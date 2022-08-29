https://sputniknews.com.tr/20220829/gulsen-tahliye-oldu-1060519826.html

Gülşen tahliye oldu

Gülşen tahliye oldu

Konserinde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklanan Gülşen, 4. gününde... 29.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-29T13:20+0300

2022-08-29T13:20+0300

2022-08-29T13:44+0300

türkiye

gülşen

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Şarkıcı Gülşen'in itirazını değerlendiren mahkeme tahliye kararı verdi. DHA'nın aktardığı habere göre Gülşen'in, ev hapsine karar verilerek tahliyesine karar verildiği öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20220828/ahmet-hakan-asil-tehlike-gulsen-savunmasi-uzerinden-sergilenen-kabalikta-empati-yoksunlugunda-1060482305.html

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gülşen