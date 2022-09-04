https://sputniknews.com.tr/20220904/kolnde-dogalgaz-protestosu-kuzey-akim-2yi-acin-1060797349.html
Köln'de doğalgaz protestosu: Kuzey Akım-2'yi açın
Köln'de doğalgaz protestosu: Kuzey Akım-2'yi açın
Almanya'nın Köln kentinde doğalgaz zamlarına karşı yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı bir miting düzenlendi. Mitingde Rusya'ya karşı yaptırımların sona ermesi... 04.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-04T20:44+0300
2022-09-04T20:44+0300
2022-09-04T20:48+0300
avrupa'da enerji krizi
almanya
rusya
kuzey akım-2
köln
doğalgaz
protesto
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Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen mitingde yaklaşık 2 bin kişi doğalgaz faturalarını artıracak yeni düzenlemeyi protesto etti.Mitinge katılanlar Almanya'nın Ukrayna'ya verdiği desteği geri çekmesi, Rusya'ya karşı yaptırımları sona erdirmesi ve Kuzey Akım 2'nin faaliyete geçmesini talep etti.Sol Haber'in Reuters'dan aktardığı habere göre miting, Köln'deki Rusça konuşan diaspora grupları tarafından düzenlendi. Mitingin organizatörlerinden Elena Kolbasnikova "Almanya kaos içinde. Bu kış nasıl hayatta kalacağız?” dedi.Haberde birkaç düzine kişiden oluşan bir grubunsa Ukrayna'ya desteklerini ifade etmek için Köln'ün devasa Gotik katedralinde toplandığı belirtildi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
almanya, rusya, kuzey akım-2, köln, doğalgaz, protesto
almanya, rusya, kuzey akım-2, köln, doğalgaz, protesto
Köln'de doğalgaz protestosu: Kuzey Akım-2'yi açın
20:44 04.09.2022 (güncellendi: 20:48 04.09.2022) Abone ol
Almanya'nın Köln kentinde doğalgaz zamlarına karşı yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı bir miting düzenlendi. Mitingde Rusya'ya karşı yaptırımların sona ermesi talep edildi.
Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen mitingde yaklaşık 2 bin kişi doğalgaz faturalarını artıracak yeni düzenlemeyi protesto etti.
Mitinge katılanlar Almanya'nın Ukrayna'ya verdiği desteği geri çekmesi, Rusya'ya karşı yaptırımları sona erdirmesi ve Kuzey Akım 2'nin faaliyete geçmesini talep etti.
Sol Haber'in
Reuters'dan aktardığı habere
göre miting, Köln'deki Rusça konuşan diaspora grupları tarafından düzenlendi. Mitingin organizatörlerinden Elena Kolbasnikova "Almanya kaos içinde. Bu kış nasıl hayatta kalacağız?
” dedi.
Haberde birkaç düzine kişiden oluşan bir grubunsa Ukrayna'ya desteklerini ifade etmek için Köln'ün devasa Gotik katedralinde toplandığı belirtildi.