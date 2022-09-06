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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20220906/almanyada-artan-enerji-fiyatlari-nedeniyle-hukumet-protesto-edildi-1060842105.html
Almanya'da artan enerji fiyatları nedeniyle hükümet protesto edildi: Donmak yerine protesto et
Almanya'da artan enerji fiyatları nedeniyle hükümet protesto edildi: Donmak yerine protesto et
Almanya'da artan enerji fiyatları nedeniyle Berlin ve Leipzig'te protesto gösterileri düzenlendi. 06.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-06T00:26+0300
2022-09-06T01:15+0300
avrupa'da enerji krizi
almanya
enerji krizi
eylem
yeşiller
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Almanya'nın diğer Avrupa Birliği ülkeleriyle birlikte, Rusya'ya yönelik uyguladığı yaptırımlar nedeniyle artan enerji fiyatları Berlin ve Leipzig'te protesto edildi. Berlin'de hükümet ortağı Yeşiller Partisi binası önünde düzenlenen gösteride gruptakiler, hükümetin Rusya'ya karşı yaptırımlar nedeniyle Alman hane halkının ekonomik yükünün artmasına neden olan politikalarına pankart ve sloganlarla tepki gösterdi.'Yeter artık - donmak yerine protesto et' sloganı ile toplananlar doğalgaz ve elektrik fiyatlarına yasal bir üst sınır getirilmesi, doğalgazda verginin kaldırılması çağrısında bulundu.Gruptakilerden bazıları, "Sıkı giyinmek zorunda olan biz değiliz, bize yanlış politikaları yüzünden donmamız gerektiğini söyleyen hükümetteki kişiler" diye bağırdı.Leizpig kentinde ise Sol Parti (Die Linke) tarafından çağrısı yapılan, Federal Parlamento Grubu ve hak örgütleri tarafından desteklenen 'Pazartesi Gösterisi'nde binlerce kişi sokağa çıkarak hükümetin politikalarını eleştirdi.
https://sputniknews.com.tr/20220904/italyada-gostericiler-elektrik-zamlarini-faturalarini-yakarak-protesto-etti-1060799964.html
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almanya, enerji krizi, eylem, yeşiller
almanya, enerji krizi, eylem, yeşiller

Almanya'da artan enerji fiyatları nedeniyle hükümet protesto edildi: Donmak yerine protesto et

00:26 06.09.2022 (güncellendi: 01:15 06.09.2022)
© AFP 2022 / JOHN MACDOUGALLDie Linke
Die Linke - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2022
© AFP 2022 / JOHN MACDOUGALL
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Almanya'da artan enerji fiyatları nedeniyle Berlin ve Leipzig'te protesto gösterileri düzenlendi.
Almanya'nın diğer Avrupa Birliği ülkeleriyle birlikte, Rusya'ya yönelik uyguladığı yaptırımlar nedeniyle artan enerji fiyatları Berlin ve Leipzig'te protesto edildi.

Berlin'de hükümet ortağı Yeşiller Partisi binası önünde düzenlenen gösteride gruptakiler, hükümetin Rusya'ya karşı yaptırımlar nedeniyle Alman hane halkının ekonomik yükünün artmasına neden olan politikalarına pankart ve sloganlarla tepki gösterdi.
'Yeter artık - donmak yerine protesto et' sloganı ile toplananlar doğalgaz ve elektrik fiyatlarına yasal bir üst sınır getirilmesi, doğalgazda verginin kaldırılması çağrısında bulundu.

Gruptakilerden bazıları, "Sıkı giyinmek zorunda olan biz değiliz, bize yanlış politikaları yüzünden donmamız gerektiğini söyleyen hükümetteki kişiler" diye bağırdı.

Leizpig kentinde ise Sol Parti (Die Linke) tarafından çağrısı yapılan, Federal Parlamento Grubu ve hak örgütleri tarafından desteklenen 'Pazartesi Gösterisi'nde binlerce kişi sokağa çıkarak hükümetin politikalarını eleştirdi.

İtalya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2022
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İtalya'da göstericiler elektrik zamlarını faturalarını yakarak protesto etti
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