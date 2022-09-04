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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20220904/italyada-gostericiler-elektrik-zamlarini-faturalarini-yakarak-protesto-etti-1060799964.html
İtalya'da göstericiler elektrik zamlarını faturalarını yakarak protesto etti
İtalya'da göstericiler elektrik zamlarını faturalarını yakarak protesto etti
İtalya’da elektrik zamlarını protesto eden vatandaşlar, belediye binası önünde faturalarını yaktı. 04.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-04T22:56+0300
2022-09-04T22:57+0300
avrupa'da enerji krizi
italya
elektrik
elektrik zammı
protesto
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Ukrayna Savaşı’ndan sonra Rusya’ya ekonomik yaptırım ve ambargo uygulayan Avrupa Birliği'nde enerji krizi sürerken, çeşitli ülkelerde protestolar düzenleniyor. Enerji krizi nedeniyle İngiltere, Finlandiya ve Almanya başta olmak üzere, birçok ülkede “Kış tasarruf önlemleri” başladı ve elektrik faturaları 10 kat arttı.İtalya’nın Napoli şehrinde, elektrik faturalarını protesto etmek isteyen vatandaşlar, belediye binası önünde faturalarını yaktı.“Faturamızı ödemeyeceğiz! Şimdi kaos vaktidir!” diyen İtalyanlar, hükümeti ve elektrik zamlarını protesto etti, faturalarını yaktı.İtalya’da işçi ve taksici eylemleri sonucunda, Başbakan Mario Draghi istifa etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220904/kolnde-dogalgaz-protestosu-kuzey-akim-2yi-acin-1060797349.html
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italya, elektrik, elektrik zammı, protesto
italya, elektrik, elektrik zammı, protesto

İtalya'da göstericiler elektrik zamlarını faturalarını yakarak protesto etti

22:56 04.09.2022 (güncellendi: 22:57 04.09.2022)
© AFP 2022 / FILIPPO MONTEFORTEİtalya bayrağı
İtalya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2022
© AFP 2022 / FILIPPO MONTEFORTE
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İtalya’da elektrik zamlarını protesto eden vatandaşlar, belediye binası önünde faturalarını yaktı.
Ukrayna Savaşı’ndan sonra Rusya’ya ekonomik yaptırım ve ambargo uygulayan Avrupa Birliği'nde enerji krizi sürerken, çeşitli ülkelerde protestolar düzenleniyor.
Enerji krizi nedeniyle İngiltere, Finlandiya ve Almanya başta olmak üzere, birçok ülkede “Kış tasarruf önlemleri” başladı ve elektrik faturaları 10 kat arttı.
İtalya’nın Napoli şehrinde, elektrik faturalarını protesto etmek isteyen vatandaşlar, belediye binası önünde faturalarını yaktı.
“Faturamızı ödemeyeceğiz! Şimdi kaos vaktidir!” diyen İtalyanlar, hükümeti ve elektrik zamlarını protesto etti, faturalarını yaktı.
İtalya’da işçi ve taksici eylemleri sonucunda, Başbakan Mario Draghi istifa etmişti.
Almanya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2022
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