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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20220823/ingilteredeki-barlarin-dortte-ucu-enerji-krizi-nedeniyle-kapanabilir-1060307859.html
'İngiltere'deki barların dörtte üçü enerji krizi nedeniyle kapanabilir'
'İngiltere'deki barların dörtte üçü enerji krizi nedeniyle kapanabilir'
İngiliz medyası, ülkedeki barların yaklaşık yüzde 75'inin ağırlaşan enerji krizi karşısında hükümetten yardım alamamaları halinde önümüzdeki kıştan sağ... 23.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-23T23:53+0300
2022-08-23T23:57+0300
avrupa'da enerji krizi
ingiltere
bar
restoran
enerji
elektrik
fatura
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İngiltere'nin Morning Advertiser dergisine göre sektör temsilcileri, ülkedeki barların dörtte üçünün enerji maliyetlerindeki artış nedeniyle kapanma riskinde olduğunu söyledi.Derginin yürüttüğü araştırma sonucunda restoran sahiplerinin yüzde 65'inin elektrik faturalarında yüzde 100'ün üzerinde artış gördüğü ve işletmecilerin de yüzde 500'lük bir artış bildirdiği ortaya çıktı.Sektör temsilcileri, bu nedeniyle hükümetten KDV başta olmak üzere vergi indirimleri ve işletmeler için elektrik fiyatlarında üst sınır belirlemeyi de içerecek tedbirler geliştirmelerini talep etti.Daha öce enerji danışmanlığı şirketi Auxilione, İngiltere'de hanelerin yıllık ortalama elektrik harcamasının 2023'ün nisan ayında 6 bin 500 pound ile rekor seviyeye ulaşabileceği tahmininde bulunmuştu.Mart ayında da Londra merkezli Ekonomi ve İş Araştırmaları Merkezi, ülkenin 1950'lerden bu yana yaşam standartlarında en ciddi düşüşü görme riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısının yer aldığı bir rapor yayınlamıştı.Resmi verilere göre ülkede enflasyon temmuz ayında yıllık bazda yüzde 10.1'e yükseldi.
https://sputniknews.com.tr/20220819/ingilterede-saglik-sektorunden-uyari-faturalara-mudahale-edilmezse-bu-kis-fazlaca-insan-olebilir-1060128497.html
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ingiltere, bar, restoran, enerji, elektrik, fatura
ingiltere, bar, restoran, enerji, elektrik, fatura

'İngiltere'deki barların dörtte üçü enerji krizi nedeniyle kapanabilir'

23:53 23.08.2022 (güncellendi: 23:57 23.08.2022)
© AFP 2022 / TOLGA AKMENİngiltere - Londra - bar
İngiltere - Londra - bar - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2022
© AFP 2022 / TOLGA AKMEN
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İngiliz medyası, ülkedeki barların yaklaşık yüzde 75'inin ağırlaşan enerji krizi karşısında hükümetten yardım alamamaları halinde önümüzdeki kıştan sağ çıkamayacaklarını yazdı.
İngiltere'nin Morning Advertiser dergisine göre sektör temsilcileri, ülkedeki barların dörtte üçünün enerji maliyetlerindeki artış nedeniyle kapanma riskinde olduğunu söyledi.
Derginin yürüttüğü araştırma sonucunda restoran sahiplerinin yüzde 65'inin elektrik faturalarında yüzde 100'ün üzerinde artış gördüğü ve işletmecilerin de yüzde 500'lük bir artış bildirdiği ortaya çıktı.
Sektör temsilcileri, bu nedeniyle hükümetten KDV başta olmak üzere vergi indirimleri ve işletmeler için elektrik fiyatlarında üst sınır belirlemeyi de içerecek tedbirler geliştirmelerini talep etti.
Daha öce enerji danışmanlığı şirketi Auxilione, İngiltere'de hanelerin yıllık ortalama elektrik harcamasının 2023'ün nisan ayında 6 bin 500 pound ile rekor seviyeye ulaşabileceği tahmininde bulunmuştu.
Mart ayında da Londra merkezli Ekonomi ve İş Araştırmaları Merkezi, ülkenin 1950'lerden bu yana yaşam standartlarında en ciddi düşüşü görme riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısının yer aldığı bir rapor yayınlamıştı.
Resmi verilere göre ülkede enflasyon temmuz ayında yıllık bazda yüzde 10.1'e yükseldi.
Doğalgaz - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2022
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