https://sputniknews.com.tr/20220906/almanyada-artan-enerji-fiyatlari-nedeniyle-hukumet-protesto-edildi-1060842105.html

Almanya'da artan enerji fiyatları nedeniyle hükümet protesto edildi: Donmak yerine protesto et

Almanya'da artan enerji fiyatları nedeniyle hükümet protesto edildi: Donmak yerine protesto et

Almanya'da artan enerji fiyatları nedeniyle Berlin ve Leipzig'te protesto gösterileri düzenlendi. 06.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-06T00:26+0300

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avrupa'da enerji krizi

almanya

enerji krizi

eylem

yeşiller

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Almanya'nın diğer Avrupa Birliği ülkeleriyle birlikte, Rusya'ya yönelik uyguladığı yaptırımlar nedeniyle artan enerji fiyatları Berlin ve Leipzig'te protesto edildi. Berlin'de hükümet ortağı Yeşiller Partisi binası önünde düzenlenen gösteride gruptakiler, hükümetin Rusya'ya karşı yaptırımlar nedeniyle Alman hane halkının ekonomik yükünün artmasına neden olan politikalarına pankart ve sloganlarla tepki gösterdi.'Yeter artık - donmak yerine protesto et' sloganı ile toplananlar doğalgaz ve elektrik fiyatlarına yasal bir üst sınır getirilmesi, doğalgazda verginin kaldırılması çağrısında bulundu.Gruptakilerden bazıları, "Sıkı giyinmek zorunda olan biz değiliz, bize yanlış politikaları yüzünden donmamız gerektiğini söyleyen hükümetteki kişiler" diye bağırdı.Leizpig kentinde ise Sol Parti (Die Linke) tarafından çağrısı yapılan, Federal Parlamento Grubu ve hak örgütleri tarafından desteklenen 'Pazartesi Gösterisi'nde binlerce kişi sokağa çıkarak hükümetin politikalarını eleştirdi.

https://sputniknews.com.tr/20220904/italyada-gostericiler-elektrik-zamlarini-faturalarini-yakarak-protesto-etti-1060799964.html

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almanya, enerji krizi, eylem, yeşiller