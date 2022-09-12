https://sputniknews.com.tr/20220912/kralice-elizabethin-cenazesine-katilacak-liderlere-ozel-jet-ve-helikopter-kullanmak-yasaklandi-1061085016.html

Politico, Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze törenine katılacak liderlerden neler istendiğini yazdı

Politico, Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze törenine katılacak liderlerden neler istendiğini yazdı

Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünün ardından açıklanan cenaze takviminde liderlerden özel jetlerle değil tarifeli uçuşlarla gelmeleri istenilerek, törene otobüsle... 12.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-12T09:19+0300

2022-09-12T09:19+0300

2022-09-12T09:22+0300

dünya

ingiltere

ingiltere kraliçesi 2. elizabeth

cenaze

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Geçen hafta hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenaze töreni programında ilişkin detaylar belli oldu.Politico'da yer alan habere göre 19 Eylül'de Westminster Abbey'de düzenlenecek olan törene katılmak üzere başkent Londra'ya gelecek olan yabancı devlet başkanları ve eşlerinden özel jetlerle değil, ticari uçuşlarla gelmeleri talep edildi.Bununla beraber liderlerin helikopterle seyahat etmelerine de yasak getirildi.Ayrıca liderlerin törene makam araçlarıyla gitmelerine engel olunduğu, Londra'daki bir noktadan toplu taşıma araçlarıyla alana götürülecekleri belirtildi.Kral 3. Charles, cenaze töreninden önceki akşam Buckingham Sarayı'nda tüm liderlerle bir resepsiyona ev sahipliği yapacak.21 Nisan 1926'da Londra'da dünyaya gelen Elizabeth, 6 Şubat 1952'de babasının ölümü üzerine kraliçe olmuş, 2 Haziran 1953'te resmi törenle taç giymişti.Kraliçe Elizabeth, 9 Eylül 2015’te dedesinin babaannesi Kraliçe Victoria'nın saltanatını geride bırakarak İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı, tarihte en uzun hüküm süren kraliçe ve en uzun hüküm süren ikinci hükümdar oldu.

https://sputniknews.com.tr/20220912/avustralya-ve-yeni-zelanda-ingilterede-tahta-gecen-kral-3-charlesa-biatlarini-acikladi--1061084530.html

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