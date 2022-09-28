https://sputniknews.com.tr/20220928/peskov-rusya-ve-turkiye-abdnin-bankacilik-sektorundeki-baskisini-kirmak-icin-birlikte-calismali-1061709782.html

Peskov: Rusya ve Türkiye, ABD'nin bankacılık sektöründeki baskısını kırmak için birlikte çalışmalı

Peskov: Rusya ve Türkiye, ABD'nin bankacılık sektöründeki baskısını kırmak için birlikte çalışmalı

Türk bankalarının Rus ödeme sistemi Mir'den çıkmasını değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ve Türkiye'nin ABD'nin bankacılık alanında uyguladığı... 28.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-28T13:08+0300

2022-09-28T13:08+0300

2022-09-28T13:33+0300

kremlin

dünya

dmitriy peskov

türkiye

bankacılık

yaptırım

mir

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Bankaların ve finans kuruluşlarının ABD'nin en güçlü baskısı altında bulunduğunun ve bankacılık sistemine yönelik ikincil yaptırım tehdidiyle karşı karşıya olduğunun farkında olduklarını belirten Peskov, Türk bankaların Rus ödeme sistemi Mir'den çıkma kararını bu eşsiz baskı altında aldıklarını ifade etti.Rusya ve Türkiye'nin zor bir durumla karşı karşıya olduğunu söyleyen Peskov, iki ülkenin bu baskıyı kırma yollarını Rus-Türk ticari ve ekonomik işbirliğine en az zarar verecek şekilde ve her yıl Türkiye'yi ziyaret eden milyonlarca Rus turisti konforlu koşullardan mahrum bırakmadan bulması gerektiğini ifade etti.'Özel askeri harekat, referandumlardan sonra da devam edecek'Rusya'ya bağlanma referandumlarının yapıldığı Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC), Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC), Herson ve Zaporojye bölgelerinde silahlı faaliyetlerin sürdüğüne dikkat çeken Peskov, özel askeri harekatın söz konusu bölgeler Rusya'ya bağlandıktan sonra da devam edeceğinin altını çizdi.'Terörle mücadele harekatı kararını sadece ülkenin başkomutanı verebilir'Kremlin Sözcüsü, özel askeri harekatı terörle mücadele harekatına dönüştürme planları olup olmadığı sorusuna, "Benim bir bilgim yok, her halükarda buna sadece ülkenin başkomutanı, devlet başkanı karar verebilir" yanıtını verdi.'ABD, Ukrayna'daki çatışmanın tarafı olmaya giderek daha fazla yaklaşıyor'ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Washington'un Kiev'e tedarik ettiği silahların Rusya'ya katılım referandumlarının yapıldığı bölgelere karşı kullanabileceğini söylemesini olumsuz bulduklarını belirten Peskov, "ABD tarafı bu çatışmaya giderek daha fazla giriyor, ABD tarafı bu çatışmanın tarafı olmaya giderek daha fazla yaklaşıyor, bu son derece tehlikeli" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20220927/kamu-bankalari-rus-odeme-sistemi-mirden-cikti-1061690612.html

https://sputniknews.com.tr/20220926/global-times-abdnin-rusyayi-bolme-cabalari-ukraynadaki-catisma-icin-en-kotu-senaryoya-donusecek-1061642920.html

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kremlin, dmitriy peskov, türkiye, bankacılık, yaptırım, mir