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Avrupa Merkez Bankası'ndan tarihi faiz artırımı
Avrupa Merkez Bankası'ndan tarihi faiz artırımı
Batı'nın Rusya yaptırımlarının körüklediği yüksek enflasyon, Avrupa Merkez Bankası'nı (ECB/AMB) 24 yıllık tarihinde ilk kez politika faizini bir kerede 75 baz... 08.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-08T15:22+0300
2022-09-08T15:58+0300
ekonomi
avrupa merkez bankası
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Temmuzda 11 yıl sonra ilk kez faizleri yükselterek politika faizini 50 baz puan artıran ECB, bu kez tarihinde ilk kez bir kerede 75 baz puan faiz artışına gitti. ECB açıklamasına göre, bankaların ECB'de tuttukları mevduat için ödenen faiz oranı yüzde 0'dan yüzde 0.75'e, marjinal faiz oranı yüzde 0.75'ten yüzde 1.50'ye yükseltildi.Tarihi faiz artışını 'enflasyonun orta vadede yüzde 2 hedefine geri dönmesini sağlamak için ön alma çabasıyla' gerekçelendiren ECB, bundan sonra düzenlenecek birkaç toplantıda faizleri daha da artırmayı beklediğine işaret etti. Enflasyonun çok yüksek olduğu ve muhtemelen uzun bir süre hedefin üzerinde kalacağı uyarısını yapan ECB, Euro Bölgesi'nde 2022 için enflasyon görünümünü daha önceki yüzde 6.8'den 8.1'e ve 2023 için yüzde 3.5'ten 5.5'e yükseltti. ECB'nin beklentisi, tüketici fiyat artışının 2024'te yüzde 2.3'e düşerek önceki tahmini olan yüzde 2.1'e yakınlaşması.
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avrupa merkez bankası
avrupa merkez bankası

Avrupa Merkez Bankası'ndan tarihi faiz artırımı

15:22 08.09.2022 (güncellendi: 15:58 08.09.2022)
© AP Photo / Jens MeyerEuro
Euro - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2022
© AP Photo / Jens Meyer
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Batı'nın Rusya yaptırımlarının körüklediği yüksek enflasyon, Avrupa Merkez Bankası'nı (ECB/AMB) 24 yıllık tarihinde ilk kez politika faizini bir kerede 75 baz puan artırmak zorunda bıraktı. Üst üste iki toplantıda faiz artırımına giden ECB, refinansman faiz oranını yüzde 1.25'e yükseltti.
Temmuzda 11 yıl sonra ilk kez faizleri yükselterek politika faizini 50 baz puan artıran ECB, bu kez tarihinde ilk kez bir kerede 75 baz puan faiz artışına gitti.
ECB açıklamasına göre, bankaların ECB'de tuttukları mevduat için ödenen faiz oranı yüzde 0'dan yüzde 0.75'e, marjinal faiz oranı yüzde 0.75'ten yüzde 1.50'ye yükseltildi.
Tarihi faiz artışını 'enflasyonun orta vadede yüzde 2 hedefine geri dönmesini sağlamak için ön alma çabasıyla' gerekçelendiren ECB, bundan sonra düzenlenecek birkaç toplantıda faizleri daha da artırmayı beklediğine işaret etti.
Enflasyonun çok yüksek olduğu ve muhtemelen uzun bir süre hedefin üzerinde kalacağı uyarısını yapan ECB, Euro Bölgesi'nde 2022 için enflasyon görünümünü daha önceki yüzde 6.8'den 8.1'e ve 2023 için yüzde 3.5'ten 5.5'e yükseltti. ECB'nin beklentisi, tüketici fiyat artışının 2024'te yüzde 2.3'e düşerek önceki tahmini olan yüzde 2.1'e yakınlaşması.
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