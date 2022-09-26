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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220926/global-times-abdnin-rusyayi-bolme-cabalari-ukraynadaki-catisma-icin-en-kotu-senaryoya-donusecek-1061642920.html
Global Times: ABD’nin Rusya’yı bölme çabaları, Ukrayna’daki çatışma için en kötü senaryoya dönüşecek
Global Times: ABD’nin Rusya’yı bölme çabaları, Ukrayna’daki çatışma için en kötü senaryoya dönüşecek
Çinli Global Times gazetesine konuşan uzmanlar, ABD yönetiminin Rusya’yı bölme ve etkisini tüm Avrasya’ya yayma çabalarının Ukrayna’daki çatışma için en kötü... 26.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-26T20:54+0300
2022-09-26T20:54+0300
ukrayna krizi
rusya
abd
çin
ukrayna krizi
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Çin Halk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Direktörü Wang Yiwei, Global Times’a açıklamasında, “Bazı ABD strateji uzmanları, Rusya Federasyonu’nu, teşkil ettiğini düşündükleri büyük riski ortadan kaldırmak için gerçekten bölmek istiyorlar. Avrupa Birliği yönetimi bu durumda farklı konum alarak sadece Rusya’yı değiştirmeye çalışıyor” ifadesini kullandı.Gazetenin görüştüğü Çinli siyaset uzmanlarının görüşüne göre, Moskova ve Batı arasındaki gerilim düzeyinde öngörülebilir gelecekte bir azalma belirtisi görünmüyor ve en kötü senaryo beklenmeli, çünkü Washington’un amacı ortada, Rusya’yı yıkmak.Adının açıklanmasını istemeyen bir Pekinli uzman, “Rusya’nın nükleer silahı var. Böyle bir silah varken kim uzlaşıya gitmek ister ki?” diye konuştu.
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rusya, abd, çin, ukrayna krizi
rusya, abd, çin, ukrayna krizi

Global Times: ABD’nin Rusya’yı bölme çabaları, Ukrayna’daki çatışma için en kötü senaryoya dönüşecek

20:54 26.09.2022
© AFP 2022 / BRENDAN SMIALOWSKIJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2022
© AFP 2022 / BRENDAN SMIALOWSKI
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Çinli Global Times gazetesine konuşan uzmanlar, ABD yönetiminin Rusya’yı bölme ve etkisini tüm Avrasya’ya yayma çabalarının Ukrayna’daki çatışma için en kötü senaryoya dönüşeceğini belirtti.
Çin Halk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Direktörü Wang Yiwei, Global Times’a açıklamasında, “Bazı ABD strateji uzmanları, Rusya Federasyonu’nu, teşkil ettiğini düşündükleri büyük riski ortadan kaldırmak için gerçekten bölmek istiyorlar. Avrupa Birliği yönetimi bu durumda farklı konum alarak sadece Rusya’yı değiştirmeye çalışıyor” ifadesini kullandı.
Gazetenin görüştüğü Çinli siyaset uzmanlarının görüşüne göre, Moskova ve Batı arasındaki gerilim düzeyinde öngörülebilir gelecekte bir azalma belirtisi görünmüyor ve en kötü senaryo beklenmeli, çünkü Washington’un amacı ortada, Rusya’yı yıkmak.
Adının açıklanmasını istemeyen bir Pekinli uzman, “Rusya’nın nükleer silahı var. Böyle bir silah varken kim uzlaşıya gitmek ister ki?” diye konuştu.
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