https://sputniknews.com.tr/20220829/gulsen-tahliye-oldu-1060519826.html
Gülşen tahliye oldu
Gülşen tahliye oldu
Konserinde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklanan Gülşen, 4. gününde... 29.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-29T13:20+0300
2022-08-29T13:20+0300
2022-08-29T13:44+0300
türkiye
gülşen
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Şarkıcı Gülşen'in itirazını değerlendiren mahkeme tahliye kararı verdi. DHA'nın aktardığı habere göre Gülşen'in, ev hapsine karar verilerek tahliyesine karar verildiği öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20220828/ahmet-hakan-asil-tehlike-gulsen-savunmasi-uzerinden-sergilenen-kabalikta-empati-yoksunlugunda-1060482305.html
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gülşen
Gülşen tahliye oldu
13:20 29.08.2022 (güncellendi: 13:44 29.08.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Konserinde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklanan Gülşen, 4. gününde tahliye edildi.
Şarkıcı Gülşen'in itirazını değerlendiren mahkeme tahliye kararı verdi. DHA'nın aktardığı habere göre Gülşen'in, ev hapsine karar verilerek tahliyesine karar verildiği öğrenildi.