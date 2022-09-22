Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://sputniknews.com.tr/20220922/turkiyenin-rusyaya-dis-satimi-tum-zamanlarin-en-yuksek-aylik-rakamina-ulasti-1061517178.html
Türkiye'nin Rusya'ya dış satımı, tüm zamanların en yüksek aylık rakamına ulaştı
Türkiye'nin Rusya'ya dış satımı, tüm zamanların en yüksek aylık rakamına ulaştı
Türkiye'nin Rusya'ya dış satımı, Ağustos ayı döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 87.2 artarak 738 milyon 527 bin dolarla tüm zamanların en yüksek... 22.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-22T19:52+0300
2022-09-22T19:52+0300
multimedya
infografik
ihracat hacmi
istatistik
türkiye istatistik kurumu (tüik)
rusya
türkiye
ihracat rakamları
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/16/1061519504_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0f8d7e68819add31963230742485891a.png
Türkiye’nin Ağustos ayında en fazla ihracat yaptığı 6. ülke oldu. Türkiye-Rusya ihracat rakamları, Sputnik'in infografiğinde.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/16/1061519504_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_4a44f6d17b556e9264ee8d4cffde11e8.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
infografik, ihracat hacmi, istatistik, türkiye istatistik kurumu (tüik), rusya, türkiye, ihracat rakamları, инфографика
infografik, ihracat hacmi, istatistik, türkiye istatistik kurumu (tüik), rusya, türkiye, ihracat rakamları, инфографика

Türkiye'nin Rusya'ya dış satımı, tüm zamanların en yüksek aylık rakamına ulaştı

19:52 22.09.2022
Abone olTelegram
Türkiye'nin Rusya'ya dış satımı, Ağustos ayı döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 87.2 artarak 738 milyon 527 bin dolarla tüm zamanların en yüksek aylık rakamına ulaştı.
Türkiye’nin Ağustos ayında en fazla ihracat yaptığı 6. ülke oldu. Türkiye-Rusya ihracat rakamları, Sputnik'in infografiğinde.
İnfografik dış satım desk - Sputnik Türkiye
İnfografik dış satım mob - Sputnik Türkiye
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала