Kılıçdaroğlu'ndan Gülşen açıklaması: 'Hukukçular bunun tutuklanmaya neden olamayacağını söyledi'

"İki amaç var. Bir gündem değiştirmek, iki 'vay efendim biz imam hatiplilere sahip çıkıyoruz, bu sözleri etti' diye. İmam hatipliler sadece sizin okulunuz mu? Hepimizin okulu. Böyle bir olayı büyütüp, yasadışı olayı Türkiye'nin içine sokuyorlar. Kendi tabanını konsolide etmek için bunu yapıyor. Vicdan sahibi herkes bunun yanlış olduğunu biliyor. AK Parti'nin içinde de vicdan sahibi insanlar var. Bu sözü zaten kendisi de kabul etmediğini söyledi, özür diledi. Özür dilemek erdemdir. Siz ona rağmen alıp, tutukluyorsunuz. Eleştirince de 'vay efendim hiçbir hakime müdahale edilmez' diyorsunuz. HSK'ya söylemek isterim, Anayasa Mahkemesi kararına uygulamayan hakimlere ne yaptılar. Orada koca koca adamlar oturmuş, AYM kararları herkesi bağlar, bütün yargıyı bağlar deniyor, anayasada açık hüküm var, alttaki mahkeme 'ben sizin kararınızı uygulamıyorum' dedi. Niçin? Ne yaptılar hakimi? HSK ne yaptı? Paşa paşa oturdular. Biz eleştirince de 'Kimse talimat veremez' dediler. Onu külahıma anlatın, talimatla görev yapıyorsunuz. Tazminat davalarımdan biliyorum. 'Burada tazminatlık bir şey yok' diye lehime karar veren hakimleri değiştirdiler."