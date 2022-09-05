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https://sputniknews.com.tr/20220905/gulsen-hakkinda-702-sikayet-1060841397.html
Gülşen hakkında 702 şikayet
Gülşen hakkında 702 şikayet
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, ’şüpheli’ sıfatıyla yer alan Gülşen Çolakoğlu'nun ’halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’... 05.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-05T23:50+0300
2022-09-05T23:52+0300
türkiye
imam hatip liseleri
imam hatip
istanbul cumhuriyet başsavcılığı
gülşen
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Şarkıcı Gülşen hakkında konserinde imam hatip liselilere yönelik sözlerinden dolayı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Gülşen Çolakoğlu 'şüpheli' sıfatıyla yer alırken aralarında çeşitli dernek ve vakıfların da bulunduğu 702 kişi müşteki sıfatıyla yer aldı. İddianamede, Gülşen'in "sarf etmiş olduğu sözlerin halkın, toplumun bir bütününü ifade ettiği ve bu halde toplumun içinde bulunduğu kin ve düşmanca duygular beslemeye sevk edilerek halkın sosyal sınıf bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik edildiği ve maruz bırakıldığı" ifadeleri yer aldı.Hazırlanan iddianamede, Gülşen'in sözlerinin "kışkırtıcı ve düşmanca tutum ile davranışlar sergilemeye yönelik ifadeler içerdiği, sarf edilen beyanların toplumun gelişmesine katkı sağlamaktan uzak salt halkı kin ve düşmanlığa sevk edici, ayrıştırıcı özelliklere sahip, bir kesiminin diğer kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa, ayrımcılığı gerektirecek nefrete yönlendirici nitelikte olduğu" iddia edildi. Öte yandan, şüpheli Gülşen Çolakoğlu'nun hakim karşısına çıkacağı tarihin önümüzdeki günlerde belli olması bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20220902/iddianame-hazirlandi-gulsen-icin-3-yila-kadar-hapis-cezasi-istendi-1060714290.html
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imam hatip liseleri, imam hatip, istanbul cumhuriyet başsavcılığı, gülşen
imam hatip liseleri, imam hatip, istanbul cumhuriyet başsavcılığı, gülşen

Gülşen hakkında 702 şikayet

23:50 05.09.2022 (güncellendi: 23:52 05.09.2022)
© İHAGülşen
Gülşen - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2022
© İHA
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, ’şüpheli’ sıfatıyla yer alan Gülşen Çolakoğlu'nun ’halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istenirken aralarında çeşitli dernek ve vakıfların da bulunduğu 702 kişi müşteki sıfatıyla yer aldı.
Şarkıcı Gülşen hakkında konserinde imam hatip liselilere yönelik sözlerinden dolayı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Gülşen Çolakoğlu 'şüpheli' sıfatıyla yer alırken aralarında çeşitli dernek ve vakıfların da bulunduğu 702 kişi müşteki sıfatıyla yer aldı.
İddianamede, Gülşen'in "sarf etmiş olduğu sözlerin halkın, toplumun bir bütününü ifade ettiği ve bu halde toplumun içinde bulunduğu kin ve düşmanca duygular beslemeye sevk edilerek halkın sosyal sınıf bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik edildiği ve maruz bırakıldığı" ifadeleri yer aldı.
Hazırlanan iddianamede, Gülşen'in sözlerinin "kışkırtıcı ve düşmanca tutum ile davranışlar sergilemeye yönelik ifadeler içerdiği, sarf edilen beyanların toplumun gelişmesine katkı sağlamaktan uzak salt halkı kin ve düşmanlığa sevk edici, ayrıştırıcı özelliklere sahip, bir kesiminin diğer kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa, ayrımcılığı gerektirecek nefrete yönlendirici nitelikte olduğu" iddia edildi.
Öte yandan, şüpheli Gülşen Çolakoğlu'nun hakim karşısına çıkacağı tarihin önümüzdeki günlerde belli olması bekleniyor.
Gülşen - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2022
TÜRKİYE
Gülşen hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı
2 Eylül, 10:41
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