Fransa'da hükümet enerji tasarrufu için tren seferlerini azaltmaya hazırlanıyor

06.09.2022

Fransa'da yaşanan enerji sıkıntısı nedeniyle hükümetin, tren seferlerinde ciddi şekilde azaltma senaryoları üzerinde çalıştığı belirtildi. Le Parisien gazetesinin abonelerine sunduğu özel haberine göre, hükümet yetkilileri ülkenin resmi demir yolu şirketi SNCF'den büyük elektrik kesintisi durumunda tren sayısını azaltma olasılıklarını etraflıca ele almaları talimatını gönderdi. 'Yukarıdan gelen talimattan şirket mensuplarının şoke oldukları' kaydedilen haberde, bir şirket yetkilisinin, "Aslında ulaşım planı yolcuların ihtiyaçlarına göre uyarlanmış durumda. Ne daha fazla, daha az" açıklamasına yer verildi. Haberde, SNCF yöneticilerinin tüm senaryoları göz önünde tutsalar, hiçbir durumu göz ardı etmeseler de her halükarda hükümetin taleplerine uyum sağlamayı önceleyeceklerini aktardığı kaydedildi. SNCF şirketinin, günlük 1000 Yüksek Hızlı Tren (TGV), 14 bin Bölgesel Ekspres Taşımacılık (TER) filosu ile taşımacılıkta harcadığı enerjinin, Fransa'nın yıllık elektrik tüketiminin yüzde 1 ila 2'sine denk geldiğine dikkat çekilen haberde, bunun başkent Paris ile Marsilya'nın yıllık elektrik tüketiminden fazla olduğuna işaret edildi. Haberde, SNCF yetkililerinin, hükümetin şirketlere 'çalışanlarına uzaktan çalışma zorunluluğu getirme' gibi ek önlemler almadan, elektrik tüketimi üzerinden bir kazanım elde etmek için trenleri azaltma talebini anlamakta güçlük çektiğine vurgu yapıldı. Aksi durumda istasyonlarda uzun kuyruklar, tıka basa trenler ve her gün dert yanan demir yolu idarecileri gibi sorunların baş göstereceği uyarısı yapıldı. Haberde, yeni atanan Ulaştırma Bakanı Clement Beaune'un, demir yolu, hava yolu, kara yolu ve deniz taşımacılığı yapan şirketlere kış dönemi için tasarruf planlarını hazırlamaları için talimat gönderdiği hatırlatıldı. Haberde yer alan bilgilere göre, SNCF tasarruf kapsamında aldığı bir dizi tedbire rağmen şu an elektriğe yıllık yaklaşık 400 milyon euro harcıyor.

