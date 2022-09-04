https://sputniknews.com.tr/20220904/bloomberg-putin-kuzey-akim-ile-ilgili-karariyla-batida-panik-yaratti-1060777454.html

Bloomberg: Putin, Kuzey Akım ile ilgili kararıyla Batı'da panik yarattı

Bloomberg: Putin, Kuzey Akım ile ilgili kararıyla Batı'da panik yarattı

Bloomberg’de yer alan habere göre Rusya lideri Vladimir Putin, Avrupa’nın ana gaz tedarik hatlarından biri olan Kuzey Akım’ı kapatarak İngiltere’yi paniğe... 04.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-04T00:58+0300

2022-09-04T00:58+0300

2022-09-04T01:01+0300

ukrayna krizi

bloomberg

vladimir putin

avrupa

doğalgaz

kuzey akım

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Energy UK ticaret birliğinin eski CEO’su Angela Knight, Bloomberg’e açıklamasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Avrupa’nın ana gaz tedarik hatlarından biri olan Kuzey Akım’ı kapatarak İngiltere’de paniğe yol açtığını söyledi.Rus liderin ‘ekonomik savaş’ başlattığını iddia eden Knight, “Ülke olarak panik halindeyiz. Avrupa da aynı şekilde. Ve bu şaşırtıcı değil, ben bunun için eleştirmiyorum” diye konuştu.İngiliz uzman, yetkilileri her zaman ‘dostane’ olmayan farklı ülkelerden gelen enerji tedariki konusunda bağımlılık yaratmakla suçladı ve şöyle devam etti:Kuzey Akım doğalgaz boru hattı haziran ortasından bu yana kısıtlamalarla, temmuz ayının sonundan bu yana ise yaklaşık 170 milyon metreküp olan günlük kapasitesinin sadece yüzde 20'sini kullanarak çalışıyor.Gazprom, önceki gün teknik bakım nedeniyle üç gün süreyle durdurulan Kuzey Akım’ın çalışır durumdaki tek gaz kompresör ünitesi Trent 60'taki yağ sızıntısı nedeniyle gaz akışının süresiz olarak durdurulduğunu duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20220902/gazprom-kuzey-akimindan-dogalgaz-akisini-tamamen-durdurdu-1060740833.html

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bloomberg, vladimir putin, avrupa, doğalgaz, kuzey akım