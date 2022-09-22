https://sputniknews.com.tr/20220922/turkiyenin-rusyaya-dis-satimi-tum-zamanlarin-en-yuksek-aylik-rakamina-ulasti-1061517178.html
Türkiye'nin Rusya'ya dış satımı, tüm zamanların en yüksek aylık rakamına ulaştı
Türkiye'nin Rusya'ya dış satımı, tüm zamanların en yüksek aylık rakamına ulaştı
Türkiye'nin Rusya'ya dış satımı, Ağustos ayı döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 87.2 artarak 738 milyon 527 bin dolarla tüm zamanların en yüksek... 22.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-22T19:52+0300
2022-09-22T19:52+0300
2022-09-22T19:52+0300
multimedya
infografik
ihracat hacmi
istatistik
türkiye istatistik kurumu (tüik)
rusya
türkiye
ihracat rakamları
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/16/1061519504_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0f8d7e68819add31963230742485891a.png
Türkiye’nin Ağustos ayında en fazla ihracat yaptığı 6. ülke oldu. Türkiye-Rusya ihracat rakamları, Sputnik'in infografiğinde.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/16/1061519504_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_4a44f6d17b556e9264ee8d4cffde11e8.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
infografik, ihracat hacmi, istatistik, türkiye istatistik kurumu (tüik), rusya, türkiye, ihracat rakamları, инфографика
infografik, ihracat hacmi, istatistik, türkiye istatistik kurumu (tüik), rusya, türkiye, ihracat rakamları, инфографика
Türkiye'nin Rusya'ya dış satımı, tüm zamanların en yüksek aylık rakamına ulaştı
Abone ol
Türkiye'nin Rusya'ya dış satımı, Ağustos ayı döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 87.2 artarak 738 milyon 527 bin dolarla tüm zamanların en yüksek aylık rakamına ulaştı.
Türkiye’nin Ağustos ayında en fazla ihracat yaptığı 6. ülke oldu. Türkiye-Rusya ihracat rakamları, Sputnik'in infografiğinde.