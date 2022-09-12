https://sputniknews.com.tr/20220912/avustralya-ve-yeni-zelanda-ingilterede-tahta-gecen-kral-3-charlesa-biatlarini-acikladi--1061084530.html
Avustralya ve Yeni Zelanda, İngiltere'de tahta geçen Kral 3. Charles'a biatlarını açıkladı
Avustralya ve Yeni Zelanda, İngiltere'de tahta geçen Kral 3. Charles'a biatlarını açıkladı
Avustralya ve Yeni Zelanda, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in hayatını kaybetmesinin ardından tahta geçen Kral 3. Charles'a biatlarını sundu. 12.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-12T08:33+0300
2022-09-12T08:33+0300
2022-09-12T08:33+0300
dünya
avustralya
yeni zelanda
prens charles
kraliçe 2. elizabeth
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Avustralya ve Yeni Zelanda'da düzenlenen resmi törenlerde 3. Charles, iki ülkenin de kralı ilan edildi. Avustralya Genel Valisi David Hurley, başkent Canberra'da düzenlenen törende 3. Charles'ın hükümdarlığını kabul ettiklerini ve biat ettiklerini açıkladı. Törende, Kral 3. Charles adına 21 pare selamla tüfek atışı yapıldı. Yeni Zelanda, Kral 3. Charles'ın tahta geçişi adına başkent Wellington'daki parlamentoda resmi tören düzenlendi. Tören öncesi parlamento binası girişinde konuşan Başbakan Jacinda Ardern, Charles'ı yeni kral olarak kabul ettiklerini duyurdu. Ardern, 2. Elizabeth'in ölümüyle Yeni Zelanda'nın yeni bir döneme girdiğine işaret ederek "Kral 3.Charles halkımıza yakın ilgisini her zaman göstermiştir. Bu ilişki halkımız tarafından da değerli bulunmuştur. Daha da derinleşeceğinden şüphem yok" ifadelerini kullandı. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, aralarında Kanada, İngiltere, Avustralya, Yeni Zelanda ile Karayipler ve Pasifik Okyanusu'ndaki diğer irili ufaklı birkaç ülke dahil olmak üzere 16 ülkenin devlet başkanı konumunda yer alıyordu.
https://sputniknews.com.tr/20220910/charlesin-kralligi-ilan-ediyor--1061043443.html
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avustralya, yeni zelanda, prens charles, kraliçe 2. elizabeth
avustralya, yeni zelanda, prens charles, kraliçe 2. elizabeth
Avustralya ve Yeni Zelanda, İngiltere'de tahta geçen Kral 3. Charles'a biatlarını açıkladı
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Avustralya ve Yeni Zelanda, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in hayatını kaybetmesinin ardından tahta geçen Kral 3. Charles'a biatlarını sundu.
Avustralya ve Yeni Zelanda'da düzenlenen resmi törenlerde 3. Charles, iki ülkenin de kralı ilan edildi.
Avustralya Genel Valisi David Hurley, başkent Canberra'da düzenlenen törende 3. Charles'ın hükümdarlığını kabul ettiklerini ve biat ettiklerini açıkladı. Törende, Kral 3. Charles adına 21 pare selamla tüfek atışı yapıldı.
Yeni Zelanda, Kral 3. Charles'ın tahta geçişi adına başkent Wellington'daki parlamentoda resmi tören düzenlendi. Tören öncesi parlamento binası girişinde konuşan Başbakan Jacinda Ardern, Charles'ı yeni kral olarak kabul ettiklerini duyurdu.
Ardern, 2. Elizabeth'in ölümüyle Yeni Zelanda'nın yeni bir döneme girdiğine işaret ederek "Kral 3.Charles halkımıza yakın ilgisini her zaman göstermiştir. Bu ilişki halkımız tarafından da değerli bulunmuştur. Daha da derinleşeceğinden şüphem yok" ifadelerini kullandı.
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, aralarında Kanada, İngiltere, Avustralya, Yeni Zelanda ile Karayipler ve Pasifik Okyanusu'ndaki diğer irili ufaklı birkaç ülke dahil olmak üzere 16 ülkenin devlet başkanı konumunda yer alıyordu.