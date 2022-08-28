https://sputniknews.com.tr/20220828/ahmet-hakan-asil-tehlike-gulsen-savunmasi-uzerinden-sergilenen-kabalikta-empati-yoksunlugunda-1060482305.html

Ahmet Hakan: Asıl tehlike, Gülşen savunması üzerinden sergilenen kabalıkta, empati yoksunluğunda

Ahmet Hakan: Asıl tehlike, Gülşen savunması üzerinden sergilenen kabalıkta, empati yoksunluğunda

Ahmet Hakan, "Asıl tehlike Gülşen savunması üzerinden sergilenen kabalıkta, hoyratlıkta, empati yoksunluğunda" dedi. 28.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-28T08:15+0300

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türkiye

ahmet hakan

gülşen

tutuklanma

imam hatip liseleri

türkiye

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Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Asıl tehlike Gülşen savunması üzerinden sergilenen kabalıkta, hoyratlıkta, empati yoksunluğunda" görüşünü savundu.Hakan yazısında, "Gülşen konusundaki resmi ve gayriresmi görüşümü bir kez daha yazıyorum: 'Yaptığı ayıptı, tutuklanması çok yanlış oldu, hemen serbest bırakılmalı.' Gelelim Gülşen meselesini politik bir araç haline dönüştürüp içlerinde biriktirdikleri tüm kini, nefreti boca edenlere. Bunlar, 'Ne varmış canım Gülşen’in yaptığında? İmam hatipler kutsal mı?' falan türü demagojilerle imam hatiplilere 'sapık' denmesinde hiçbir sakınca görmediklerini ortaya koyuyorlar. Gülşen, bu tiplerin yanında sütten çıkmış ak kaşık gibidir. Çünkü hatasını fark etmiştir. Kırdıklarından, incittiklerinden özür dilemiştir. Daha fazla dikkat edeceğini söylemiştir. Yani asıl tehlike, Gülşen’de değil. Asıl tehlike Gülşen savunması üzerinden sergilenen kabalıkta, hoyratlıkta, empati yoksunluğunda." ifadesini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20220828/kilicdaroglundan-gulsen-aciklamasi-hukukcular-bunun-tutuklanmaya-neden-olamayacagini-soyledi-1060481829.html

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