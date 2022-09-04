https://sputniknews.com.tr/20220904/kolnde-dogalgaz-protestosu-kuzey-akim-2yi-acin-1060797349.html

Köln'de doğalgaz protestosu: Kuzey Akım-2'yi açın

Köln'de doğalgaz protestosu: Kuzey Akım-2'yi açın

Almanya'nın Köln kentinde doğalgaz zamlarına karşı yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı bir miting düzenlendi. Mitingde Rusya'ya karşı yaptırımların sona ermesi... 04.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-04T20:44+0300

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avrupa'da enerji krizi

almanya

rusya

kuzey akım-2

köln

doğalgaz

protesto

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Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen mitingde yaklaşık 2 bin kişi doğalgaz faturalarını artıracak yeni düzenlemeyi protesto etti.Mitinge katılanlar Almanya'nın Ukrayna'ya verdiği desteği geri çekmesi, Rusya'ya karşı yaptırımları sona erdirmesi ve Kuzey Akım 2'nin faaliyete geçmesini talep etti.Sol Haber'in Reuters'dan aktardığı habere göre miting, Köln'deki Rusça konuşan diaspora grupları tarafından düzenlendi. Mitingin organizatörlerinden Elena Kolbasnikova "Almanya kaos içinde. Bu kış nasıl hayatta kalacağız?” dedi.Haberde birkaç düzine kişiden oluşan bir grubunsa Ukrayna'ya desteklerini ifade etmek için Köln'ün devasa Gotik katedralinde toplandığı belirtildi.

almanya

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almanya, rusya, kuzey akım-2, köln, doğalgaz, protesto