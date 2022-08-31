Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20220831/euro-bolgesinde-enflasyon-agustosta-rekor-kirdi-1060616872.html
Euro Bölgesi'nde enflasyon ağustosta rekor kırdı
Euro Bölgesi'nde enflasyon ağustosta rekor kırdı
Euro Bölgesi'nde, ağustosta yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 9.1'e ulaşarak kayıtlardaki en yüksek seviyeye çıktı. 31.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-31T13:26+0300
2022-08-31T13:26+0300
avrupa'da enerji krizi
euro bölgesi
avrupa
enflasyon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1d/1060518167_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_42f22ac6bbe7bb6f5dd7f02954417d46.jpg
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin ağustos ayına ilişkin yıllık enflasyon öncü verilerini yayınladı.Verilere göre, Euro Bölgesi'nde temmuzda yüzde 8.9 olan yıllık enflasyon, ağustosta yüzde 9.1'e yükseldi.Euro Bölgesi'nde ağustos ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 38.3 ile enerjide gerçekleşti. Enerjiyi, yüzde 10.6 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 5 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 3.8 ile hizmetler izledi.Enflasyon, ağustos ayında Almanya'da yüzde 8.8, İtalya'da yüzde 9, İspanya'da yüzde 10.3, Belçika'da yüzde 10.5, Yunanistan'da yüzde 11.1, Slovenya’da yüzde 11.5, Slovakya'da yüzde 13.3, Hollanda'da yüzde 13.6, Letonya'da yüzde 20.8, Litvanya'da yüzde 21.1 ve Estonya'da yüzde 25.2 seviyesinde ölçüldü.Böylece Euro Bölgesi'nde ağustos ayında enflasyon, verilerin Eurostat tarafından toplandığı son 25 yıldan beri ölçülen en yüksek seviyeye ulaştı.Piyasa beklentileri, Euro Bölgesi'nde ağustos ayı enflasyon oranının yüzde 9 olmasıydı. Açıklanan veriler piyasa beklentilerini aştı.Geçen aylarda da zirve yapan enflasyon, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yüzde 2'lik hedefinin üzerinde seyrediyor.
https://sputniknews.com.tr/20220815/bloomberg-euro-bolgesinde-durgunluk-riski-2020-kasimdan-bu-yana-en-yuksek-seviyede-1059954802.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1d/1060518167_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_a1d115ad94db610a522344e18b04f556.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
euro bölgesi, avrupa, enflasyon
euro bölgesi, avrupa, enflasyon

Euro Bölgesi'nde enflasyon ağustosta rekor kırdı

13:26 31.08.2022
© SputnikAvrupa Birliği (AB)
Avrupa Birliği (AB) - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2022
© Sputnik
Abone olTelegram
Euro Bölgesi'nde, ağustosta yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 9.1'e ulaşarak kayıtlardaki en yüksek seviyeye çıktı.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin ağustos ayına ilişkin yıllık enflasyon öncü verilerini yayınladı.
Verilere göre, Euro Bölgesi'nde temmuzda yüzde 8.9 olan yıllık enflasyon, ağustosta yüzde 9.1'e yükseldi.
Euro Bölgesi'nde ağustos ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 38.3 ile enerjide gerçekleşti. Enerjiyi, yüzde 10.6 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 5 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 3.8 ile hizmetler izledi.
Enflasyon, ağustos ayında Almanya'da yüzde 8.8, İtalya'da yüzde 9, İspanya'da yüzde 10.3, Belçika'da yüzde 10.5, Yunanistan'da yüzde 11.1, Slovenya’da yüzde 11.5, Slovakya'da yüzde 13.3, Hollanda'da yüzde 13.6, Letonya'da yüzde 20.8, Litvanya'da yüzde 21.1 ve Estonya'da yüzde 25.2 seviyesinde ölçüldü.
Böylece Euro Bölgesi'nde ağustos ayında enflasyon, verilerin Eurostat tarafından toplandığı son 25 yıldan beri ölçülen en yüksek seviyeye ulaştı.
Piyasa beklentileri, Euro Bölgesi'nde ağustos ayı enflasyon oranının yüzde 9 olmasıydı. Açıklanan veriler piyasa beklentilerini aştı.
Geçen aylarda da zirve yapan enflasyon, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yüzde 2'lik hedefinin üzerinde seyrediyor.
Avrupa Birliği (AB) - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2022
EKONOMİ
Bloomberg: Euro Bölgesi’nde durgunluk riski 2020 kasım ayından bu yana en yüksek seviyede
15 Ağustos, 18:56
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала