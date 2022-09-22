https://sputniknews.com.tr/20220922/turkiyenin-rusyaya-dis-satimi-tum-zamanlarin-en-yuksek-aylik-rakamina-ulasti-1061517178.html

Türkiye'nin Rusya'ya dış satımı, tüm zamanların en yüksek aylık rakamına ulaştı

Türkiye'nin Rusya'ya dış satımı, tüm zamanların en yüksek aylık rakamına ulaştı

Türkiye'nin Rusya'ya dış satımı, Ağustos ayı döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 87.2 artarak 738 milyon 527 bin dolarla tüm zamanların en yüksek... 22.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-22T19:52+0300

2022-09-22T19:52+0300

2022-09-22T19:52+0300

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Türkiye’nin Ağustos ayında en fazla ihracat yaptığı 6. ülke oldu. Türkiye-Rusya ihracat rakamları, Sputnik'in infografiğinde.

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infografik, ihracat hacmi, istatistik, türkiye istatistik kurumu (tüik), rusya, türkiye, ihracat rakamları, инфографика