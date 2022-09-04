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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20220904/gaz-kesildi-makarna-nasil-pisecek-sorusuna-italyan-kuantum-fizikciden-yanit-kaynayinca-kapatin-1060787621.html
'Gaz kesildi, makarna nasıl pişecek' sorusuna İtalyan kuantum fizikçiden yanıt: Kaynayınca kapatın
'Gaz kesildi, makarna nasıl pişecek' sorusuna İtalyan kuantum fizikçiden yanıt: Kaynayınca kapatın
Batı'nın yaptırım restlerini müteakip Rusya Avrupa'ya gaz musluklarını kapatırken, nasıl makarna nasıl pişireceklerinin derdine düşen İtalyanlara Nobel ödüllü... 04.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-04T12:57+0300
2022-09-04T13:33+0300
avrupa'da enerji krizi
kuantum
fizik
nobel fizik ödülü
italya
italyan
makarna
rusya
gaz
doğalgaz
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Avrupa’nın ana gaz tedarik hatlarından biri olan Kuzey Akım’ı kapatmasının ardından Avrupalılar kışın nasıl ısınacaklarının ötesinde nasıl yemek pişireceklerini de düşünmeye başladı. İtalyanlar makarna tenceresinin nasıl kaynayacağını dert edinirken, kuantum fiziği çalışmalarıyla tanınan ve 2021 Nobel Fizik Ödülü'ne layık görülen Giorgio Parisi'den tavsiye geldi. 'Kapak hep kapalı olsun'Meseleye el atan Parisi, İtalyanlara su kaynama sıcaklığına ulaştığında makarnaları attıktan sonra gazı tamamen kapama tavsiyesinde bulundu. Kuantum fizikçi, “En önemli şey kapağı her zaman kapalı tutmak, buharlaşmayla çok fazla ısı kaybı oluyor" diye yazarak ekledi:"Makarna haşlandıktan sonra gazı minimuma, minimuma ayarlıyorum ki, gaz tüketmeden çok düşük ısıda kaynasın.”Faturalardaki artışı göz önüne alarak konuyu ilk gündeme sokan aktör Alessandro Busiri Vici'ye atıfta bulunan Parisi, "Ayrıca bana ait olmayan, Alessandro Busiri Vici'ye ait olan ve sadece yeniden gündeme getirdiğim paylaşımın önerdiği gibi gazı kapatmayı da deneyebilirsiniz" dedi. 'Su 90 derecede kaynadıktan sonra dağda da pişer'Kuantum fizikçi, “Elbette bu şekilde daha da az gaz tüketiliyor ve bence makarna yine de pişiyor. Sonuçta makarna, 90 derecede kaynayan suyla dağlarda bile iyi pişer. Kapak esastır” vurgusunu yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20220902/gazprom-kuzey-akimindan-dogalgaz-akisini-tamamen-durdurdu-1060740833.html
https://sputniknews.com.tr/20220904/bloomberg-putin-kuzey-akim-ile-ilgili-karariyla-batida-panik-yaratti-1060777454.html
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kuantum, fizik, nobel fizik ödülü, italya, italyan, makarna, rusya, gaz, doğalgaz
kuantum, fizik, nobel fizik ödülü, italya, italyan, makarna, rusya, gaz, doğalgaz

'Gaz kesildi, makarna nasıl pişecek' sorusuna İtalyan kuantum fizikçiden yanıt: Kaynayınca kapatın

12:57 04.09.2022 (güncellendi: 13:33 04.09.2022)
© AFP 2022 / Marco BertorelloMakarna / Spagetti
Makarna / Spagetti - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2022
© AFP 2022 / Marco Bertorello
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Batı'nın yaptırım restlerini müteakip Rusya Avrupa'ya gaz musluklarını kapatırken, nasıl makarna nasıl pişireceklerinin derdine düşen İtalyanlara Nobel ödüllü ünlü kuantum fizikçi Parisi'den tavsiye geldi: "Su kaynayıp makarna atıldıktan sonra gazı kapatabilirsiniz, kapağı kapalı tutmanız yeter."
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Avrupa’nın ana gaz tedarik hatlarından biri olan Kuzey Akım’ı kapatmasının ardından Avrupalılar kışın nasıl ısınacaklarının ötesinde nasıl yemek pişireceklerini de düşünmeye başladı. İtalyanlar makarna tenceresinin nasıl kaynayacağını dert edinirken, kuantum fiziği çalışmalarıyla tanınan ve 2021 Nobel Fizik Ödülü'ne layık görülen Giorgio Parisi'den tavsiye geldi.

'Kapak hep kapalı olsun'

Meseleye el atan Parisi, İtalyanlara su kaynama sıcaklığına ulaştığında makarnaları attıktan sonra gazı tamamen kapama tavsiyesinde bulundu. Kuantum fizikçi, “En önemli şey kapağı her zaman kapalı tutmak, buharlaşmayla çok fazla ısı kaybı oluyor" diye yazarak ekledi:
"Makarna haşlandıktan sonra gazı minimuma, minimuma ayarlıyorum ki, gaz tüketmeden çok düşük ısıda kaynasın.”
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Faturalardaki artışı göz önüne alarak konuyu ilk gündeme sokan aktör Alessandro Busiri Vici'ye atıfta bulunan Parisi, "Ayrıca bana ait olmayan, Alessandro Busiri Vici'ye ait olan ve sadece yeniden gündeme getirdiğim paylaşımın önerdiği gibi gazı kapatmayı da deneyebilirsiniz" dedi.

'Su 90 derecede kaynadıktan sonra dağda da pişer'

Kuantum fizikçi, “Elbette bu şekilde daha da az gaz tüketiliyor ve bence makarna yine de pişiyor. Sonuçta makarna, 90 derecede kaynayan suyla dağlarda bile iyi pişer. Kapak esastır” vurgusunu yaptı.
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