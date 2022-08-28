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Kılıçdaroğlu'ndan Gülşen açıklaması: 'Hukukçular bunun tutuklanmaya neden olamayacağını söyledi'
Kılıçdaroğlu'ndan Gülşen açıklaması: 'Hukukçular bunun tutuklanmaya neden olamayacağını söyledi'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şarkıcı Gülşen'in tutuklanma kararından Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarına, Suriyeli göçmenlerin durumundan... 28.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-28T07:23+0300
2022-08-28T07:23+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
chp
hukuk
gülşen
tutuklama
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Habertürk TV'de Serap Belet ve Kürşad Oğuz'un sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündemle ilgili açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:'AYM kararını uygulamayanlara ne yapıldı?''Yavaş ve İmamoğlu başarılı'
https://sputniknews.com.tr/20220827/bakan-bozdag-gulsenin-tutuklanmasina-yonelik-elestirilere-degindi-elestirin-o-hakim-kararidir-1060473351.html
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kemal kılıçdaroğlu, chp, hukuk, gülşen, tutuklama
kemal kılıçdaroğlu, chp, hukuk, gülşen, tutuklama

Kılıçdaroğlu'ndan Gülşen açıklaması: 'Hukukçular bunun tutuklanmaya neden olamayacağını söyledi'

07:23 28.08.2022
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Maltepe Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen CHP Yurt Dışı Örgütlenme Çalıştayında konuştu.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Maltepe Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen CHP Yurt Dışı Örgütlenme Çalıştayında konuştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2022
© CHP/ALP EREN KAYA
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şarkıcı Gülşen'in tutuklanma kararından Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarına, Suriyeli göçmenlerin durumundan ekonomideki gelişmelere, 6'lı masada alınan kararlardan helalleşmeye değin birçok konuda görüşlerini açıkladı.
Habertürk TV'de Serap Belet ve Kürşad Oğuz'un sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.
Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:
"Gülşen'in sözlerini eleştirdik zaten. Kendisi de zaten özür diledi. Grup Başkanvekilimiz de imam hatiplerin önemli okullar olduğunu, orada iyi eğitim alındığını söyledi. Olayı saptırmak için çareler arıyorlar. O sözlerin yanlış olduğunu bizzat o sözleri dile getiren sanatçı söyledi mi? Evet söyledi. Ben hukukçu değilim. Bütün hukukçular aşağı yukarı bunun tutuklanmaya neden olamayacağını söylediler. Siz belli çevrelerden talimat alırsanız. Ben hakim ve savcıların da dikkatli olmalarını söyledim. İmam hatip ve çevrelerinin gösterdiği duyarlıktan çok daha fazlasını biz gösteriyoruz. İmam hatipleri istismar konusu yapmak istiyorlar. O çevrelere şunları söylemek isterim; Bakara-makara diye Kur'an'la dalga geçenler bu ülkenin savcısı, hakimi, Adalet Bakanı, HSK, Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan zat ne yaptı? Kutsal kitabımızla dalga geçen kişiye ne yaptılar? Büyükelçi tayin etiler. Büyükelçi olarak atadılar. Bunların söyledikleri ne kadar samimi? İnancı, dinimizi, kitabımızı, imam hatipleri istismar ederler. Ne için?"

'AYM kararını uygulamayanlara ne yapıldı?'

"İki amaç var. Bir gündem değiştirmek, iki 'vay efendim biz imam hatiplilere sahip çıkıyoruz, bu sözleri etti' diye. İmam hatipliler sadece sizin okulunuz mu? Hepimizin okulu. Böyle bir olayı büyütüp, yasadışı olayı Türkiye'nin içine sokuyorlar. Kendi tabanını konsolide etmek için bunu yapıyor. Vicdan sahibi herkes bunun yanlış olduğunu biliyor. AK Parti'nin içinde de vicdan sahibi insanlar var. Bu sözü zaten kendisi de kabul etmediğini söyledi, özür diledi. Özür dilemek erdemdir. Siz ona rağmen alıp, tutukluyorsunuz. Eleştirince de 'vay efendim hiçbir hakime müdahale edilmez' diyorsunuz. HSK'ya söylemek isterim, Anayasa Mahkemesi kararına uygulamayan hakimlere ne yaptılar. Orada koca koca adamlar oturmuş, AYM kararları herkesi bağlar, bütün yargıyı bağlar deniyor, anayasada açık hüküm var, alttaki mahkeme 'ben sizin kararınızı uygulamıyorum' dedi. Niçin? Ne yaptılar hakimi? HSK ne yaptı? Paşa paşa oturdular. Biz eleştirince de 'Kimse talimat veremez' dediler. Onu külahıma anlatın, talimatla görev yapıyorsunuz. Tazminat davalarımdan biliyorum. 'Burada tazminatlık bir şey yok' diye lehime karar veren hakimleri değiştirdiler."

'Yavaş ve İmamoğlu başarılı'

"İkisi de değerli, ikisi de başarılı. Şimdi bakın, ikisi de görevini yapıyorlar, hiçbir itirazım yok. Halkın teveccühü var. Oylarını artırıyorlar. Biz 6'lı masadan diyoruz ki, 6 lider aday belirleyecek. Siz kimi seçersiniz diyorsunuz. Önümüze böyle bir şey gelmez. Benim gördüklerimi diğer liderler de görüyorlar. 6 lider de aynı duyarlıkları beraber koruyoruz."
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2022
POLİTİKA
Bakan Bozdağ, Gülşen'in tutuklanmasına yönelik eleştirilere değindi: Eleştirin, o hakim kararıdır
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