https://sputniknews.com.tr/20220826/kiyamet-sonrasi-dizileri-gibi-alametler-belirdi-fransiz-elektrik-fiyati-ilk-kez-1000-euroyu-gecti-1060438287.html

Kıyamet sonrası dizileri gibi alametler belirdi: Fransız elektrik fiyatı ilk kez 1000 euroyu geçti

Kıyamet sonrası dizileri gibi alametler belirdi: Fransız elektrik fiyatı ilk kez 1000 euroyu geçti

Batı'nın Rusya yaptırımlarının enerji fiyatlarını körüklemesi sonucu Avrupa'da elektrik fiyatları rekor üzerine rekor kırıyor. 26.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-26T18:29+0300

2022-08-26T18:29+0300

2022-08-26T18:53+0300

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Bloomberg'e göre Avrupa Enerji Borsası'nda AB'nin motor gücü Almanya için gelecek yılın saat/megavat bazında gösterge elektrik fiyatı bu hafta yüzde 64 oranında artarak 920 euroyu gördü. Bu, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 10 kat artış anlamına geliyor. AB'nin 2 numarası Fransa için gelecek yılın saat/megavat bazında gösterge elektrik fiyatı, 1075 euroyu gördü. Böylece Fransız elektriğinin fiyatı, ilk kez 1000 euro çıtasını aştı. Almanya gibi Fransa için de geçen yılın aynı dönemine kıyasla 10 kattan fazla artış sözkonusu.AB'den çıkmış (Brexit) bulunan Britanya'nın enerji piyasasını düzenleyip denetleyen kurumu Ofgem, ortalama bir hane için enerji (elektrik ve doğal gaz) tavan fiyatında ekimden itibaren yüzde 80 artış açıkladı. Yani enerji tavan fiyatı, 1971 sterlinden 3549 sterline çıkarıldı. Britanya'da üç ayda bir gözden geçirilen tavan fiyatın ocakta 5400, nisanda 6600 sterline ulaşması bekleniyor. Hükümetin enerji giderlerindeki artış nedeniyle yapacağı tüm hanelere 400 sterlin, sosyal yardım alan 8 milyon haneye ilaveten 650 sterlinlik ödemeler, bu artışa kıyasla devede kulak kalıyor. Enerji fiyatlarındaki eşi benzeri görülmemiş artış, tüketici ürünlerine yansıyıp enflasyonun daha da yükselmesine yol açarak Avrupa'da hanelerin geçinmesini, iş yerlerinin ayakta kalmasını her geçen gün daha zorlaştırıyor. Britanya'da yıllık bazda 10.1'e çıkarak son 40 yılın en yüksek düzeyini gören enflasyonun enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle gelecek yıl yüzde 18'e fırlaması bekleniyor.Kışa birkaç ay kalmışken Rusya'nın yerini dolduracak çapta enerji tedarikçisi bulması imkansız gözüken Avrupa'nın bu yıl enerji depolarını nasıl dolduracağı meçhul. Bu açığın sadece enerji tasarrufuyla kapatılmasına imkan yok. Dolayısıyla Bloomberg de felaket senaryolarına dikkat çekti. Londra'daki BloombergNEF'in analisti Kesavarthiniy Savarimuthu, sanayi ve işletmelerin maliyet artışlarıyla baş etmek için üretim ve hizmetleri durdurmasının işten çıkarmaları tetikleyeceği ve enflasyon döngüsünü şiddetlendireceği bir manzara çizdi.

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enerji, elektrik, avrupa, almanya, fransa, britanya, ingiltere