler, çekimser ve geçersiz oylar hesaba katılmadığında, Bolsonaro'nun yüzde 34, Lula da Silva'nın ise yüzde 52 oy alarak seçimi ilk turda önde bitirmesi ihtimalini gösterdi.Hata payının 2 puan olarak hesaplandığı anketler için IPEC, 25-26 Eylül'de 3 bin 8 kişi ile görüştü.Nüfusu 212 milyonu aşan Latin Amerika'nın en büyük ülkesi Brezilya'da 2 Ekim'de devlet başkanı ile yardımcısının yanı sıra senato, temsilciler meclisi üyeleri ile eyalet valilerinin de belirleneceği genel seçimler düzenlenecek.Yaklaşık 150 milyon seçmenin bulunduğu ülkede, 12 adayın yarıştığı seçimin ilk turunda herhangi bir adayın yüzde 50'den fazla oy alamaması durumunda 30 Ekim'de en yüksek oyu alan iki aday başkanlık koltuğu için mücadele edecek.
https://sputniknews.com.tr/20220829/bolsonaro-ile-lulanin-tv-kapismasinda-suclamalar-havada-ucustu-1060514566.html
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neymar, brezilya, jair bolsonaro, lula da silva
neymar, brezilya, jair bolsonaro, lula da silva

Neymar, Brezilya'da düzenlenecek seçimlerde Bolsonaro'yu destekleyeceğini dans ederek duyurdu

23:51 29.09.2022 (güncellendi: 00:03 30.09.2022)
© AP Photo / Andre PennerNeymar
Neymar - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2022
© AP Photo / Andre Penner
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Ünlü futbolcu Neymar Jr, Brezilya'da pazar günü düzenlenecek genel seçimlerdeki oyunun rengini, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun seçim kampanyası şarkısı eşliğinde dans ederek belli etti.
Fransa Ligi lideri Paris Saint Germain'in Brezilyalı süper yıldızı Neymar Jr, ülkesinde pazar günü düzenlenecek genel seçimler öncesinde Devlet Başkanı Jail Bolsonaro'nun seçim kampanyası şarksı eşliğinde dans ettiği bir videoyu yayınladı.


Neymar'ın yayınladığı bu video, seçimlerde sağcı aday Jail Bolsonaro'yu destekleyeceğini doğrulamış oldu.
Öte yandan pazar günü düzenlenecek genel seçimler için yapılan anketler, önceki anketlerde de önde çıkan eski Devlet Başkanı Lula da Silva'nın ilk veya ikinci turda seçimi kazanacağına işaret ediyor.

IPEC'in paylaştığı seçim anketi sonuçları, oy oranını geçen hafta düzenlenen anketlere oranla yüzde 1 artıran solcu Lula da Silva'nın yüzde 48, önceki anketle aynı oranda kalan aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun ise yüzde 31 oy alacağı tahminini ortaya koydu.
İşçi Partisinin adayı Lula da Silva ile Liberal Partinin adayı Bolsonaro'yu ise yüzde 6 ile Demokratik İşçi Partisi adayı Ciro Gomes takip ederken, Brezilya Demokratik Hareketinin adayı Simone Tebet de yüzde 5 ile dördüncü oldu.
Seçimin ikinci tura kalması durumunda ise anketler, yüzde 35 oy alması öngörülen Bolsonaro'ya karşı Lula da Silva'nın yüzde 54 ile seçimleri kazanacağı sonucuna vardı.
Ayrıca anketler, çekimser ve geçersiz oylar hesaba katılmadığında, Bolsonaro'nun yüzde 34, Lula da Silva'nın ise yüzde 52 oy alarak seçimi ilk turda önde bitirmesi ihtimalini gösterdi.
Hata payının 2 puan olarak hesaplandığı anketler için IPEC, 25-26 Eylül'de 3 bin 8 kişi ile görüştü.
Nüfusu 212 milyonu aşan Latin Amerika'nın en büyük ülkesi Brezilya'da 2 Ekim'de devlet başkanı ile yardımcısının yanı sıra senato, temsilciler meclisi üyeleri ile eyalet valilerinin de belirleneceği genel seçimler düzenlenecek.
Yaklaşık 150 milyon seçmenin bulunduğu ülkede, 12 adayın yarıştığı seçimin ilk turunda herhangi bir adayın yüzde 50'den fazla oy alamaması durumunda 30 Ekim'de en yüksek oyu alan iki aday başkanlık koltuğu için mücadele edecek.
Brezilya devlet başkanı adaylarının TV tartışmasında soldan sağa Luiz Inacio Lula da Silva (PT), Simone Tebet (MDB), Jair Bolsonaro (PL). - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2022
DÜNYA
Bolsonaro ile Lula'nın TV kapışmasında suçlamalar havada uçuştu
29 Ağustos, 11:54
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