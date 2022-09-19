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https://sputniknews.com.tr/20220919/britanya-kralicesi-2-elizabethin-cenaze-toreni-basladi-1061363252.html
Britanya Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenaze töreni başladı
Britanya Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenaze töreni başladı
Londra'da Kraliçe 2. Elizabeth'in tabutunun parlamentodan kiliseye taşınmasıyla başlayan cenaze törenine pek çok ülkenin liderleri katılıyor. Rusya, İran... 19.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-19T12:54+0300
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kraliçe 2. elizabeth, новый онлайн для белой редактуры
Kraliçe 2. Elizabeth - Sputnik Türkiye

Britanya Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenaze töreni başladı

12:54 19.09.2022 (güncellendi: 13:40 19.09.2022)
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Londra'da Kraliçe 2. Elizabeth'in tabutunun parlamentodan kiliseye taşınmasıyla başlayan cenaze törenine pek çok ülkenin liderleri katılıyor. Rusya, İran, Myanmar, Afganistan davet edilmedi.
Kraliçe 2. Elizabeth'in tabutu askerler eşliğinde parlamentodan (Westminster Hall) Westminster Abbey'e (Westminster'deki Aziz Peter Kilisesi'ne) götürüldü. Kilisedeki tören için dünya liderlerinin yerlerini almasıyla birlikte üzerine taç konulan tabut ayin okunan kilisenin içinden dünya liderlerinin önünden geçirildi.
Kilisedeki törene katılanların sayısı 2 bin olarak açıklandı. Dünya liderlerinin otobüsle toplu getirileceğinin açıklanmasına rağmen, ABD Başkanı Joe Biden ile eşi Jill Biden törene otomobille geldi.
Kilisedeki törende hayattaki eski Britanya başbakanlarının tamamının yanı sıra ABD Başkanı Joe Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron dahil olmak üzere yüzlerce devlet ileri geleni hazır bulundu. Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil etti.
Ayinin ardından kürsüye gelenlerin Elizabeth'i onurlandırılan konuşmalarına geçildi.
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