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https://sputniknews.com.tr/20220906/gulsenin-iddianamesi-kabul-edildi-hakim-karsisina-cikacagi-tarih-belli-oldu-1060857490.html
Gülşen hakkındaki iddianame kabul edildi: Hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
Gülşen hakkındaki iddianame kabul edildi: Hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
Nisan ayında bir konserinde imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle tutuklanan daha sonra ev hapsi şartıyla tahliyesine karar verilen şarkıcı Gülşen... 06.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-06T12:15+0300
2022-09-06T12:19+0300
gülşen
türkiye
iddianame
mahkeme
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Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu'nun geçtiğimiz nisan ayında sahne aldığı bir mekânda imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan resen başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi de iddianameyi kabul etti. Gülşen, 21 Ekim'de hakim karşısına çıkacak.
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gülşen, iddianame, mahkeme
gülşen, iddianame, mahkeme

Gülşen hakkındaki iddianame kabul edildi: Hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

12:15 06.09.2022 (güncellendi: 12:19 06.09.2022)
© AAGülşen
Gülşen - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2022
© AA
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Nisan ayında bir konserinde imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle tutuklanan daha sonra ev hapsi şartıyla tahliyesine karar verilen şarkıcı Gülşen hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Gülşen’in yargılanmasına 21 Ekim tarihinde başlanacak.
Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu'nun geçtiğimiz nisan ayında sahne aldığı bir mekânda imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan resen başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.
İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi de iddianameyi kabul etti.
Gülşen, 21 Ekim'de hakim karşısına çıkacak.
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