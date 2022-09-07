https://sputniknews.com.tr/20220907/fransada-enerji-tasarrufu-icin-yuzme-havuzlari-kapatiliyor-1060916959.html

Fransa'da enerji tasarrufu için yüzme havuzları kapatılıyor

Fransa'da enerji tasarrufu için yüzme havuzları kapatılıyor

Rusya yaptırımlarının enerji krizi olarak geri döndüğü Avrupa'da Moskova'nın Kuzey Akım'ı kapatmasıyla alarm zilleri çalarken, Fransa'da kabaran ısıtma... 07.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-07T15:10+0300

2022-09-07T15:10+0300

2022-09-07T15:10+0300

avrupa'da enerji krizi

enerji

yüzme havuzu

fransa

ısıtma

maliyet

fatura

kapanma

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Fransa'da 30 yüzme havuzu artan ısıtma maliyetleri nedeniyle artık işletilebilir olmadıkları gerekçesiyle operatörleri tarafından kapatıldı. Kararı spor ve eğitim grupları öfkeyle karşıladı. Fransız Yüzme Federasyonu (FFN), havuzların derhal yeniden açılmasını talep ederek "Yüzme öğrenemeyecek olan tüm çocukları ve yetişkinleri doğrudan etkiliyor” dedi.Fransa genelinde yüzme havuzları ve buz pistleri işleten Vert Marine, yıllık enerji faturasının 15 milyon eurodan 100 milyon euroya fırladığını duyurdu. Bu rakamın tüm yıllık gelirine eşit olduğunu açıklayan şirket, katlanılabilir enerji maliyetlerine geri dönmek için gerekli ve benzeri görülmemiş kararları almanın yerel makamlara ve hükümete kalmış bir iş olduğunu belirtti. Büyük kasaba ve şehirlerin oluşturduğu France Urbaine federasyonu ise yerel yönetimlerin bazı yerlerde ikiye katlanan artan enerji faturalarını karşılamakta zorlandığına dikkat çekti.Beden eğitimi sendikası SNEP, koronavirüs pandemisi sırasında havuzların kapatılmasının, 2020 ve 2021'de yüzmeyi öğrenemeyen 800 bin okul öğrencisinden oluşan bir nesil olduğu anlamına geldiği uyarısını yaptı. "Bazı havuzları yöneten özel şirketlerin hesaplarını tutturması, kamu yararının önüne geçmemeli" diyen SNEP, yüzmenin eğitim, sağlık, eğlence ve güvenlik açısından yararlarını vurguladı. Spor Bakanlığı da kazara boğulmaların önüne geçmek için yüzme öğrenmeyi teşvik eden kampanya yürütüyor.Fransa'nın havuzlarıyla buz pistlerinin çoğunun eski tip aşırı yakıt tüketen enerji sistemleriyle çalıştığı ve enerji tasarrufu için bir hükümet çalışma grubu tarafından ayrıntılı incelemeden geçirilmesi gerektiği belirtiliyor.

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enerji, yüzme havuzu, fransa, ısıtma, maliyet, fatura, kapanma