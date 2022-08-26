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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20220826/avrupada-dogalgaz-fiyatlari-3-bin-400-dolari-asti-1060438603.html
Avrupa'da doğalgaz fiyatları 3 bin 400 doları aştı
Avrupa'da doğalgaz fiyatları 3 bin 400 doları aştı
Avrupa'da gaz fiyatları mart ayından bu yana ilk kez bin metreküp başına 3 bin 400 doları aştı. 26.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-26T18:31+0300
2022-08-26T18:31+0300
avrupa'da enerji krizi
doğalgaz
avrupa
borsa
fiyat
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Londra ICE Futures Europe borsası verilerine göre, Avrupa'da işlem gören vadeli doğalgaz fiyatları mart ayından bu yana ilk kez 3 bin 400 doları aştı.Avrupa'nın en likit merkezi olan Hollanda TTF endeksine göre gaz işlemleri bin metreküp başına bin 3 bin 213.2 dolar seviyesinde işlem gördü. Ancak Moskova saatiyle (TSİ ile aynı) 17.04’te yüzde 4.8 artarak bin metreküp başına 3 bin 448.4 dolara ulaştı.Avrupa'daki gaz fiyatları mart ayı başlarında, Rus enerji kaynaklarının ithalatına yasak getirileceği kaygısıyla 4 gün üst üste rekor seviyelere ulaşarak 7 Mart'ta bin metreküp başına 3 bin 892 dolara yükselmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220825/ingiltere-disisleri-bakani-truss-enerji-krizinin-6-ay-icinde-cozulecegini-dusunenler-yaniliyor-1060404049.html
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doğalgaz, avrupa, borsa, fiyat
doğalgaz, avrupa, borsa, fiyat

Avrupa'da doğalgaz fiyatları 3 bin 400 doları aştı

18:31 26.08.2022
© AFP 2022 / INA FASSBENDERdoğalgaz
doğalgaz - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2022
© AFP 2022 / INA FASSBENDER
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Avrupa'da gaz fiyatları mart ayından bu yana ilk kez bin metreküp başına 3 bin 400 doları aştı.
Londra ICE Futures Europe borsası verilerine göre, Avrupa'da işlem gören vadeli doğalgaz fiyatları mart ayından bu yana ilk kez 3 bin 400 doları aştı.
Avrupa'nın en likit merkezi olan Hollanda TTF endeksine göre gaz işlemleri bin metreküp başına bin 3 bin 213.2 dolar seviyesinde işlem gördü. Ancak Moskova saatiyle (TSİ ile aynı) 17.04’te yüzde 4.8 artarak bin metreküp başına 3 bin 448.4 dolara ulaştı.
Avrupa'daki gaz fiyatları mart ayı başlarında, Rus enerji kaynaklarının ithalatına yasak getirileceği kaygısıyla 4 gün üst üste rekor seviyelere ulaşarak 7 Mart'ta bin metreküp başına 3 bin 892 dolara yükselmişti.
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