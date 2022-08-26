https://sputniknews.com.tr/20220826/avrupada-dogalgaz-fiyatlari-3-bin-400-dolari-asti-1060438603.html
Avrupa'da doğalgaz fiyatları 3 bin 400 doları aştı
Avrupa'da doğalgaz fiyatları 3 bin 400 doları aştı
Avrupa'da gaz fiyatları mart ayından bu yana ilk kez bin metreküp başına 3 bin 400 doları aştı. 26.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-26T18:31+0300
2022-08-26T18:31+0300
2022-08-26T18:31+0300
avrupa'da enerji krizi
doğalgaz
avrupa
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fiyat
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Londra ICE Futures Europe borsası verilerine göre, Avrupa'da işlem gören vadeli doğalgaz fiyatları mart ayından bu yana ilk kez 3 bin 400 doları aştı.Avrupa'nın en likit merkezi olan Hollanda TTF endeksine göre gaz işlemleri bin metreküp başına bin 3 bin 213.2 dolar seviyesinde işlem gördü. Ancak Moskova saatiyle (TSİ ile aynı) 17.04’te yüzde 4.8 artarak bin metreküp başına 3 bin 448.4 dolara ulaştı.Avrupa'daki gaz fiyatları mart ayı başlarında, Rus enerji kaynaklarının ithalatına yasak getirileceği kaygısıyla 4 gün üst üste rekor seviyelere ulaşarak 7 Mart'ta bin metreküp başına 3 bin 892 dolara yükselmişti.
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doğalgaz, avrupa, borsa, fiyat
doğalgaz, avrupa, borsa, fiyat
Avrupa'da doğalgaz fiyatları 3 bin 400 doları aştı
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Avrupa'da gaz fiyatları mart ayından bu yana ilk kez bin metreküp başına 3 bin 400 doları aştı.
Londra ICE Futures Europe borsası verilerine göre, Avrupa'da işlem gören vadeli doğalgaz fiyatları mart ayından bu yana ilk kez 3 bin 400 doları aştı.
Avrupa'nın en likit merkezi olan Hollanda TTF endeksine göre gaz işlemleri bin metreküp başına bin 3 bin 213.2 dolar seviyesinde işlem gördü. Ancak Moskova saatiyle (TSİ ile aynı) 17.04’te yüzde 4.8 artarak bin metreküp başına 3 bin 448.4 dolara ulaştı.
Avrupa'daki gaz fiyatları mart ayı başlarında, Rus enerji kaynaklarının ithalatına yasak getirileceği kaygısıyla 4 gün üst üste rekor seviyelere ulaşarak 7 Mart'ta bin metreküp başına 3 bin 892 dolara yükselmişti.