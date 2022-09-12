https://sputniknews.com.tr/20220912/gulsenin-ev-hapsi-karari-kaldirildi-1061090716.html
Gülşen'in ev hapsi kararı kaldırıldı
Gülşen'in ev hapsi kararı kaldırıldı
Tutuklanmasının ardından ev hapsi adli kontrolüyle serbest bırakılan Gülşen'in ev hapsi kaldırıldı. 12.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-12T11:58+0300
2022-09-12T11:58+0300
2022-09-12T12:00+0300
türkiye
gülşen
ev hapsi
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İmam Hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen Gülşen’in 'ev hapsi' şeklindeki adli kontrol tedbiri kaldırıldı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
gülşen, ev hapsi
Gülşen'in ev hapsi kararı kaldırıldı
11:58 12.09.2022 (güncellendi: 12:00 12.09.2022) Abone ol
Tutuklanmasının ardından ev hapsi adli kontrolüyle serbest bırakılan Gülşen'in ev hapsi kaldırıldı.
İmam Hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen Gülşen’in 'ev hapsi' şeklindeki adli kontrol tedbiri kaldırıldı.