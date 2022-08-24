https://sputniknews.com.tr/20220824/yuksek-enerji-fiyatlari-egitimi-vurdu-bangladeste-okullar-fazladan-bir-gun-daha-kapanacak-1060349183.html

Yüksek enerji fiyatları eğitimi vurdu: Bangladeş'te okullar fazladan bir gün daha kapanacak

Yüksek enerji fiyatları eğitimi vurdu: Bangladeş'te okullar fazladan bir gün daha kapanacak

Batı'nın Rusya yaptırımlarının körüklediği rekor enerji fiyatlarından ağır darbe yiyen ülkelerden Bangladeş'te elektrik tasarrufu için okullar haftada fazladan... 24.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-24T21:55+0300

2022-08-24T21:55+0300

2022-08-24T21:55+0300

dünya

bangladeş

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103523/32/1035233290_0:395:2937:2047_1920x0_80_0_0_c832d73b95bb5549596ff3fd64b64602.jpg

Dünya çapında artan yakıt fiyatları karşısında alınan enerji tasarrufu önlemleri Bangladeş'te okullar haftada fazladan bir gün daha kapanacak, devlet daireleri ve bankalar günlük çalışma sürelerini bir saat kısaltmasına kadar vardı. Bugün yürürlüğe giren önlemler kapsamında Bangladeş'te cuma günleri kapalı olan okullar artık cumartesi günleri de kapanacak. Devlet daireleri ve bankaların çalışma saatleri de 8'den 7'ye indirilecek, ancak özel ofislerin kendi çalışma programlarını belirlemesine izin verilecek.Son haftalarda azalan döviz rezervleri üzerindeki baskıyı hafifletmek için önlemler alan Bangladeş hükümeti, geçen ay akaryakıt fiyatlarına yüzde 50'den fazla zam yapmasının yanısıra özel bir düzenlemeyle Rusya'dan daha ucuz yakıt alma seçeneklerini araştırdığını söyledi. Yüksek enerji fiyatlarına yönelik ufak çaplı sokak protestolarıyla karşılaşan hükümet, uluslararası fiyatların düşmesinden sonra yurt içi fiyatları da ayarlamayı vaat etti. Hükümet dizelle çalışan tüm enerji santrallerinin faaliyetlerini askıya alarak günlük elektrik üretimini 1000 megavat azalttığından sık sık elektrik kesintileri de yaşanıyor. Ancak son 10 yılda hızla büyüyen 416 milyar dolarlık ekonomiyi desteklemek için sanayi bölgelerine enerji sağlamaya devam sözü verildi. Muhalefet ise yaşanan sıkıntılardan hükümetin yolsuzluklarını sorumlu tutuyor. Döviz rezervleri yaklaşık 40 milyar dolara düşen Bangladeş, temmuz ayında Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) kredi talep ederek Sri Lanka ve Pakistan'dan sonra bunu yapan üçüncü Güney Asya ülkesi oldu.

bangladeş

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bangladeş