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Gülşen tahliye oldu
Gülşen tahliye oldu
Konserinde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklanan Gülşen, 4. gününde... 29.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-29T13:20+0300
2022-08-29T13:44+0300
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Şarkıcı Gülşen'in itirazını değerlendiren mahkeme tahliye kararı verdi. DHA'nın aktardığı habere göre Gülşen'in, ev hapsine karar verilerek tahliyesine karar verildiği öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20220828/ahmet-hakan-asil-tehlike-gulsen-savunmasi-uzerinden-sergilenen-kabalikta-empati-yoksunlugunda-1060482305.html
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gülşen

Gülşen tahliye oldu

13:20 29.08.2022 (güncellendi: 13:44 29.08.2022)
© DHAGülşen
Gülşen - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2022
© DHA
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Ayrıntılar geliyor
Konserinde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklanan Gülşen, 4. gününde tahliye edildi.
Şarkıcı Gülşen'in itirazını değerlendiren mahkeme tahliye kararı verdi. DHA'nın aktardığı habere göre Gülşen'in, ev hapsine karar verilerek tahliyesine karar verildiği öğrenildi.
Ahmet Hakan - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2022
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Ahmet Hakan: Asıl tehlike, Gülşen savunması üzerinden sergilenen kabalıkta, empati yoksunluğunda
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