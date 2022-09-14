https://sputniknews.com.tr/20220914/fransa-basbakani-2023te-dogalgaz-ve-elektrik-fiyatlarinin-artisi-yuzde-15-tavanini-gecmeyecek-1061198510.html

Fransa Başbakanı: 2023'te doğalgaz ve elektrik fiyatlarının artışı yüzde 15 tavanını geçmeyecek

Fransa Başbakanı: 2023'te doğalgaz ve elektrik fiyatlarının artışı yüzde 15 tavanını geçmeyecek

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, 2023 başında doğalgaz ve elektrik fiyatlarına yüzde 120 oranında gelebilecek zamlara yüzde 15'lik tavan sınırı koyacaklarını... 14.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-14T23:00+0300

2022-09-14T23:00+0300

2022-09-14T23:18+0300

avrupa'da enerji krizi

elisabeth borne

elektrik

doğalgaz

enerji

fiyat artışı

fatura

tavan seviye

fransa

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Batı'nın Rusya yaptırımlarını müteakip Rusya'dan gaz akışının kesilmesiyle Avrupalıları dondurucu bir kışın endişesi sararken, Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, basın toplantısı düzenleyerek, enerji piyasalarını dizginlemeye devam edecekleri mesajını verdi. Hane halklarını ve küçük-orta büyüklükteki işletmeleri rahatlatmak için yeni yılda doğalgaz ve elektrik fiyatlarına yapılacak zamlara yüzde 15'lik tavan sınırı koyacaklarını açıklayan Borne, "Hedefimiz öngörülen yüzde 120 yerine yüzde 15'lik bir fiyat artışı" dedi. Borne, 12 milyon düşük gelirli haneye enerji faturalarını ödemelerine yardımcı olmak için 100-200 euro arasında değişen 'enerji çekleri' vereceklerini de duyurdu. Tavan fiyatı, gazda ocak, elektrikte şubat ayında devreye girecek. Fransa Başbakanı'na göre bu uygulama hane halkının elektrik faturasında ayda yaklaşık 160 euro, gaz faturasında ayda 175 euro tasarruf etmesine yardımcı olacak.Ancak yeni önlemler, bu yılın başlarında elektrik fiyatı artışlarına yüzde 4'lük tavan getirip doğalgaz fiyatlarını Ekim 2021 seviyesine sabitleyen önlemlerin gerisinde kaldı. Oysa 2022 önlemleri, Fransa'da enflasyonun komşu Avrupa ülkelerine göre daha düşük düzeyde kalmasına katkıda bulundu. Temmuzda da meclisten hanelere 230 milyon euroluk mali yardım paketi geçirildi. Borne, 2023 tavan sınırlarının 2022'nin gerisinde kalmasına mazeret olarak "Çok erken dönemde halkı korumak için güçlü önlemler aldık. Ama herkesin bildiğini şeffaf şekilde söylemeliyiz: Bu önlemlerin kamu maliyesine bir bedeli var" dedi. Maliye Bakanı Bruno Le Maire de hükümetin gelecek yılki tavan sınırı önlemlerinin 16 milyar euroya mal olmasının beklendiğini, bunun 11 milyarının gaza, 5 milyarının elektriğe gideceğini söyledi.Fransa'nın gaz depolama tesislerinin yüzde 95 dolulukla zorlu bir kışa hazır olduğunu söyleyen Borne, "Sadece enerji tüketiminin sınırlandırılması ve Avrupa dayanışması, arz sorunlarıyla birleşen aşırı soğuk bir kış gibi en kötü hal senaryolarında kesintilerden ve karneyle dağıtımdan kaçınmamızı sağlayacaktır" manzarası çizerek ekledi: "En olası senaryolarda, herkes sorumlu davranırsa... kesinti olmayacaktır." Gelgelelim Fransa Başbakanı, Avrupa'da 2023 için öngörülen elektrik fiyatının 2021'dekinden 10 kat, öngörülen gaz fiyatının 2021'dekinden 5 kat fazla olduğunu söyledi."Gaza gelince, piyasa, 2023 için 2021'dekinin 5 katı fiyat belirledi. Bu tahmin ve Avrupa'da halihazırdaki gaz fiyatı dünyanın herhangi bir yerindekinden çok daha yüksek. Bu durum, Ukrayna'daki savaş ve Rusya'nın Avrupa'ya gaz arzını neredeyse tamamen durdurma kararıyla bağlantılı" diyen Borne, "Elektriğe gelince, piyasanın 2023 için öngördüğü fiyat 2021'e göre 10 kat daha yüksek" diye ekledi.

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elisabeth borne, elektrik, doğalgaz, enerji, fiyat artışı, fatura, tavan seviye, fransa