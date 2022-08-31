https://sputniknews.com.tr/20220831/euro-bolgesinde-enflasyon-agustosta-rekor-kirdi-1060616872.html
Euro Bölgesi'nde enflasyon ağustosta rekor kırdı
Euro Bölgesi'nde enflasyon ağustosta rekor kırdı
Euro Bölgesi'nde, ağustosta yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 9.1'e ulaşarak kayıtlardaki en yüksek seviyeye çıktı. 31.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-31T13:26+0300
2022-08-31T13:26+0300
2022-08-31T13:26+0300
avrupa'da enerji krizi
euro bölgesi
avrupa
enflasyon
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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin ağustos ayına ilişkin yıllık enflasyon öncü verilerini yayınladı.Verilere göre, Euro Bölgesi'nde temmuzda yüzde 8.9 olan yıllık enflasyon, ağustosta yüzde 9.1'e yükseldi.Euro Bölgesi'nde ağustos ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 38.3 ile enerjide gerçekleşti. Enerjiyi, yüzde 10.6 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 5 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 3.8 ile hizmetler izledi.Enflasyon, ağustos ayında Almanya'da yüzde 8.8, İtalya'da yüzde 9, İspanya'da yüzde 10.3, Belçika'da yüzde 10.5, Yunanistan'da yüzde 11.1, Slovenya’da yüzde 11.5, Slovakya'da yüzde 13.3, Hollanda'da yüzde 13.6, Letonya'da yüzde 20.8, Litvanya'da yüzde 21.1 ve Estonya'da yüzde 25.2 seviyesinde ölçüldü.Böylece Euro Bölgesi'nde ağustos ayında enflasyon, verilerin Eurostat tarafından toplandığı son 25 yıldan beri ölçülen en yüksek seviyeye ulaştı.Piyasa beklentileri, Euro Bölgesi'nde ağustos ayı enflasyon oranının yüzde 9 olmasıydı. Açıklanan veriler piyasa beklentilerini aştı.Geçen aylarda da zirve yapan enflasyon, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yüzde 2'lik hedefinin üzerinde seyrediyor.
https://sputniknews.com.tr/20220815/bloomberg-euro-bolgesinde-durgunluk-riski-2020-kasimdan-bu-yana-en-yuksek-seviyede-1059954802.html
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euro bölgesi, avrupa, enflasyon
euro bölgesi, avrupa, enflasyon
Euro Bölgesi'nde enflasyon ağustosta rekor kırdı
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Euro Bölgesi'nde, ağustosta yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 9.1'e ulaşarak kayıtlardaki en yüksek seviyeye çıktı.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin ağustos ayına ilişkin yıllık enflasyon öncü verilerini yayınladı.
Verilere göre, Euro Bölgesi'nde temmuzda yüzde 8.9 olan yıllık enflasyon, ağustosta yüzde 9.1'e yükseldi.
Euro Bölgesi'nde ağustos ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 38.3 ile enerjide gerçekleşti. Enerjiyi, yüzde 10.6 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 5 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 3.8 ile hizmetler izledi.
Enflasyon, ağustos ayında Almanya'da yüzde 8.8, İtalya'da yüzde 9, İspanya'da yüzde 10.3, Belçika'da yüzde 10.5, Yunanistan'da yüzde 11.1, Slovenya’da yüzde 11.5, Slovakya'da yüzde 13.3, Hollanda'da yüzde 13.6, Letonya'da yüzde 20.8, Litvanya'da yüzde 21.1 ve Estonya'da yüzde 25.2 seviyesinde ölçüldü.
Böylece Euro Bölgesi'nde ağustos ayında enflasyon, verilerin Eurostat tarafından toplandığı son 25 yıldan beri ölçülen en yüksek seviyeye ulaştı.
Piyasa beklentileri, Euro Bölgesi'nde ağustos ayı enflasyon oranının yüzde 9 olmasıydı. Açıklanan veriler piyasa beklentilerini aştı.
Geçen aylarda da zirve yapan enflasyon, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yüzde 2'lik hedefinin üzerinde seyrediyor.