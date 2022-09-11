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https://sputniknews.com.tr/20220911/prens-william-ve-prens-harry-uzun-bir-aradan-sonra-kralice-elizabeth-icin-bir-arada-1061062598.html
Prens William ve Prens Harry uzun bir aradan sonra Kraliçe Elizabeth için bir arada
Prens William ve Prens Harry uzun bir aradan sonra Kraliçe Elizabeth için bir arada
96 yaşında yaşamını yitiren İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth için düzenlenen törene Prens Harry ve Meghan Markle da katıldı. ABD’ye taşınarak kraliyet... 11.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-11T10:50+0300
2022-09-11T10:50+0300
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ingiltere
prens william
prens harry
meghan markle
kate middleton
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kraliçe 2. elizabeth
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70 yıl boyunca tahtta kalan Kraliçe Elizabeth 96 yaşında yaşamını yitirdi. Kraliçe için Windsor Kalesi’nde düzenlenen törene kraliyet ailesinden ayrılarak ABD’de hayatına devam eden Prens Harry ve Meghan Markle da katıldı.Artık kraliyet etkinliklerinde yer almayan çift, Mart 2020'den beri ilk defa Prens William ve Kate Middleton ile bir araya geldi.Prens William’ın çiftin törende yer almasını istediği ve 'Ailenin bu zor zamanında birllikte görünmenin önemini' vurgulamak istediği belirtildi. Arabadan inerek kalabalığı karşılayan çift, tören gereği simsiyah giyindi.Prens William ve Middleton yakın zamanda Kraliçe Elizabeth’e yakın olmak için Windsor Kalesi’ne taşınmıştı.Kraliçe’nin ölümünden önce Prens Harry ve Markle, bazı hayır işleri için İngiltere’de bulunuyordu. Çift, geçtiğimiz haziran ayında Platin Jübile etkinliklerine katılmış ancak kraliyet ailesinin hiçbir üyesiyle bir araya gelmemişti.NTV'nin People'dan aktardığına göre, Windsor Kalesi'nde toplanan kalabalık Kraliçe için çiçek bıraktı. Markle, Windsor Kalesi'nin etrafında toplanan insanlarla bir araya gelerek onlarla konuştu.Hayatını kaybeden Kraliçe Elizabeth’in ardından bazı unvanlarda değişiklik oldu. Cornwall Dükü unvanına sahip olan Prens Charles’ın yeni kral olmasının ardından, Cornwall unvanı, oğlu Prens William ve onun eşi Kate Middleton’a geçti.Her ikisi de 40 yaşında olan üç çocuklu Prens William ve Kate Middleton çifti aynı zamanda Charles ile Prenses Diana'nın sahip olduğu bir unvan olan Galler Prensi ve Prensesi unvanlarına da sahip olacak.
https://sputniknews.com.tr/20220910/kralice-elizabethin-cenaze-toreni-19-eylulde-yapilacak-1061054391.html
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ingiltere, prens william, prens harry, meghan markle, kate middleton, elizabeth, kraliçe elizabeth, kraliçe 2. elizabeth, prens charles
ingiltere, prens william, prens harry, meghan markle, kate middleton, elizabeth, kraliçe elizabeth, kraliçe 2. elizabeth, prens charles

Prens William ve Prens Harry uzun bir aradan sonra Kraliçe Elizabeth için bir arada

10:50 11.09.2022
© AP Photo / Kirsty O'Connor96 yaşında yaşamını yitiren İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth için düzenlenen törene Prens Harry ve Meghan Markle da katıldı. ABD’ye taşınarak kraliyet ailesinden ayrılan çift, uzun bir aradan sonra ilk defa Kate Middleton ve Prens William ile yan yana görüntülendi.
96 yaşında yaşamını yitiren İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth için düzenlenen törene Prens Harry ve Meghan Markle da katıldı. ABD’ye taşınarak kraliyet ailesinden ayrılan çift, uzun bir aradan sonra ilk defa Kate Middleton ve Prens William ile yan yana görüntülendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2022
© AP Photo / Kirsty O'Connor
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96 yaşında yaşamını yitiren İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth için düzenlenen törene Prens Harry ve Meghan Markle da katıldı. ABD’ye taşınarak kraliyet ailesinden ayrılan çift, uzun bir aradan sonra ilk defa Kate Middleton ve Prens William ile yan yana görüntülendi.
70 yıl boyunca tahtta kalan Kraliçe Elizabeth 96 yaşında yaşamını yitirdi. Kraliçe için Windsor Kalesi’nde düzenlenen törene kraliyet ailesinden ayrılarak ABD’de hayatına devam eden Prens Harry ve Meghan Markle da katıldı.
Artık kraliyet etkinliklerinde yer almayan çift, Mart 2020'den beri ilk defa Prens William ve Kate Middleton ile bir araya geldi.
Prens William’ın çiftin törende yer almasını istediği ve 'Ailenin bu zor zamanında birllikte görünmenin önemini' vurgulamak istediği belirtildi. Arabadan inerek kalabalığı karşılayan çift, tören gereği simsiyah giyindi.
Prens William ve Middleton yakın zamanda Kraliçe Elizabeth’e yakın olmak için Windsor Kalesi’ne taşınmıştı.
Kraliçe’nin ölümünden önce Prens Harry ve Markle, bazı hayır işleri için İngiltere’de bulunuyordu. Çift, geçtiğimiz haziran ayında Platin Jübile etkinliklerine katılmış ancak kraliyet ailesinin hiçbir üyesiyle bir araya gelmemişti.
NTV'nin People'dan aktardığına göre, Windsor Kalesi'nde toplanan kalabalık Kraliçe için çiçek bıraktı. Markle, Windsor Kalesi'nin etrafında toplanan insanlarla bir araya gelerek onlarla konuştu.
Hayatını kaybeden Kraliçe Elizabeth’in ardından bazı unvanlarda değişiklik oldu. Cornwall Dükü unvanına sahip olan Prens Charles’ın yeni kral olmasının ardından, Cornwall unvanı, oğlu Prens William ve onun eşi Kate Middleton’a geçti.
Her ikisi de 40 yaşında olan üç çocuklu Prens William ve Kate Middleton çifti aynı zamanda Charles ile Prenses Diana'nın sahip olduğu bir unvan olan Galler Prensi ve Prensesi unvanlarına da sahip olacak.
Kraliçe 2. Elizabeth - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2022
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Kraliçe Elizabeth’in cenaze töreni 19 Eylül’de yapılacak
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