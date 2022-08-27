https://sputniknews.com.tr/20220827/bakan-bozdag-gulsenin-tutuklanmasina-yonelik-elestirilere-degindi-elestirin-o-hakim-kararidir-1060473351.html

Bakan Bozdağ, Gülşen'in tutuklanmasına yönelik eleştirilere değindi: Eleştirin, o hakim kararıdır

Bakan Bozdağ, Gülşen'in tutuklanmasına yönelik eleştirilere değindi: Eleştirin, o hakim kararıdır

Adalet Bakanı Bozdağ, şarkıcı Gülşen'in imam hatip liselilere yönelik sözlerine ilişkin, "Eleştirin, o hakim kararıdır, eleştirilebilir ama öte yandan onu... 27.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-27T18:33+0300

2022-08-27T18:33+0300

2022-08-27T18:33+0300

politika

bekir bozdağ

gülşen

chp

tutuklanma

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Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde toplu açılış töreninde konuşan Bozdağ, AK Parti iktidarları döneminde yapılan çalışmaları anlattı.Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bozdağ, şarkıcı Gülşen Bayraktar Çolakoğlu'nun konserinde "İmam hatipten mezun olmuş sapıklığı oradan geliyor" ifadesini kullandığını belirterek, "Ne demek? 'İmam hatipler sapıklığı öğretiyor. Oradan çıkanlar da sapıklığı oradan öğreniyor'. Bu bütün imam hatip okullarına, imam hatip liselerinin öğrencilerine, oradaki öğretmenlere, yöneticilere, onların velilerine karşı büyük bir saygısızlık, büyük bir ayrımcılık, büyük bir nefret, büyük bir hakarettir." diye konuştu.Bozdağ, Türkiye'de şu anda 1 milyon 300 bin civarında imam hatipte okuyan öğrenci bulunduğunu dile getirerek, "Mezunlarıyla onların yakın çevresiyle değerlendirdiğiniz zaman milyonlarca vatandaşımıza karşı çok büyük bir saygısızlığı, büyük bir hadsizliği içerir bu cümle, ama bakın Ana Muhalefet Partisi'nin Genel Başkanı, bu 6'lı masanın etrafında toplananlardan kaç gündür, bu milletin milyonlarca insanına karşı hakaret, saygısızlık, ayrımcılık, nefret, kin kusan bu sözler karşısında tek bir cümle doğru dürüst duydunuz mu?" ifadesini kullandı.Tutuklamanın eleştirildiğine değinen Bozdağ, "Eleştirin, o hakim kararıdır, eleştirilebilir ama öte yandan onu eleştirirken bile deyin ki 'bunun yaptığı da yenilir yutulur bir şey değildir. Bu milletin evlatlarına böylesi bir saygısızlığı, ayrımcılığı, nefreti, kini diline dolayıp konuşamaz'. Bir de bunu deyin. İmam hatip okulları da bu ülkenin diğer okulları gibi devletin okullarıdır, saygın okullardır. Burada okuyan öğrenciler, mezunlar da diğer okullarda okuyan öğrenciler ve mezunlar gibi bu milletin kıymetli evlatlarıdır. Hepimizin derdi bütün okullarımızın ve bu okullarda okuyan öğrencilerimizin başarıdan başarıya koşmasıdır. Okullar arasında, okulların mezun ve öğrencileri arasında ayrımcılık yapmak bu millete, bu devlete yapılmış en büyük kötülüklerden birisidir." değerlendirmesinde bulundu.'Yargı yetkisinin kullanılmasına ilişkin benim söylediğim tek cümle yoktur'Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "helalleşmeden" bahsettiğini aktararak, şunları kaydetti:"Hükümet kutuplaştırıyormuş. Ne diyeceğim ben? Adalet Bakanı konuşmazmış. Yahu bana hakaret ediyor" diyen Bozdağ, "Cumhurbaşkanımız imam hatipli, ona hakaret ediyor. Biz konuşmayacak mıyız? Milyonlarca imam hatipli var. Onlar, siz bize bu ithamlarda bulunurken, bu okullarda okuyan öğrenciler, veliler, niye sustunuz demeyecekler mi? Biz hakkımızı, bize karşı yapılan saldırılara karşı hukukumuzu savunmayacak mıyız? Bu yargıya müdahale değildir. Yargı yetkisinin kullanılmasına ilişkin benim söylediğim tek cümle yoktur." görüşünü paylaştı.'Kimse hakim ve savcılara tavsiye ve telkinde bulunamaz'Bakan Bozdağ, yargıya müdahale yapıldığını vurgulayarak, şöyle devam etti:'Helalleşme, hesaplaşmadır'CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" söyleminin samimi olmadığını kaydeden Bozdağ, "Bunların helalleşme şeyi samimi değildir. Helalleşme, hesaplaşmadır ve bunlar Türkiye'nin 20 yılda elde ettiği kazanımları, bu kazanımları kazandıranlarla hesaplaşmayı başlatacaklarını bilenler için şimdiden apaçık ilan ediyorlar. Her seçim bunu yaptılar. 'Geleceğiz, şunu yapacağız'. Avuçlarını yaladılar." düşüncesini dile getirdi.

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bekir bozdağ, gülşen, chp, tutuklanma