https://sputniknews.com.tr/20220819/ingilterede-saglik-sektorunden-uyari-faturalara-mudahale-edilmezse-bu-kis-fazlaca-insan-olebilir-1060128497.html

İngiltere'de sağlık sektöründen uyarı: Faturalara müdahale edilmezse bu kış fazlaca insan ölebilir

İngiltere'de sağlık sektöründen uyarı: Faturalara müdahale edilmezse bu kış fazlaca insan ölebilir

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) Rusya'ya dönük yaptırımların ardından artan enerji maliyetlerine ilişkin uyarıda bulunarak, faturalara müdahale... 19.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-19T12:46+0300

2022-08-19T12:46+0300

2022-08-19T12:48+0300

avrupa'da enerji krizi

ingiltere

enerji

fatura

can kaybı

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Son yıllarda özelleştirmeyle gündeme gelen İngiltere Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS), Ukrayna krizi ve Rusya'yı hedef alan yaptırımların ağırlaştırılması sonrasında Avrupa genelinde başlayan enerji krizine ilişkin uyarıda bulundu.NHS Başkanı Matthew Taylor, yaptığı açıklamada hükümete enerji faturalarındaki artışlara karşı tedbir alma çağrısı yaparak, aksi halde önümüzdeki kış aylarında insanların evlerini ısıtamamaları yüzünden büyük sağlık sorunlarıyla karşılaşacağını ve can kayıplarının yükseleceğini belirtti.Hanelerin yeterince ısıtılamamasına bağlı olarak ölümlerin yılda 10 bin olduğu yönündeki araştırmaya işaret eden Taylor, kış aylarında enerji fiyatlarında yaşanacak artışla bu sayının yükselmesinden endişe duyduklarını vurguladı.Yetkili, hükümete enerji kıtlığına karşı acil tedbir alma çağrısı yaparak, bunun olmaması halinde Kovid-19 salgını nedeniyle şu an zor durumda olan sağlık hizmetlerine olan talebin artacağinı ve bunun 'halk sağlığı acil durumuna' sebep olacağını kaydetti.'Ülke insani bir krizle karşı karşıya'Ülkenin insani bir krizle karşı karşıya olduğunu dile getiren Taylor, şöyle devam etti: "Pek çok insan, evlerini ısıtmak için öğün atlamak ile soğuk, nemli ve çok hoş olmayan koşullarda yaşamak arasında korkunç bir seçim yapmak zorunda kalabilir. Bu da ülke çapında hastalık ve hastalık salgınlarına yol açabilir ve sağlık eşitsizliklerini artırabilir, çocukların yaşam şanslarını kötüleştirebilir ve yerel topluluklarda silinmez bir iz bırakabilir."Öte yandan NHS liderliği, İngiliz hükümetine ilgili çağrının yer aldığı bir mektup gönderdi.Önümüzdeki haftalarda enerjideki fiyat sınırı kararından önce ihtiyaç sahiplerine detaylı bir destek paketi hazırlanması gerektiği ifade edilen mektupta, insanların evlerini ısıtmak ile gıda ve diğer temel harcamaları azaltmak gibi seçeneklerle karşı karşıya kalacağı belirtildi.

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ingiltere, enerji, fatura, can kaybı