https://sputniknews.com.tr/20220829/bolsonaro-ile-lulanin-tv-kapismasinda-suclamalar-havada-ucustu-1060514566.html

Bolsonaro ile Lula'nın TV kapışmasında suçlamalar havada uçuştu

Bolsonaro ile Lula'nın TV kapışmasında suçlamalar havada uçuştu

Brezilya'da seçim kampanyası devlet başkanı adaylarının TV münazarasıyla hız kazandı. Görevdeki başkan Bolsonaro'nun 'Brezilya tarihinin en büyük... 29.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-29T11:54+0300

2022-08-29T11:54+0300

2022-08-29T12:07+0300

dünya

jair bolsonaro

brezilya

petrobras

luiz inacio lula da silva

lula da silva

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1d/1060514705_0:0:3200:1801_1920x0_80_0_0_9b8c927e243ee526d49f14da61d575d6.jpg

Latin Amerika'nın 213 milyon nüfuslu dev ülkesi Brezilya'da ekimde yapılacak seçimler öncesi düzenlenen ilk TV düellosuna 12 devlet başkan adayından 6'sı katılırken tüm gözler görevdeki Jair Bolsonaro ile 2003-10 arası görev yapan solcu rakibi Luiz Inacio Lula da Silva üzerindeydi. İzleyici alınmayan stüdyodaki 3 saatlik atışmada devlete bağlı petrol devi Petrobras merkezli 'araba yıkama' yolsuzluk skandalını gündeme getiren Bolsonaro, 'hırsız' diye nitelediği Lula'yı 'devasa yolsuzlukla' suçladı.Brezilya tarihi yolsuzluklarla malul olmasına karşın "Hükümetiniz Brezilya tarihindeki en yolsuz hükümetti" iddiasında bulunan 'Tropik Trump', "Kleptokrasiydi, soyguna dayalı bir hükümetti... İktidara ne için geri dönmek istiyorsun? Aynı şeyi Petrobras'a tekrar yapmak için mi" dedi.2018-19'da hapis yatmasına neden olan tartışmalı yolsuzluk suçlamaları geçen yıl Yüksek Mahkeme tarafından düşürülen Lula, Bolsonaro'nun 'yalanları gerçek gibi gösterip yaydığı' karşılığını verdi.Kendisinin ekonomik büyüme ve yoksullukla mücadele mirasının aşırı sağcı lider tarafından 'çöpe atıldığını' söyleyen sendika kökenli eski devlet başkanı, artan yoksulluk ve açlık, yükselen fiyatlar ve Amazon yağmur ormanlarının yakılıp yağmalanmasındaki artıştan Bolsonaro'yu sorumlu tutarak "Bu ülke yok edildi" dedi.İki rakip koyu renk takım elbise içinde hararetle atışırken kurallara uydu ve görece medeni tavır sergiledi. Gelgelelim gazetecilerin ve politikacıların tartışmayı ekrandan takip ettiği yan odada kavga çıktı. Lula yanlısı milletvekili Andre Janones ile Bolsonaro'nun eski çevre bakanı Ricardo Salles, yüksek sesle bağırarak birbirlerinin üzerine yürüdü ve yumruklaşmaları son anda önlendi. Bolsonaro ile Lula ise nakavt edici olmaktan uzak performansları nedeniyle eleştiri aldı.Moderatörlerden biri olan gazeteci Vera Magalhaes'in Kovid-19 aşıları hakkında dezenformasyon yaymakla eleştirdiği Bolsonaro, "Vera, uykunda beni düşünüyorsun, bana aşık olmalısın ya da başka bir şey" diyerek şöyle devam etti:"Böyle bir tartışmaya katılıp hakkımda yalanlar ve suçlamalar yayamazsınız. Brezilya gazeteciliği için bir utanç kaynağısınız."AFP'ye konuşan Hold danışmanlık firmasından siyasi analist Andre Cesar, "Lula çok tutuk görünüyordu ve bazı noktalarda hatalar yaparak bazı tuzaklara düştü" değerlendirmesini yaptı. Brezilya Devlet Başkanı'nın 'millet, aile ve özgürlük' gibi en sevdiği temaları öne çıkarması, daha rahat davranması ve konuşması, gülmesi bakımından TV düellosunda üstünlük sağladığını söyleyerek "Bu anlamda Bolsonaro kazandı" diyen Cesar, "Ancak moderatöre saldırısı Bolsonaro'nun kim olduğunu bir kez daha gösterdi ve sonuçta bu ona zarar verebilir" diye ekledi. Brezilya seçimlerinin 2 Ekim'deki ilk turunda hiçbir aday geçerli oyların yüzde 50'sinden fazlasını kazanamazsa, 30 Ekim'de ikinci tura gidilecek. Datafolha Enstitüsü anketine göre yüzde 47'lik halk desteğine sahip Lula'nın yüzde 32'lik desteğe sahip Bolsonaro'yu açık ara yenmesi lazım.

brezilya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

jair bolsonaro, brezilya, petrobras, luiz inacio lula da silva, lula da silva