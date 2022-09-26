https://sputniknews.com.tr/20220926/global-times-abdnin-rusyayi-bolme-cabalari-ukraynadaki-catisma-icin-en-kotu-senaryoya-donusecek-1061642920.html

Global Times: ABD’nin Rusya’yı bölme çabaları, Ukrayna’daki çatışma için en kötü senaryoya dönüşecek

Global Times: ABD’nin Rusya’yı bölme çabaları, Ukrayna’daki çatışma için en kötü senaryoya dönüşecek

Çinli Global Times gazetesine konuşan uzmanlar, ABD yönetiminin Rusya’yı bölme ve etkisini tüm Avrasya’ya yayma çabalarının Ukrayna’daki çatışma için en kötü... 26.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-26T20:54+0300

2022-09-26T20:54+0300

2022-09-26T20:54+0300

ukrayna krizi

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ukrayna krizi

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Çin Halk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Direktörü Wang Yiwei, Global Times’a açıklamasında, “Bazı ABD strateji uzmanları, Rusya Federasyonu’nu, teşkil ettiğini düşündükleri büyük riski ortadan kaldırmak için gerçekten bölmek istiyorlar. Avrupa Birliği yönetimi bu durumda farklı konum alarak sadece Rusya’yı değiştirmeye çalışıyor” ifadesini kullandı.Gazetenin görüştüğü Çinli siyaset uzmanlarının görüşüne göre, Moskova ve Batı arasındaki gerilim düzeyinde öngörülebilir gelecekte bir azalma belirtisi görünmüyor ve en kötü senaryo beklenmeli, çünkü Washington’un amacı ortada, Rusya’yı yıkmak.Adının açıklanmasını istemeyen bir Pekinli uzman, “Rusya’nın nükleer silahı var. Böyle bir silah varken kim uzlaşıya gitmek ister ki?” diye konuştu.

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