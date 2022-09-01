https://sputniknews.com.tr/20220901/sitesi-ele-gecirilen-bolsonaroya-yilan-dil-gondermesi-1060660955.html
Sitesi ele geçirilen Brezilya lideri Bolsonaro 'yılan dilli yalancı oldu'
Sitesi ele geçirilen Brezilya lideri Bolsonaro 'yılan dilli yalancı oldu'
Brezilya’nın sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun internet sitesi ele geçirildi. Ardından sitede Brezilya liderini 'yılan dilli' olarak resmettiği bir... 01.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-01T11:04+0300
2022-09-01T11:04+0300
2022-09-01T11:11+0300
dünya
jair bolsonaro
hacker
seçim
site
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Brezilya’da bir kişi, aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun bir internet sitesini ele geçirerek Brezilya liderini 'yılan dilli' bir karakter olarak resmetti. Bolsonaro ailesi bu ayın başında sitenin URL yenileme ücretini ödemeyince, site muhalif bir ismin eline geçti.Bolsonaro’nun eski propaganda sitesi muhalif ismin eline geçmesiyle Brezilya lideri hakkında 'yetersiz', 'yozlaşmış', 'soytarı', 'neo-faşist' ve 'nefret dolu yalancı' şeklinde ifadelerle dolmaya başladı.Sitede yer alan bir karikatürde Brezilya liderinin dilinin bir yılan şeklinde olduğu görüldü.Öte yandan Bolsonaro, Kovid-19 salgınında 680 binden fazla insanın ölümü nedeniyle sitede parmaklıklar ardında gösterildi. Bolsonaro, pandemi döneminde tedbirleri gevşek tuttuğu için tepki görmüştü.Sitenin başka kısımlarında Bolsonaro, Azrail'e, tüylü tavuğa, şeytana ve Adolf Hitler'e benzetilyior.Brezilya ekim ayında seçime giderken Bolsonaro için anketler, yeniden seçilme imkanının az olduğuna işaret ediyor. Kamuoyu yoklamalarında eski lider Luiz Inácio Lula da Silva, önde gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20220819/bolsonaro-kendisini-ceken-youtuberin-telefonunu-elinden-almaya-calisti-1060122390.html
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jair bolsonaro, hacker, seçim, site
jair bolsonaro, hacker, seçim, site
Sitesi ele geçirilen Brezilya lideri Bolsonaro 'yılan dilli yalancı oldu'
11:04 01.09.2022 (güncellendi: 11:11 01.09.2022) Abone ol
Brezilya’nın sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun internet sitesi ele geçirildi. Ardından sitede Brezilya liderini 'yılan dilli' olarak resmettiği bir görsele yer veren hacker, Bolsonaro hükümeti hakkında 'soytarı' ve 'neo faşist' nitelendirmesi yaptı.
Brezilya’da bir kişi, aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun bir internet sitesini ele geçirerek Brezilya liderini 'yılan dilli' bir karakter olarak resmetti.
Bolsonaro ailesi bu ayın başında sitenin URL yenileme ücretini ödemeyince, site muhalif bir ismin eline geçti.
Bolsonaro’nun eski propaganda sitesi muhalif ismin eline geçmesiyle Brezilya lideri hakkında 'yetersiz', 'yozlaşmış', 'soytarı', 'neo-faşist' ve 'nefret dolu yalancı' şeklinde ifadelerle dolmaya başladı.
Sitede yer alan bir karikatürde Brezilya liderinin dilinin bir yılan şeklinde olduğu görüldü.
Öte yandan Bolsonaro, Kovid-19 salgınında 680 binden fazla insanın ölümü nedeniyle sitede parmaklıklar ardında gösterildi. Bolsonaro, pandemi döneminde tedbirleri gevşek tuttuğu için tepki görmüştü.
Sitenin başka kısımlarında Bolsonaro, Azrail'e, tüylü tavuğa, şeytana ve Adolf Hitler'e benzetilyior.
Brezilya ekim ayında seçime giderken Bolsonaro için anketler, yeniden seçilme imkanının az olduğuna işaret ediyor. Kamuoyu yoklamalarında eski lider Luiz Inácio Lula da Silva, önde gidiyor.