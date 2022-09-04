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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220904/bloomberg-putin-kuzey-akim-ile-ilgili-karariyla-batida-panik-yaratti-1060777454.html
Bloomberg: Putin, Kuzey Akım ile ilgili kararıyla Batı'da panik yarattı
Bloomberg: Putin, Kuzey Akım ile ilgili kararıyla Batı'da panik yarattı
Bloomberg’de yer alan habere göre Rusya lideri Vladimir Putin, Avrupa’nın ana gaz tedarik hatlarından biri olan Kuzey Akım’ı kapatarak İngiltere’yi paniğe... 04.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-04T00:58+0300
2022-09-04T01:01+0300
ukrayna krizi
bloomberg
vladimir putin
avrupa
doğalgaz
kuzey akım
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Energy UK ticaret birliğinin eski CEO’su Angela Knight, Bloomberg’e açıklamasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Avrupa’nın ana gaz tedarik hatlarından biri olan Kuzey Akım’ı kapatarak İngiltere’de paniğe yol açtığını söyledi.Rus liderin ‘ekonomik savaş’ başlattığını iddia eden Knight, “Ülke olarak panik halindeyiz. Avrupa da aynı şekilde. Ve bu şaşırtıcı değil, ben bunun için eleştirmiyorum” diye konuştu.İngiliz uzman, yetkilileri her zaman ‘dostane’ olmayan farklı ülkelerden gelen enerji tedariki konusunda bağımlılık yaratmakla suçladı ve şöyle devam etti:Kuzey Akım doğalgaz boru hattı haziran ortasından bu yana kısıtlamalarla, temmuz ayının sonundan bu yana ise yaklaşık 170 milyon metreküp olan günlük kapasitesinin sadece yüzde 20'sini kullanarak çalışıyor.Gazprom, önceki gün teknik bakım nedeniyle üç gün süreyle durdurulan Kuzey Akım’ın çalışır durumdaki tek gaz kompresör ünitesi Trent 60'taki yağ sızıntısı nedeniyle gaz akışının süresiz olarak durdurulduğunu duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20220902/gazprom-kuzey-akimindan-dogalgaz-akisini-tamamen-durdurdu-1060740833.html
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bloomberg, vladimir putin, avrupa, doğalgaz, kuzey akım
bloomberg, vladimir putin, avrupa, doğalgaz, kuzey akım

Bloomberg: Putin, Kuzey Akım ile ilgili kararıyla Batı'da panik yarattı

00:58 04.09.2022 (güncellendi: 01:01 04.09.2022)
© SputnikVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2022
© Sputnik
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Bloomberg’de yer alan habere göre Rusya lideri Vladimir Putin, Avrupa’nın ana gaz tedarik hatlarından biri olan Kuzey Akım’ı kapatarak İngiltere’yi paniğe sürükledi.
Energy UK ticaret birliğinin eski CEO’su Angela Knight, Bloomberg’e açıklamasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Avrupa’nın ana gaz tedarik hatlarından biri olan Kuzey Akım’ı kapatarak İngiltere’de paniğe yol açtığını söyledi.
Rus liderin ‘ekonomik savaş’ başlattığını iddia eden Knight, “Ülke olarak panik halindeyiz. Avrupa da aynı şekilde. Ve bu şaşırtıcı değil, ben bunun için eleştirmiyorum” diye konuştu.
İngiliz uzman, yetkilileri her zaman ‘dostane’ olmayan farklı ülkelerden gelen enerji tedariki konusunda bağımlılık yaratmakla suçladı ve şöyle devam etti:
“Uzun süre boyunca yanlış enerji politikası izledik. Bu gerçekten tatsız bir şok.”
Kuzey Akım doğalgaz boru hattı haziran ortasından bu yana kısıtlamalarla, temmuz ayının sonundan bu yana ise yaklaşık 170 milyon metreküp olan günlük kapasitesinin sadece yüzde 20'sini kullanarak çalışıyor.
Gazprom, önceki gün teknik bakım nedeniyle üç gün süreyle durdurulan Kuzey Akım’ın çalışır durumdaki tek gaz kompresör ünitesi Trent 60'taki yağ sızıntısı nedeniyle gaz akışının süresiz olarak durdurulduğunu duyurmuştu.
Gazprom - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2022
DÜNYA
Gazprom, Kuzey Akım’ından doğalgaz akışını tamamen durdurdu
2 Eylül, 20:27
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