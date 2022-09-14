https://sputniknews.com.tr/20220914/imf-sert-bir-kisin-avrupada-toplumsal-huzursuzluga-yol-acabilecegi-uyarisinda-bulundu-1061194935.html

IMF, sert bir kışın Avrupa'da toplumsal huzursuzluğa yol açabileceği uyarısında bulundu

IMF, sert bir kışın Avrupa'da toplumsal huzursuzluğa yol açabileceği uyarısında bulundu

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Avrupa'nın Ukrayna'daki krizin ekonomik sonuçlarından doğrudan etkilendiğini belirterek, sert bir... 14.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-14T22:42+0300

2022-09-14T22:42+0300

2022-09-14T22:45+0300

avrupa'da enerji krizi

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Georgieva, Fransa Merkez Bankası Başkanı François Villeroy de Galhau'nun katılımıyla gerçekleşen "2022 Michel Camdessus Merkez Bankacılığı Dersi" etkinliğine katıldı.Avrupa'nın Ukrayna krizinin "korkunç" ekonomik sonuçlarından doğrudan etkilendiğine dikkati çeken Georgieva, bazı ülkelerde resesyon korkusunun olduğunu aktardı.Georgieva, "Tabiat ana iş birliği yapmamaya karar verirse ve kış gerçekten sert geçerse, bu bazı toplumsal huzursuzluklara yol açabilir." dedi.Kristalina Georgieva, mevcut durumun Avrupa Merkez Bankasının (ECB) enflasyonla mücadelesini dikkatli bir şekilde dengelemesi ve ekonominin işlemeye devam etmesi gerekliliğine dikkat etmesi gerektiği anlamına geldiğini ifade etti.Küresel ekonominin şok üstüne şok yaşadığını da belirten Georgieva, bu şokların ilkinin Kovid-19, ikincisinin ise Ukrayna krizi olduğunu dile getirdi. Georgieva, enflasyonun inatçı ve düşünülenden daha geniş tabanlı olduğuna işaret ederek, merkez bankalarının da enflasyonla mücadelede inatçı olmaları gerektiğini vurguladı.Maliye politikasının hedeflerinin yeterli şekilde belirlenmemesi halinde para politikasının düşmanı haline geleceğini belirten Georgieva, bu durumun enflasyonu da körükleyeceğini aktardı.

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imf, avrupa, huzur, enerji