https://sputniknews.com.tr/20220904/italyada-gostericiler-elektrik-zamlarini-faturalarini-yakarak-protesto-etti-1060799964.html

İtalya'da göstericiler elektrik zamlarını faturalarını yakarak protesto etti

İtalya'da göstericiler elektrik zamlarını faturalarını yakarak protesto etti

İtalya’da elektrik zamlarını protesto eden vatandaşlar, belediye binası önünde faturalarını yaktı. 04.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-04T22:56+0300

2022-09-04T22:56+0300

2022-09-04T22:57+0300

avrupa'da enerji krizi

italya

elektrik

elektrik zammı

protesto

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Ukrayna Savaşı’ndan sonra Rusya’ya ekonomik yaptırım ve ambargo uygulayan Avrupa Birliği'nde enerji krizi sürerken, çeşitli ülkelerde protestolar düzenleniyor. Enerji krizi nedeniyle İngiltere, Finlandiya ve Almanya başta olmak üzere, birçok ülkede “Kış tasarruf önlemleri” başladı ve elektrik faturaları 10 kat arttı.İtalya’nın Napoli şehrinde, elektrik faturalarını protesto etmek isteyen vatandaşlar, belediye binası önünde faturalarını yaktı.“Faturamızı ödemeyeceğiz! Şimdi kaos vaktidir!” diyen İtalyanlar, hükümeti ve elektrik zamlarını protesto etti, faturalarını yaktı.İtalya’da işçi ve taksici eylemleri sonucunda, Başbakan Mario Draghi istifa etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20220904/kolnde-dogalgaz-protestosu-kuzey-akim-2yi-acin-1060797349.html

italya

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italya, elektrik, elektrik zammı, protesto