Almanya'da artan enerji fiyatları nedeniyle hükümet protesto edildi: Donmak yerine protesto et
00:26 06.09.2022 (güncellendi: 01:15 06.09.2022)
© AFP 2022 / JOHN MACDOUGALLDie Linke
© AFP 2022 / JOHN MACDOUGALL
Almanya'da artan enerji fiyatları nedeniyle Berlin ve Leipzig'te protesto gösterileri düzenlendi.
Almanya'nın diğer Avrupa Birliği ülkeleriyle birlikte, Rusya'ya yönelik uyguladığı yaptırımlar nedeniyle artan enerji fiyatları Berlin ve Leipzig'te protesto edildi.
Berlin'de hükümet ortağı Yeşiller Partisi binası önünde düzenlenen gösteride gruptakiler, hükümetin Rusya'ya karşı yaptırımlar nedeniyle Alman hane halkının ekonomik yükünün artmasına neden olan politikalarına pankart ve sloganlarla tepki gösterdi.
Berlin'de hükümet ortağı Yeşiller Partisi binası önünde düzenlenen gösteride gruptakiler, hükümetin Rusya'ya karşı yaptırımlar nedeniyle Alman hane halkının ekonomik yükünün artmasına neden olan politikalarına pankart ve sloganlarla tepki gösterdi.
Das war ein toller Auftakt! Über 1000 Menschen demonstrierten heute in Berlin gegen die unsoziale Gasumlage. Unser Protest ist international und solidarisch! Für Heizung, Brot und Frieden! Auf einen heißen Herbst! #genugistgenug #b0509 pic.twitter.com/n9475L6C2z— Genug ist genug – Heizung, Brot und Frieden (@GenugGenug) September 5, 2022
'Yeter artık - donmak yerine protesto et' sloganı ile toplananlar doğalgaz ve elektrik fiyatlarına yasal bir üst sınır getirilmesi, doğalgazda verginin kaldırılması çağrısında bulundu.
Gruptakilerden bazıları, "Sıkı giyinmek zorunda olan biz değiliz, bize yanlış politikaları yüzünden donmamız gerektiğini söyleyen hükümetteki kişiler" diye bağırdı.
Leizpig kentinde ise Sol Parti (Die Linke) tarafından çağrısı yapılan, Federal Parlamento Grubu ve hak örgütleri tarafından desteklenen 'Pazartesi Gösterisi'nde binlerce kişi sokağa çıkarak hükümetin politikalarını eleştirdi.
Gruptakilerden bazıları, "Sıkı giyinmek zorunda olan biz değiliz, bize yanlış politikaları yüzünden donmamız gerektiğini söyleyen hükümetteki kişiler" diye bağırdı.
Leizpig kentinde ise Sol Parti (Die Linke) tarafından çağrısı yapılan, Federal Parlamento Grubu ve hak örgütleri tarafından desteklenen 'Pazartesi Gösterisi'nde binlerce kişi sokağa çıkarak hükümetin politikalarını eleştirdi.
Almanya'da artan enerji fiyatları, Berlin ve Leipzig'te protesto edildi: Yeter artık, donmak yerine protesto et'https://t.co/sNcTgZhv1Fhttps://t.co/VXxb5oLBRl pic.twitter.com/2TCpK1QYZj— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 5, 2022
#HeißerHerbst: #Energiepreise und #Inflation sind außer Kontrolle. Wir werden heute unsere Empörung gegen diese unsoziale Politik auf die Straße tragen und sagen: Energie und Essen müssen bezahlbar sein!#Preisexplosion #Energiepreisdeckel #Übergewinnsteuer #le0509 pic.twitter.com/n9sFCFJoJj— DIE LINKE. Leipzig (@DIELINKELeipzig) September 5, 2022