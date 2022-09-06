Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20220906/fransada-hukumet-enerji-tasarrufu-icin-tren-seferlerini-azaltmaya-hazirlaniyor-1060851758.html
Fransa'da hükümet enerji tasarrufu için tren seferlerini azaltmaya hazırlanıyor
Fransa'da hükümet enerji tasarrufu için tren seferlerini azaltmaya hazırlanıyor
Hükümet yetkilileri Fransız resmi demir yolu şirketi SNCF'den büyük elektrik sıkıntısı durumunda kışın tren sayısını azaltma senaryolarını etraflıca ele... 06.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-06T10:32+0300
2022-09-06T10:34+0300
avrupa'da enerji krizi
fransa
tren
enerji
elektrik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/06/1060851921_0:138:2927:1784_1920x0_80_0_0_efc1e9fc6d37d9f2a17163c60914a806.jpg
Fransa'da yaşanan enerji sıkıntısı nedeniyle hükümetin, tren seferlerinde ciddi şekilde azaltma senaryoları üzerinde çalıştığı belirtildi. Le Parisien gazetesinin abonelerine sunduğu özel haberine göre, hükümet yetkilileri ülkenin resmi demir yolu şirketi SNCF'den büyük elektrik kesintisi durumunda tren sayısını azaltma olasılıklarını etraflıca ele almaları talimatını gönderdi. 'Yukarıdan gelen talimattan şirket mensuplarının şoke oldukları' kaydedilen haberde, bir şirket yetkilisinin, "Aslında ulaşım planı yolcuların ihtiyaçlarına göre uyarlanmış durumda. Ne daha fazla, daha az" açıklamasına yer verildi. Haberde, SNCF yöneticilerinin tüm senaryoları göz önünde tutsalar, hiçbir durumu göz ardı etmeseler de her halükarda hükümetin taleplerine uyum sağlamayı önceleyeceklerini aktardığı kaydedildi. SNCF şirketinin, günlük 1000 Yüksek Hızlı Tren (TGV), 14 bin Bölgesel Ekspres Taşımacılık (TER) filosu ile taşımacılıkta harcadığı enerjinin, Fransa'nın yıllık elektrik tüketiminin yüzde 1 ila 2'sine denk geldiğine dikkat çekilen haberde, bunun başkent Paris ile Marsilya'nın yıllık elektrik tüketiminden fazla olduğuna işaret edildi. Haberde, SNCF yetkililerinin, hükümetin şirketlere 'çalışanlarına uzaktan çalışma zorunluluğu getirme' gibi ek önlemler almadan, elektrik tüketimi üzerinden bir kazanım elde etmek için trenleri azaltma talebini anlamakta güçlük çektiğine vurgu yapıldı. Aksi durumda istasyonlarda uzun kuyruklar, tıka basa trenler ve her gün dert yanan demir yolu idarecileri gibi sorunların baş göstereceği uyarısı yapıldı. Haberde, yeni atanan Ulaştırma Bakanı Clement Beaune'un, demir yolu, hava yolu, kara yolu ve deniz taşımacılığı yapan şirketlere kış dönemi için tasarruf planlarını hazırlamaları için talimat gönderdiği hatırlatıldı. Haberde yer alan bilgilere göre, SNCF tasarruf kapsamında aldığı bir dizi tedbire rağmen şu an elektriğe yıllık yaklaşık 400 milyon euro harcıyor.
https://sputniknews.com.tr/20220906/almanyada-artan-enerji-fiyatlari-nedeniyle-hukumet-protesto-edildi-1060842105.html
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/06/1060851921_87:0:2818:2048_1920x0_80_0_0_cff4c6dbf07922c66da10fd9b5b74687.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fransa, tren, enerji, elektrik
fransa, tren, enerji, elektrik

Fransa'da hükümet enerji tasarrufu için tren seferlerini azaltmaya hazırlanıyor

10:32 06.09.2022 (güncellendi: 10:34 06.09.2022)
© AFP 2022 / GEOFFROY VAN DER HASSELTSNCF- Fransa
SNCF- Fransa - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2022
© AFP 2022 / GEOFFROY VAN DER HASSELT
Abone olTelegram
Hükümet yetkilileri Fransız resmi demir yolu şirketi SNCF'den büyük elektrik sıkıntısı durumunda kışın tren sayısını azaltma senaryolarını etraflıca ele almaları talimatı gönderdi. SNCF'in, tren filosu ile taşımacılıkta harcadığı enerji, Fransa'nın yıllık elektrik tüketiminin yüzde 1 ila 2'sine denk geliyor.
Fransa'da yaşanan enerji sıkıntısı nedeniyle hükümetin, tren seferlerinde ciddi şekilde azaltma senaryoları üzerinde çalıştığı belirtildi.
Le Parisien gazetesinin abonelerine sunduğu özel haberine göre, hükümet yetkilileri ülkenin resmi demir yolu şirketi SNCF'den büyük elektrik kesintisi durumunda tren sayısını azaltma olasılıklarını etraflıca ele almaları talimatını gönderdi.
'Yukarıdan gelen talimattan şirket mensuplarının şoke oldukları' kaydedilen haberde, bir şirket yetkilisinin, "Aslında ulaşım planı yolcuların ihtiyaçlarına göre uyarlanmış durumda. Ne daha fazla, daha az" açıklamasına yer verildi.
Haberde, SNCF yöneticilerinin tüm senaryoları göz önünde tutsalar, hiçbir durumu göz ardı etmeseler de her halükarda hükümetin taleplerine uyum sağlamayı önceleyeceklerini aktardığı kaydedildi.
SNCF şirketinin, günlük 1000 Yüksek Hızlı Tren (TGV), 14 bin Bölgesel Ekspres Taşımacılık (TER) filosu ile taşımacılıkta harcadığı enerjinin, Fransa'nın yıllık elektrik tüketiminin yüzde 1 ila 2'sine denk geldiğine dikkat çekilen haberde, bunun başkent Paris ile Marsilya'nın yıllık elektrik tüketiminden fazla olduğuna işaret edildi.
Haberde, SNCF yetkililerinin, hükümetin şirketlere 'çalışanlarına uzaktan çalışma zorunluluğu getirme' gibi ek önlemler almadan, elektrik tüketimi üzerinden bir kazanım elde etmek için trenleri azaltma talebini anlamakta güçlük çektiğine vurgu yapıldı.
Aksi durumda istasyonlarda uzun kuyruklar, tıka basa trenler ve her gün dert yanan demir yolu idarecileri gibi sorunların baş göstereceği uyarısı yapıldı.
Die Linke - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2022
Avrupa'da enerji krizi
Almanya'da artan enerji fiyatları nedeniyle hükümet protesto edildi: Donmak yerine protesto et
00:26
Haberde, yeni atanan Ulaştırma Bakanı Clement Beaune'un, demir yolu, hava yolu, kara yolu ve deniz taşımacılığı yapan şirketlere kış dönemi için tasarruf planlarını hazırlamaları için talimat gönderdiği hatırlatıldı.
Haberde yer alan bilgilere göre, SNCF tasarruf kapsamında aldığı bir dizi tedbire rağmen şu an elektriğe yıllık yaklaşık 400 milyon euro harcıyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала