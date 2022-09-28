https://sputniknews.com.tr/20220928/rus-ve-turk-firmalari-istanbulda-bulustu-kazan-kazan-durumu-soz-konusu-1061715220.html
Rus ve Türk firmaları İstanbul’da buluştu: ‘Kazan-kazan durumu söz konusu’
Rus ve Türk firmaları İstanbul’da buluştu: ‘Kazan-kazan durumu söz konusu’
Batı’nın Rusya’ya ekonomik yaptırımlarını sürerken, Türk ve Rus firmalar MAKTEK Avrasya Fuarı kapsamında İstanbul’da bir araya geldi. Rusya’nın Altay bölgesi... 28.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-28T14:13+0300
2022-09-28T14:13+0300
2022-09-28T14:14+0300
ekonomi
türkiye
rusya
altay
ticaret
ihracat
tarım
ithalat
yükay tarım makinaları
güler angay
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Avrupa ve ABD’nin Rusya’ya karşı ekonomik yaptırımları devam ederken, Rus ve Türk şirketler bir araya gelmeye devam ediyor. MAKTEK Avrasya Fuarı kapsamında Rusya’nın Altay bölgesi Türk firmalara yönelik bir ilk kez resmi bir sunum gerçekleştirdi. Altay Bölgesi Hükümet Başkan Yardımcısı Aleksandr Klimin, Ekonomik Kalkınma Bakan Yardımcısı Aleksey Yerohin, Rusya’nın Türkiye Ticaret Mümessiliği’nin İstanbul Başkanı Artur Leontyev ve Rusya’nın Türkiye İhracat Merkezi’ndeki Temsilciliğin çalışanı Timur Safin’in bölge hakkında bilgi verdiği etkinlikte, her iki ülkenin firmalarını bir araya geldi ve pek çok ikili görüşme de gerçekleşti. Sunumda özellikle tarımsal sanayi ürünleri, kimyasal endüstri, kereste ve orman ürünleri, makina ve yedek parçaları üretimi, hafif sanayi, biyolojik ilaç üretimi, turizm ve hizmet sektörünün potansiyel işbirliği alanı olarak görüldüğü vurgulandı. Etkinliğe Altay Güç Mühendisliği ve Enerji Verimliliği Topluluğu, Sibenergomaş-BKZ ve ZM engineering gibi Rus firmaları katıldı. Tüm bunlarla beraber Türkiye ile Rusya arasındaki ihracat Ağustos ayında yüzde 87.2 artarak 738 milyon 527 bin dolarla tüm zamanların en yüksek aylık rakamına ulaşmıştı.‘Rusya girmek istediğimiz bölgelerden biri’Bu etkinliğe katılan Yükay Tarım Makinaları Pazarlama ve Ticaret şirketinin Satın Alma Müdürü Güler Angay, yaptıkları görüşmeleri ve planlarını Sputnik’e anlattı. Şirketin 75 yıldır tarım makinaları ürettiğini söyleyen Angay, “Özellikle, pnömatik, üniversal ekim makinaları, gübre serpme ve ara çapa makinası üretiyoruz. Tekirdağ Malkara Organize Sanayi Bölgesi’nde üreticiyiz. Yurt çapında 62 bayimiz var ve 16 ülkeye ihracat yapıyoruz. Rusya da girmek istediğimiz bölgelerden biri, pazar arayışımız devam ediyor. Oranın topraklarına özel, yüksek baskıda ve sert topraklara uygun ekim makinaları üretiyoruz. Ürettiğimiz makinaların tasarımını kendimiz yaptığımız için arz-talep ve müşteri istekleri üzerinden ilerliyoruz. İstenilen ölçü, ekim derinliği ve mesafesi, sıra sayısında üretim yapıyoruz. Aynı zamanda Rusya bölgesinde genellikle gübreli ve taşınabilir ekim makinaları tercih ediliyor. Rusya’da araziler daha büyük olduğu için büyük makinalar da tercih ediliyor. Buraya özel 3.6, 4, 5.4 ve 6 metrelik makinalar yaptık ve Kazakistan’da denendi” diye konuştu.‘Amacımız sadece müşteri bulmak değil, işbirliği de yapmak istiyoruz’Etkinliğe ürettikleri makinaları tanıtmak ve işbirliği arayışıyla katıldıklarını belirten Angay “Bizim pnömatik ekim makinalarında 8, 9, 12 sıralı, katlanır şase ve teleskobik üzerine makina üretimimiz mevcut ve Rusya’dan da bu doğrultuda talepler geliyor. Amacımız sadece müşteri bulmak değil, işbirliği de yapmak istiyoruz, distribütörlük verebiliriz. Bu etkinlikte 3 firma ile görüştük ve hepsi olumlu geçti. Kendilerini firmamıza da davet ettik, fabrikamızda da ağırlayacağız. Neticesinde olumlu sonuçlar bekliyoruz” dedi ve ekledi:‘Sektörde açık var ve bizim de pazar arayışımız var, kazan-kazan durumu söz konusu’Yaklaşık 5 seneden beri Rus iş partnerlerinin olduğuna dikkat çeken Angay, Ukrayna krizi sonrası durumu “Ukrayna krizinden sonra Rusya tarafından daha fazla talep alıyoruz. Lojistik alanında problemler vardı, çözüldü. Ödeme kısmında sorun olduğu söyleniyor ancak çözüldüğüne inanıyoruz. Bir problem yaşayacağımızı düşünmüyoruz. Aksine bir talep artışı söz konusu. Rusya-Ukrayna krizi sonrası, ülkeden diğer tedarikçilerin çekilmesinden kaynaklı yeni tedarikçi arayışındalar. Biz de pazar arayışındayız. Bunun önü açık, kapasite olarak da yetebileceğimizi düşünüyoruz. Sektörel anlamda, Türkiye tarım makinaları alanında açığı kapatabilir. Rusya’da bu alanda çok açık var. Ar-Ge inovasyon istiyorlar, bunu da karşılayabiliyoruz kendi departmanımızla. Sektörde açık var ve bizim de pazar arayışımız var. Kazan-kazan durumu söz konusu” şeklinde değerlendirdi.
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Burcu Okutan
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103952/57/1039525723_456:0:2504:2048_100x100_80_0_0_2fc02bfedc569d0ddb37382eb205f7dd.jpg
türkiye, rusya, altay, ticaret, ihracat, tarım, ithalat, yükay tarım makinaları, güler angay
türkiye, rusya, altay, ticaret, ihracat, tarım, ithalat, yükay tarım makinaları, güler angay
Rus ve Türk firmaları İstanbul’da buluştu: ‘Kazan-kazan durumu söz konusu’
14:13 28.09.2022 (güncellendi: 14:14 28.09.2022) Abone ol
Batı’nın Rusya’ya ekonomik yaptırımlarını sürerken, Türk ve Rus firmalar MAKTEK Avrasya Fuarı kapsamında İstanbul’da bir araya geldi. Rusya’nın Altay bölgesi Türk firmalara yönelik bir ilk kez resmi bir sunum gerçekleştirirken, şirketler arasında ikili görüşmeler de gerçekleşti.
Avrupa ve ABD’nin Rusya’ya karşı ekonomik yaptırımları devam ederken, Rus ve Türk şirketler bir araya gelmeye devam ediyor. MAKTEK Avrasya Fuarı kapsamında Rusya’nın Altay bölgesi
Türk firmalara yönelik bir ilk kez resmi bir sunum gerçekleştirdi
. Altay Bölgesi Hükümet Başkan Yardımcısı Aleksandr Klimin, Ekonomik Kalkınma Bakan Yardımcısı Aleksey Yerohin, Rusya’nın Türkiye Ticaret Mümessiliği’nin İstanbul Başkanı Artur Leontyev ve Rusya’nın Türkiye İhracat Merkezi’ndeki Temsilciliğin çalışanı Timur Safin’in
bölge hakkında bilgi verdiği etkinlikte, her iki ülkenin firmalarını bir araya geldi ve pek çok ikili görüşme de gerçekleşti. Sunumda özellikle tarımsal sanayi ürünleri, kimyasal endüstri, kereste ve orman ürünleri, makina ve yedek parçaları üretimi, hafif sanayi, biyolojik ilaç üretimi, turizm ve hizmet sektörünün potansiyel işbirliği alanı
olarak görüldüğü vurgulandı. Etkinliğe Altay Güç Mühendisliği ve Enerji Verimliliği Topluluğu, Sibenergomaş-BKZ ve ZM engineering gibi Rus firmaları katıldı. Tüm bunlarla beraber Türkiye ile Rusya arasındaki ihracat Ağustos ayında yüzde 87.2 artarak 738 milyon 527 bin dolarla tüm zamanların en yüksek aylık rakamına
ulaşmıştı.
‘Rusya girmek istediğimiz bölgelerden biri’
Bu etkinliğe katılan Yükay Tarım Makinaları Pazarlama ve Ticaret şirketinin Satın Alma Müdürü Güler Angay, yaptıkları görüşmeleri ve planlarını Sputnik’e anlattı. Şirketin 75 yıldır tarım makinaları ürettiğini söyleyen Angay, “Özellikle, pnömatik, üniversal ekim makinaları, gübre serpme ve ara çapa makinası üretiyoruz. Tekirdağ Malkara Organize Sanayi Bölgesi’nde üreticiyiz. Yurt çapında 62 bayimiz var ve 16 ülkeye ihracat yapıyoruz. Rusya da girmek istediğimiz bölgelerden biri, pazar arayışımız devam ediyor. Oranın topraklarına özel, yüksek baskıda ve sert topraklara uygun ekim makinaları üretiyoruz. Ürettiğimiz makinaların tasarımını kendimiz yaptığımız için arz-talep ve müşteri istekleri üzerinden ilerliyoruz. İstenilen ölçü, ekim derinliği ve mesafesi, sıra sayısında üretim yapıyoruz. Aynı zamanda Rusya bölgesinde genellikle gübreli ve taşınabilir ekim makinaları tercih ediliyor. Rusya’da araziler daha büyük olduğu için büyük makinalar da tercih ediliyor. Buraya özel 3.6, 4, 5.4 ve 6 metrelik makinalar yaptık ve Kazakistan’da denendi” diye konuştu.
‘Amacımız sadece müşteri bulmak değil, işbirliği de yapmak istiyoruz’
Etkinliğe ürettikleri makinaları tanıtmak ve işbirliği arayışıyla katıldıklarını belirten Angay “Bizim pnömatik ekim makinalarında 8, 9, 12 sıralı, katlanır şase ve teleskobik üzerine makina üretimimiz mevcut ve Rusya’dan da bu doğrultuda talepler geliyor. Amacımız sadece müşteri bulmak değil, işbirliği de yapmak istiyoruz, distribütörlük verebiliriz. Bu etkinlikte 3 firma ile görüştük ve hepsi olumlu geçti. Kendilerini firmamıza da davet ettik, fabrikamızda da ağırlayacağız. Neticesinde olumlu sonuçlar bekliyoruz” dedi ve ekledi:
“Üretici olduğumuz için ihracatı kendimiz yapıyoruz. İleride Rusya’da bir montaj fabrikası kurmayı düşünebiliriz. Rusya’dan işbirliği yaptığımız bir firma ile Özbekistan, Ukrayna, Kazakistan, Türkmenistan gibi bölgelere de Rusya aracılığıyla makinalarımızı pazarlayabiliriz.”
‘Sektörde açık var ve bizim de pazar arayışımız var, kazan-kazan durumu söz konusu’
Yaklaşık 5 seneden beri Rus iş partnerlerinin olduğuna dikkat çeken Angay, Ukrayna krizi sonrası durumu “Ukrayna krizinden sonra Rusya tarafından daha fazla talep alıyoruz. Lojistik alanında problemler vardı, çözüldü. Ödeme kısmında sorun olduğu söyleniyor ancak çözüldüğüne inanıyoruz. Bir problem yaşayacağımızı düşünmüyoruz. Aksine bir talep artışı söz konusu. Rusya-Ukrayna krizi sonrası, ülkeden diğer tedarikçilerin çekilmesinden kaynaklı yeni tedarikçi arayışındalar. Biz de pazar arayışındayız. Bunun önü açık, kapasite olarak da yetebileceğimizi düşünüyoruz. Sektörel anlamda, Türkiye tarım makinaları alanında açığı kapatabilir. Rusya’da bu alanda çok açık var. Ar-Ge inovasyon istiyorlar, bunu da karşılayabiliyoruz kendi departmanımızla. Sektörde açık var ve bizim de pazar arayışımız var. Kazan-kazan durumu söz konusu” şeklinde değerlendirdi.