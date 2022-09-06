https://sputniknews.com.tr/20220906/gulsenin-iddianamesi-kabul-edildi-hakim-karsisina-cikacagi-tarih-belli-oldu-1060857490.html

Gülşen hakkındaki iddianame kabul edildi: Hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

Gülşen hakkındaki iddianame kabul edildi: Hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

Nisan ayında bir konserinde imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle tutuklanan daha sonra ev hapsi şartıyla tahliyesine karar verilen şarkıcı Gülşen... 06.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-06T12:15+0300

2022-09-06T12:15+0300

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gülşen

türkiye

iddianame

mahkeme

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Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu'nun geçtiğimiz nisan ayında sahne aldığı bir mekânda imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan resen başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi de iddianameyi kabul etti. Gülşen, 21 Ekim'de hakim karşısına çıkacak.

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gülşen, iddianame, mahkeme