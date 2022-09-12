https://sputniknews.com.tr/20220912/kral-3-charles-parlamentoya-annesi-gibi--anayasal-yonetisim-ilkelerini-koruyacagina-dair-soz-verdi-1061097786.html

Kral 3. Charles, parlamentoya annesi gibi anayasal yönetişim ilkelerini koruyacağına dair söz verdi

Kral 3. Charles, parlamentoya annesi gibi anayasal yönetişim ilkelerini koruyacağına dair söz verdi

Britanya Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümünün ardından tahta geçen Kral 3. Charles, alt kanat Avam Kamarası ile üst kanat Lordlar Kamarası'ndan oluşan... 12.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-12T15:37+0300

2022-09-12T15:37+0300

2022-09-12T16:38+0300

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meghan markle

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prens william

kral 3. charles

kraliçe 2. elizabeth

britanya

birleşik krallık

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Londra'daki parlamentoya hitabında 'annesinin özveriyle görev yapma örneğini takip etme' sözü veren Kral 3. Charles, ardından eş durumundan Konsort Kraliçe Camilla ile birlikte Kraliçe 2. Elizabeth'in naaşının ziyarete açıldığı İskoçya bölgesinin başkenti Edinburgh’a gitti. Charles ile Camilla'nın trompetler çalarak karşılandığı Westminster Hall'u yüzlerce milletvekili doldurdu. Parlamentonun taziyesini kabul edip mukabele eden Charles, Avam Kamarası ile Lordlar Kamarası üyelerine, 'kendisinin de annesinin Birleşik Krallık siyasi sisteminin temelini oluşturan anayasal yönetişimin çok değerli ilkelerini koruma yolundan gideceğini' söyledi.'Bizi çevreleyen tarihin ağırlığını hissetmekten kendimi alamıyorum'"Shakespeare'in Kraliçe 1. Elizabeth hakkında söylediği gibi, o yaşayan tüm prensler için bir modeldi" tasvirini yapan Charles, "Bizi çevreleyen tarihin ağırlığını hissetmekten kendimi alamıyorum. Bize milletvekillerinin ve meslektaşlarının kendilerini adadığı hayati parlamento geleneklerini hatırlatıyor. Parlamento, demokrasimizin yaşayan ve nefes alan aracıdır" vurgusunda bulundu. Kral I. Charles'ı idam eden parlamentoKral I. Charles'ın milletvekillerini tutuklamaya çalıştığı 17. yüzyıldan kalma kural uyarınca, hükümdarların Avam Kamarası'na girmesine izin verilmediği için tören Westminster Hall'da yapıldı. O dönemde kraliyet ile parlamento arasındaki çatışmanın yol açtığı iç savaş, 1649'da kralın başının kesilmesiyle sonuçlanmıştı.Prens Harry sessizliğini bozdu: Ninesinin ardından sevgi mesajıKraliçe 2. Elizabeth'in küçük torunu ve Kral 3. Charles'ın küçük oğlu Prens Harry, bugün kişisel bir açıklama yayımlayıp 'yol gösterici bir pusula' olarak selamladığı babaannesinin 'sarsılmaz zarafet ve haysiyetini' övdü, 'sağlam tavsiyeleri ve bulaşıcı gülümsemesine' teşekkür etti. ABD'li aktris Meghan Markle ile evlendikten sonra kraliyet rollerinden çekilerek ABD'ye taşınan Prens Harry "Seninle olan ilk çocukluk anılarımdan başkomutanım olarak ilk karşılaşmamıza ve canım eşimle tanıştığın ve sevgili torunlarına sarıldığın ilk ana kadar birlikte geçirdiğimiz tüm zamanları sevgiyle anıyorum" dedi.Meghan-Harry ile Catherine-William çifti nihayet biraraya geldiMeghan Markle'ın Prens Harry ile birlikte Mart 2021'de Oprah Winfrey'e verdiği röportajda kraliyet ailesi mekanizmasında ırkçılık bulunduğunu, dünyaya getirdikleri çocukların rengiyle ilgili rahatsızlık olduğunu iddia etmesi, bomba etkisi yaratmıştı. İngiliz basını 2. Elizabeth'in bu röportajı affedemediği spekülasyonlarından geçilmezken, Harry'nin ağabeyi William ile de arası bozulmuştu. Babaannelerinin cenaze süreci, kavgalı prenslerle eşlerini de biraya getirdi. Harry ile Meghan, haftasonunda Windsor Kalesi'nin dışında yas tutanlarla buluşmak için Prens William ile eşi Catherine'e katıldı.

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meghan markle, prens harry, prens william, kral 3. charles, kraliçe 2. elizabeth, britanya, birleşik krallık, ingiltere, londra, edinburgh, iskoçya