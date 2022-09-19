Britanya Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenaze töreni başladı

Londra'da Kraliçe 2. Elizabeth'in tabutunun parlamentodan kiliseye taşınmasıyla başlayan cenaze törenine pek çok ülkenin liderleri katılıyor. Rusya, İran, Myanmar, Afganistan davet edilmedi.
Kraliçe 2. Elizabeth'in tabutu askerler eşliğinde parlamentodan (Westminster Hall) Westminster Abbey'e (Westminster'deki Aziz Peter Kilisesi'ne) götürüldü. Kilisedeki tören için dünya liderlerinin yerlerini almasıyla birlikte üzerine taç konulan tabut ayin okunan kilisenin içinden dünya liderlerinin önünden geçirildi.
Kilisedeki törene katılanların sayısı 2 bin olarak açıklandı. Dünya liderlerinin otobüsle toplu getirileceğinin açıklanmasına rağmen, ABD Başkanı Joe Biden ile eşi Jill Biden törene otomobille geldi.
US President Joe Biden and First Lady Jill Biden arrive at Westminster Abbey for the state funeral of Queen Elizabeth II. pic.twitter.com/7qKhsSJvQF
Kilisedeki törende hayattaki eski Britanya başbakanlarının tamamının yanı sıra ABD Başkanı Joe Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron dahil olmak üzere yüzlerce devlet ileri geleni hazır bulundu. Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil etti.
Ayinin ardından kürsüye gelenlerin Elizabeth'i onurlandırılan konuşmalarına geçildi.
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13:55 19.09.2022
ABD Başkanı Joe Biden'ın cenaze töreninde gülümsediği anlar kameralara yansıdı.
Görüntüler, eski başkanlardan Barack Obama'nın Güney Afrika'nın unutulmaz lideri Mandela'nın cenazesinde gülüp selfie çektiği anları akıllara getirdi.