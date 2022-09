https://sputniknews.com.tr/20220928/istanbuldaki-fuarda-ilk-kez-rusyanin-altay-krayinin-ekonomik-potansiyeli-tanitildi-1061706631.html

İstanbul’daki fuarda ilk kez Rusya’nın Altay Krayı’nın ekonomik potansiyeli tanıtıldı

İstanbul’daki fuarda ilk kez Rusya’nın Altay Krayı’nın ekonomik potansiyeli tanıtıldı

Rusya’nın Altay Krayı’nda faaliyet gösteren endüstriyel işletmeler, 26 Eylül - 1 Ekim 2022 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen Maktek Eurasia 2022... 28.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-28T13:44+0300

2022-09-28T13:44+0300

2022-09-28T13:44+0300

ekonomi

istanbul

rusya

moskova

tüyap

altay

moskova

ekonomi

ticaret

ithalat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1c/1061712054_121:0:1145:576_1920x0_80_0_0_f51b57ad5fa30a0bd92cee9e01ff9a9b.jpg

Altay heyetine 9 büyük sanayi işletmesi ile bir lojistik şirket dahil oldu. İşletmeler arasında, Altay Krayı’nda faaliyet gösteren ve özellikle her türlü kalıpların basılması için 3D yazıcılar, büyük buhar kazanlarını, endüstriyel fanları, dövme ve pres ürünlerini, enerji ekipmanını, tarım makinelerini ve yedek parçalarını, toprak işleme ekipmanı üreten ve diğer alanlarda faaliyet gösteren şirketler yer aldı.Foruma ayrıca Moskova şehri, Moskova Bölgesi ve İvanovo Bölgesi dahil Rusya’nın diğer bölgelerinden şirketler ve kuruluşlar katılıyor. Altay Krayı, yerel işletmelerin ürün ve yeteneklerinin sergilendiği kolektif stant organize eden Rusya’nın tek bölgesi oldu.Altaya’daki işletmeler, ürünlerini Türkiye’ye pazarlamak, üretim ekipmanı ve bileşenleri almak, bölgeye potansiyel yatırımcılar çekmek ve ortak üretim organize etmek için partnerler arıyor. Bu amaçla Türkiye’de, büyük işletmelerin ve iş çevrelerinin temsilcileriyle görüşmeler organize edildi, B2B formatında iş görüşmeleri borsası düzenlendi, Gebze’deki teknolojik kalkınma bölgesi ve organize sanayi bölgesi ziyaret edilecek.Heyetin başkanı, Altay Bölgesi Hükümet Başkan Yardımcısı Aleksandr Klimin, Sputnik’e açıklamasında, “Türk ortakların, potansiyel şirketlerin bölgemizi, güçlü yönlerimizi, sektörlerimizi tanımasını ve diyalogun başlamasını istiyoruz. Gelecekte işbirliğini öngören bir diyalog. Bunu çok istiyoruz” ifadesini kullandı. Klimin, “Bu anlamda daha yeni yola girdik, Türk işletmelerle tanışmaya başladık. Biz ilgi çekiyoruz ve Türk ortaklarımıza oldukça iyi teklifler sunmaya hazırız. Bence her şey başaracağız” dedi.TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi’nde de Altay Krayı’nın ekonomik ve yatırım potansiyelinin tanıtımı gerçekleştirildi. Sunumu, Altay Bölgesi Hükümet Başkan Yardımcısı Aleksandr Klimin ve Ekonomik Kalkınma Bakan Yardımcısı Aleksey Yerohin yaptı. Sunuma, Rusya’nın Türkiye Ticaret Mümessiliği’nin İstanbul Başkanı Artur Leontyev ve Rusya’nın Türkiye İhracat Merkezi’ndeki Temsilciliğin çalışanı Timur Safin katıldı.Altay Krayı Ekonomik Kalkınma Bakan Yardımcısı Yerohin, sunum sırasında, Türkiye’yle işbirliğindeki hız artışını ve potansiyelini kaydetti: “2021 sonu itibariyle Türkiye ve Altay arasındaki ticaret bir önceki yıla göre 4 kat artarak 18 milyon 600 bin dolar olarak gerçekleşti. Şimdiki rakamlara göre daha fazla satmaya ve satın almaya hazırız. Halihazırda Türkiye’den tekstil, meyve ve kuruyemiş alıyoruz, tahıl ürünlerini ve kok kömürü satıyoruz. Organik gıda, ilaçlar, Altay çevre dostu hammaddelerden yapılma gıda takviye maddelerini, tarım makine ve ekipmanlarını, buhar kazanlarını, elektrikli ekipmanı, kimya ürünlerini sunmaya hazırız. Buraya ziyaretimiz, Türkiye’yle ihracat-ithalat işlemleri açısından daha büyük bir gündemin sadece bir nevi başlangıcı.”Altay Krayı’nın özelliklerine değinen Yerohin, “Altay bir turizm bölgesidir. Güzel dağlar, temiz nehirler ve göller var. Altay Krayı, her yıl yabancı ve Rus olsun yaklaşık 2 milyon turist tarafından ziyaret ediliyor. Bölgede, federal öneme sahip Belokuriha şehri yer alıyor. Bu, Rusya’nın Asya bölgesindeki en büyük tatil yeridir. Rusya’daki en iyi tatil yerlerinden biri. Altay Krayı hakkında konuşmak, görmek kadar güzel değil. Bu yüzden sizi hem turist hem de yatırımcı olarak bölgemizi ziyaret etmeye davet ediyoruz” diye kaydetti.Maktek Avrasya Fuarı, Türkiye’nin makine mühendisliği, takım tezgahları yapımı ve metal işleme endüstrisi alanındaki en büyük fuarlarından biri. 26 Eylül – 1 Ekim tarihleri arasında 7. Uluslararası Maktek Avrasya Fuarı yapılacak. Fuar, 140 bin metrekarelik alana sahip merkezin 14 salonunda gerçekleştirilecek. Fuara, dünyanın dört bir yanından binden fazla şirket katılacak.

https://sputniknews.com.tr/20220922/turkiyenin-rusyaya-dis-satimi-tum-zamanlarin-en-yuksek-aylik-rakamina-ulasti-1061517178.html

istanbul

rusya

moskova

altay

asya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maksim Durnev https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/13/1048167030_0:33:520:553_100x100_80_0_0_0fefaeb0492ba0487ca051fda829f593.jpg

Maksim Durnev https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/13/1048167030_0:33:520:553_100x100_80_0_0_0fefaeb0492ba0487ca051fda829f593.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maksim Durnev https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/13/1048167030_0:33:520:553_100x100_80_0_0_0fefaeb0492ba0487ca051fda829f593.jpg

istanbul, rusya, moskova, tüyap, altay, moskova, ekonomi, ticaret, ithalat, ihracat, turizm, asya, yatırım