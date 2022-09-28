Türkiye
SON DAKİKA | ABD'den vatandaşlarına Rusya için seyahat uyarısı
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20220928/peskov-rusya-ve-turkiye-abdnin-bankacilik-sektorundeki-baskisini-kirmak-icin-birlikte-calismali-1061709782.html
Peskov: Rusya ve Türkiye, ABD'nin bankacılık sektöründeki baskısını kırmak için birlikte çalışmalı
Peskov: Rusya ve Türkiye, ABD'nin bankacılık sektöründeki baskısını kırmak için birlikte çalışmalı
Türk bankalarının Rus ödeme sistemi Mir'den çıkmasını değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ve Türkiye'nin ABD'nin bankacılık alanında uyguladığı... 28.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-28T13:08+0300
2022-09-28T13:33+0300
kremlin
dünya
dmitriy peskov
türkiye
bankacılık
yaptırım
mir
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1c/1061710195_0:125:3199:1924_1920x0_80_0_0_e6e63658e8bd5c74ee0c1df22fcfce65.jpg
Bankaların ve finans kuruluşlarının ABD'nin en güçlü baskısı altında bulunduğunun ve bankacılık sistemine yönelik ikincil yaptırım tehdidiyle karşı karşıya olduğunun farkında olduklarını belirten Peskov, Türk bankaların Rus ödeme sistemi Mir'den çıkma kararını bu eşsiz baskı altında aldıklarını ifade etti.Rusya ve Türkiye'nin zor bir durumla karşı karşıya olduğunu söyleyen Peskov, iki ülkenin bu baskıyı kırma yollarını Rus-Türk ticari ve ekonomik işbirliğine en az zarar verecek şekilde ve her yıl Türkiye'yi ziyaret eden milyonlarca Rus turisti konforlu koşullardan mahrum bırakmadan bulması gerektiğini ifade etti.'Özel askeri harekat, referandumlardan sonra da devam edecek'Rusya'ya bağlanma referandumlarının yapıldığı Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC), Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC), Herson ve Zaporojye bölgelerinde silahlı faaliyetlerin sürdüğüne dikkat çeken Peskov, özel askeri harekatın söz konusu bölgeler Rusya'ya bağlandıktan sonra da devam edeceğinin altını çizdi.'Terörle mücadele harekatı kararını sadece ülkenin başkomutanı verebilir'Kremlin Sözcüsü, özel askeri harekatı terörle mücadele harekatına dönüştürme planları olup olmadığı sorusuna, "Benim bir bilgim yok, her halükarda buna sadece ülkenin başkomutanı, devlet başkanı karar verebilir" yanıtını verdi.'ABD, Ukrayna'daki çatışmanın tarafı olmaya giderek daha fazla yaklaşıyor'ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Washington'un Kiev'e tedarik ettiği silahların Rusya'ya katılım referandumlarının yapıldığı bölgelere karşı kullanabileceğini söylemesini olumsuz bulduklarını belirten Peskov, "ABD tarafı bu çatışmaya giderek daha fazla giriyor, ABD tarafı bu çatışmanın tarafı olmaya giderek daha fazla yaklaşıyor, bu son derece tehlikeli" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20220927/kamu-bankalari-rus-odeme-sistemi-mirden-cikti-1061690612.html
https://sputniknews.com.tr/20220926/global-times-abdnin-rusyayi-bolme-cabalari-ukraynadaki-catisma-icin-en-kotu-senaryoya-donusecek-1061642920.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1c/1061710195_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_265336ca9c1e2f2db4e0c16510f643e3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kremlin, dmitriy peskov, türkiye, bankacılık, yaptırım, mir
kremlin, dmitriy peskov, türkiye, bankacılık, yaptırım, mir

Peskov: Rusya ve Türkiye, ABD'nin bankacılık sektöründeki baskısını kırmak için birlikte çalışmalı

13:08 28.09.2022 (güncellendi: 13:33 28.09.2022)
© SputnikDmitriy Peskov
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2022
© Sputnik
Abone olTelegram
Türk bankalarının Rus ödeme sistemi Mir'den çıkmasını değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ve Türkiye'nin ABD'nin bankacılık alanında uyguladığı baskıyı kırmak için birlikte çalışması gerektiğini vurguladı.
Bankaların ve finans kuruluşlarının ABD'nin en güçlü baskısı altında bulunduğunun ve bankacılık sistemine yönelik ikincil yaptırım tehdidiyle karşı karşıya olduğunun farkında olduklarını belirten Peskov, Türk bankaların Rus ödeme sistemi Mir'den çıkma kararını bu eşsiz baskı altında aldıklarını ifade etti.
Rusya ve Türkiye'nin zor bir durumla karşı karşıya olduğunu söyleyen Peskov, iki ülkenin bu baskıyı kırma yollarını Rus-Türk ticari ve ekonomik işbirliğine en az zarar verecek şekilde ve her yıl Türkiye'yi ziyaret eden milyonlarca Rus turisti konforlu koşullardan mahrum bırakmadan bulması gerektiğini ifade etti.
Mir kart - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2022
EKONOMİ
Türk kamu bankaları Rus ödeme sistemi Mir'den çıktı
Dün, 23:29

'Özel askeri harekat, referandumlardan sonra da devam edecek'

Rusya'ya bağlanma referandumlarının yapıldığı Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC), Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC), Herson ve Zaporojye bölgelerinde silahlı faaliyetlerin sürdüğüne dikkat çeken Peskov, özel askeri harekatın söz konusu bölgeler Rusya'ya bağlandıktan sonra da devam edeceğinin altını çizdi.

'Terörle mücadele harekatı kararını sadece ülkenin başkomutanı verebilir'

Kremlin Sözcüsü, özel askeri harekatı terörle mücadele harekatına dönüştürme planları olup olmadığı sorusuna, "Benim bir bilgim yok, her halükarda buna sadece ülkenin başkomutanı, devlet başkanı karar verebilir" yanıtını verdi.

'ABD, Ukrayna'daki çatışmanın tarafı olmaya giderek daha fazla yaklaşıyor'

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Washington'un Kiev'e tedarik ettiği silahların Rusya'ya katılım referandumlarının yapıldığı bölgelere karşı kullanabileceğini söylemesini olumsuz bulduklarını belirten Peskov, "ABD tarafı bu çatışmaya giderek daha fazla giriyor, ABD tarafı bu çatışmanın tarafı olmaya giderek daha fazla yaklaşıyor, bu son derece tehlikeli" ifadelerini kullandı.
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2022
Ukrayna krizi
Global Times: ABD’nin Rusya’yı bölme çabaları, Ukrayna’daki çatışma için en kötü senaryoya dönüşecek
26 Eylül, 20:54
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала