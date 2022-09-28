İstanbul’daki fuarda ilk kez Rusya’nın Altay Krayı’nın ekonomik potansiyeli tanıtıldı
© Sputnik / Burcu Okutanİsntabul'da yapılan 7. Uluslararası Maktek Avrasya Fuarında Altay Bölgesi'nin kolektif standı.
© Sputnik / Burcu Okutan
Rusya’nın Altay Krayı’nda faaliyet gösteren endüstriyel işletmeler, 26 Eylül - 1 Ekim 2022 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen Maktek Eurasia 2022 Uluslararası Fuarı’na katıldı.
Altay heyetine 9 büyük sanayi işletmesi ile bir lojistik şirket dahil oldu. İşletmeler arasında, Altay Krayı’nda faaliyet gösteren ve özellikle her türlü kalıpların basılması için 3D yazıcılar, büyük buhar kazanlarını, endüstriyel fanları, dövme ve pres ürünlerini, enerji ekipmanını, tarım makinelerini ve yedek parçalarını, toprak işleme ekipmanı üreten ve diğer alanlarda faaliyet gösteren şirketler yer aldı.
Foruma ayrıca Moskova şehri, Moskova Bölgesi ve İvanovo Bölgesi dahil Rusya’nın diğer bölgelerinden şirketler ve kuruluşlar katılıyor. Altay Krayı, yerel işletmelerin ürün ve yeteneklerinin sergilendiği kolektif stant organize eden Rusya’nın tek bölgesi oldu.
Altaya’daki işletmeler, ürünlerini Türkiye’ye pazarlamak, üretim ekipmanı ve bileşenleri almak, bölgeye potansiyel yatırımcılar çekmek ve ortak üretim organize etmek için partnerler arıyor. Bu amaçla Türkiye’de, büyük işletmelerin ve iş çevrelerinin temsilcileriyle görüşmeler organize edildi, B2B formatında iş görüşmeleri borsası düzenlendi, Gebze’deki teknolojik kalkınma bölgesi ve organize sanayi bölgesi ziyaret edilecek.
Heyetin başkanı, Altay Bölgesi Hükümet Başkan Yardımcısı Aleksandr Klimin, Sputnik’e açıklamasında, “Türk ortakların, potansiyel şirketlerin bölgemizi, güçlü yönlerimizi, sektörlerimizi tanımasını ve diyalogun başlamasını istiyoruz. Gelecekte işbirliğini öngören bir diyalog. Bunu çok istiyoruz” ifadesini kullandı.
Türkiye’den Altay Krayı’na potansiyel yatırımcıları çekmenin, Türkiye’yle ortak üretimleri oluşturmanın önemini vurgulayan Klimin, “Bugün sadece kendi ürünlerimizi Türk ortaklara satmaya değil, aynı zamanda üretim ekipmanları, gerekli bileşenleri satın almaya da çok büyük bir ihtiyacımız var. Altay Krayı’na potansiyel yatırımcıları çekmek istiyoruz. Ayrıca ortak üretimlerin oluşturulmasıyla ilgili bir dizi konuyu müzakere etmek istiyoruz. Bu işbirliğini her iki taraf için de daha başarılı ve etkili yapmak için tüm konuları değerlendirmek istiyoruz” dedi.
Klimin, “Bu anlamda daha yeni yola girdik, Türk işletmelerle tanışmaya başladık. Biz ilgi çekiyoruz ve Türk ortaklarımıza oldukça iyi teklifler sunmaya hazırız. Bence her şey başaracağız” dedi.
© SputnikAltay Bölgesi Hükümet Başkan Yardımcısı Aleksandr Klimin
Altay Bölgesi Hükümet Başkan Yardımcısı Aleksandr Klimin
© Sputnik
TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi’nde de Altay Krayı’nın ekonomik ve yatırım potansiyelinin tanıtımı gerçekleştirildi. Sunumu, Altay Bölgesi Hükümet Başkan Yardımcısı Aleksandr Klimin ve Ekonomik Kalkınma Bakan Yardımcısı Aleksey Yerohin yaptı. Sunuma, Rusya’nın Türkiye Ticaret Mümessiliği’nin İstanbul Başkanı Artur Leontyev ve Rusya’nın Türkiye İhracat Merkezi’ndeki Temsilciliğin çalışanı Timur Safin katıldı.
© SputnikAltay Krayı’nın ekonomik ve yatırım potansiyelinin tanıtımı
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© Sputnik
Altay Krayı’nın ekonomik ve yatırım potansiyelinin tanıtımı
© Sputnik Altay Krayı’nın ekonomik ve yatırım potansiyelinin tanıtımı
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© Sputnik
Altay Krayı’nın ekonomik ve yatırım potansiyelinin tanıtımı
© Sputnik Altay Krayı’nın ekonomik ve yatırım potansiyelinin tanıtımı
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© Sputnik
Altay Krayı’nın ekonomik ve yatırım potansiyelinin tanıtımı
© Sputnik Altay Krayı’nın ekonomik ve yatırım potansiyelinin tanıtımı
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© Sputnik
Altay Krayı’nın ekonomik ve yatırım potansiyelinin tanıtımı
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© Sputnik
Altay Krayı’nın ekonomik ve yatırım potansiyelinin tanıtımı
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© Sputnik
Altay Krayı’nın ekonomik ve yatırım potansiyelinin tanıtımı
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© Sputnik
Altay Krayı’nın ekonomik ve yatırım potansiyelinin tanıtımı
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© Sputnik
Altay Krayı’nın ekonomik ve yatırım potansiyelinin tanıtımı
Altay Krayı Ekonomik Kalkınma Bakan Yardımcısı Yerohin, sunum sırasında, Türkiye’yle işbirliğindeki hız artışını ve potansiyelini kaydetti: “2021 sonu itibariyle Türkiye ve Altay arasındaki ticaret bir önceki yıla göre 4 kat artarak 18 milyon 600 bin dolar olarak gerçekleşti. Şimdiki rakamlara göre daha fazla satmaya ve satın almaya hazırız. Halihazırda Türkiye’den tekstil, meyve ve kuruyemiş alıyoruz, tahıl ürünlerini ve kok kömürü satıyoruz. Organik gıda, ilaçlar, Altay çevre dostu hammaddelerden yapılma gıda takviye maddelerini, tarım makine ve ekipmanlarını, buhar kazanlarını, elektrikli ekipmanı, kimya ürünlerini sunmaya hazırız. Buraya ziyaretimiz, Türkiye’yle ihracat-ithalat işlemleri açısından daha büyük bir gündemin sadece bir nevi başlangıcı.”
“Altay Krayı için güç kaynağının bulunduğu yer, Türk halklarının vatanı diyorlar, bu inanılmaz güzellikteki bölgeyi görmek çok ilginç olur. İş ortaklarımıza çeşitli uygun yatırım koşulları sunmaya hazırız. Tarım ve sanayi kompleksi alanlarında işbirliğini, kimya, orman, hafif sanayi, makine mühendisliği, enstrümantasyon, biyofarmasötik, turizm, servis ve diğer birçok alanın kalkınmasıyla ilgili konuları değerlendirmeyi teklif ediyoruz. İlginin olması halinde, gerekli yatırım platformlarını, uygun yatırım koşullarına sahip alanlar, çeşitli devlet desteğini sunmaya ve yatırım projesine kapsamlı destek sağlamaya hazırız” diyen Yerohin, bu tür ortak çabaların karşılıklı refaha ve dostane bağların güçlendirilmesine katkıda bulunacağını kaydetti.
Altay Krayı’nın özelliklerine değinen Yerohin, “Altay bir turizm bölgesidir. Güzel dağlar, temiz nehirler ve göller var. Altay Krayı, her yıl yabancı ve Rus olsun yaklaşık 2 milyon turist tarafından ziyaret ediliyor. Bölgede, federal öneme sahip Belokuriha şehri yer alıyor. Bu, Rusya’nın Asya bölgesindeki en büyük tatil yeridir. Rusya’daki en iyi tatil yerlerinden biri. Altay Krayı hakkında konuşmak, görmek kadar güzel değil. Bu yüzden sizi hem turist hem de yatırımcı olarak bölgemizi ziyaret etmeye davet ediyoruz” diye kaydetti.
Maktek Avrasya Fuarı, Türkiye’nin makine mühendisliği, takım tezgahları yapımı ve metal işleme endüstrisi alanındaki en büyük fuarlarından biri. 26 Eylül – 1 Ekim tarihleri arasında 7. Uluslararası Maktek Avrasya Fuarı yapılacak. Fuar, 140 bin metrekarelik alana sahip merkezin 14 salonunda gerçekleştirilecek. Fuara, dünyanın dört bir yanından binden fazla şirket katılacak.