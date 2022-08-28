https://sputniknews.com.tr/20220828/ahmet-hakan-asil-tehlike-gulsen-savunmasi-uzerinden-sergilenen-kabalikta-empati-yoksunlugunda-1060482305.html
Ahmet Hakan: Asıl tehlike, Gülşen savunması üzerinden sergilenen kabalıkta, empati yoksunluğunda
Ahmet Hakan: Asıl tehlike, Gülşen savunması üzerinden sergilenen kabalıkta, empati yoksunluğunda
Ahmet Hakan, "Asıl tehlike Gülşen savunması üzerinden sergilenen kabalıkta, hoyratlıkta, empati yoksunluğunda" dedi. 28.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-28T08:15+0300
2022-08-28T08:15+0300
2022-08-28T08:15+0300
türkiye
ahmet hakan
gülşen
tutuklanma
imam hatip liseleri
türkiye
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Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Asıl tehlike Gülşen savunması üzerinden sergilenen kabalıkta, hoyratlıkta, empati yoksunluğunda" görüşünü savundu.Hakan yazısında, "Gülşen konusundaki resmi ve gayriresmi görüşümü bir kez daha yazıyorum: 'Yaptığı ayıptı, tutuklanması çok yanlış oldu, hemen serbest bırakılmalı.' Gelelim Gülşen meselesini politik bir araç haline dönüştürüp içlerinde biriktirdikleri tüm kini, nefreti boca edenlere. Bunlar, 'Ne varmış canım Gülşen’in yaptığında? İmam hatipler kutsal mı?' falan türü demagojilerle imam hatiplilere 'sapık' denmesinde hiçbir sakınca görmediklerini ortaya koyuyorlar. Gülşen, bu tiplerin yanında sütten çıkmış ak kaşık gibidir. Çünkü hatasını fark etmiştir. Kırdıklarından, incittiklerinden özür dilemiştir. Daha fazla dikkat edeceğini söylemiştir. Yani asıl tehlike, Gülşen’de değil. Asıl tehlike Gülşen savunması üzerinden sergilenen kabalıkta, hoyratlıkta, empati yoksunluğunda." ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20220828/kilicdaroglundan-gulsen-aciklamasi-hukukcular-bunun-tutuklanmaya-neden-olamayacagini-soyledi-1060481829.html
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ahmet hakan, gülşen, tutuklanma, imam hatip liseleri, türkiye
ahmet hakan, gülşen, tutuklanma, imam hatip liseleri, türkiye
Ahmet Hakan: Asıl tehlike, Gülşen savunması üzerinden sergilenen kabalıkta, empati yoksunluğunda
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Ahmet Hakan, "Asıl tehlike Gülşen savunması üzerinden sergilenen kabalıkta, hoyratlıkta, empati yoksunluğunda" dedi.
Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Asıl tehlike Gülşen savunması üzerinden sergilenen kabalıkta, hoyratlıkta, empati yoksunluğunda" görüşünü savundu.
Hakan yazısında, "Gülşen konusundaki resmi ve gayriresmi görüşümü bir kez daha yazıyorum: 'Yaptığı ayıptı, tutuklanması çok yanlış oldu, hemen serbest bırakılmalı.' Gelelim Gülşen meselesini politik bir araç haline dönüştürüp içlerinde biriktirdikleri tüm kini, nefreti boca edenlere. Bunlar, 'Ne varmış canım Gülşen’in yaptığında? İmam hatipler kutsal mı?' falan türü demagojilerle imam hatiplilere 'sapık' denmesinde hiçbir sakınca görmediklerini ortaya koyuyorlar. Gülşen, bu tiplerin yanında sütten çıkmış ak kaşık gibidir. Çünkü hatasını fark etmiştir. Kırdıklarından, incittiklerinden özür dilemiştir. Daha fazla dikkat edeceğini söylemiştir. Yani asıl tehlike, Gülşen’de değil. Asıl tehlike Gülşen savunması üzerinden sergilenen kabalıkta, hoyratlıkta, empati yoksunluğunda.
" ifadesini kullandı.