https://sputniknews.com.tr/20220826/avrupada-dogalgaz-fiyatlari-3-bin-400-dolari-asti-1060438603.html

Avrupa'da doğalgaz fiyatları 3 bin 400 doları aştı

Avrupa'da doğalgaz fiyatları 3 bin 400 doları aştı

Avrupa'da gaz fiyatları mart ayından bu yana ilk kez bin metreküp başına 3 bin 400 doları aştı. 26.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-26T18:31+0300

2022-08-26T18:31+0300

2022-08-26T18:31+0300

avrupa'da enerji krizi

doğalgaz

avrupa

borsa

fiyat

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Londra ICE Futures Europe borsası verilerine göre, Avrupa'da işlem gören vadeli doğalgaz fiyatları mart ayından bu yana ilk kez 3 bin 400 doları aştı.Avrupa'nın en likit merkezi olan Hollanda TTF endeksine göre gaz işlemleri bin metreküp başına bin 3 bin 213.2 dolar seviyesinde işlem gördü. Ancak Moskova saatiyle (TSİ ile aynı) 17.04’te yüzde 4.8 artarak bin metreküp başına 3 bin 448.4 dolara ulaştı.Avrupa'daki gaz fiyatları mart ayı başlarında, Rus enerji kaynaklarının ithalatına yasak getirileceği kaygısıyla 4 gün üst üste rekor seviyelere ulaşarak 7 Mart'ta bin metreküp başına 3 bin 892 dolara yükselmişti.

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