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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20220914/avrupadaki-enerji-krizi-elektrikli-battaniye-ve-isitici-talebini-arttirdi-1061194098.html
Avrupa'daki enerji krizi elektrikli battaniye ve ısıtıcı talebini arttırdı
Avrupa'daki enerji krizi elektrikli battaniye ve ısıtıcı talebini arttırdı
Avrupa'da, enerji fiyatlarında yaşanan artışın Çin yapımı elektrikli battaniye ve ısıtıcılara talebi arttırdığı aktarıldı. 14.09.2022, Sputnik Türkiye
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avrupa'da enerji krizi
avrupa
enerji
kriz
battaniye
elektrikli battaniye
ısıtıcı
rusya
ukrayna
ukrayna krizi
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Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor.Çin Elektrikli Ev Aletleri Üreticileri Birliği verilerine göre, ocak-temmuz döneminde Avrupa ülkelerine elektrikli battaniye ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 97, elektrikli ısıtıcı ihracatı ise yüzde 23 arttı.Rusya'dan doğalgaz ithalatının kesilmesi kıtada enerji açığına sebep olurken, vatandaşların düşük maliyetli ısınma çözümlerine yöneldiği anlaşılıyor.Öte yandan, bazı özel ürünlerdeki talep artışına karşın, savaşın yol açtığı tedarik kesintileri ve yüksek enflasyon nedeniyle genel talepte düşüş görüldü. Çinli üreticilerin Avrupa'ya elektrikli ev aletleri ihracatı, ilk 7 ayda geçen yıla göre yüzde 9,3 azaldı.
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avrupa, enerji, kriz, battaniye, elektrikli battaniye, ısıtıcı, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, abd
avrupa, enerji, kriz, battaniye, elektrikli battaniye, ısıtıcı, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, abd

Avrupa'daki enerji krizi elektrikli battaniye ve ısıtıcı talebini arttırdı

22:03 14.09.2022 (güncellendi: 22:04 14.09.2022)
© AAdoğalgaz - kombi
doğalgaz - kombi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2022
© AA
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Avrupa'da, enerji fiyatlarında yaşanan artışın Çin yapımı elektrikli battaniye ve ısıtıcılara talebi arttırdığı aktarıldı.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor.
Çin Elektrikli Ev Aletleri Üreticileri Birliği verilerine göre, ocak-temmuz döneminde Avrupa ülkelerine elektrikli battaniye ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 97, elektrikli ısıtıcı ihracatı ise yüzde 23 arttı.
Rusya'dan doğalgaz ithalatının kesilmesi kıtada enerji açığına sebep olurken, vatandaşların düşük maliyetli ısınma çözümlerine yöneldiği anlaşılıyor.
Öte yandan, bazı özel ürünlerdeki talep artışına karşın, savaşın yol açtığı tedarik kesintileri ve yüksek enflasyon nedeniyle genel talepte düşüş görüldü. Çinli üreticilerin Avrupa'ya elektrikli ev aletleri ihracatı, ilk 7 ayda geçen yıla göre yüzde 9,3 azaldı.
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