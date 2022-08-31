https://sputniknews.com.tr/20220831/isvicre-buyuk-elektrik-kesintilerine-hazirlaniyor-enerji-firmalarindan-gece-mesaisi-onerisi--1060592598.html

İsviçre büyük elektrik kesintilerine hazırlanıyor: Enerji firmalarından gece mesaisi önerisi

İsviçre büyük elektrik kesintilerine hazırlanıyor: Enerji firmalarından gece mesaisi önerisi

Dünyanın en zengin ülkelerinden biri olan İsviçre, elektrik kesintileriyle geçeceği tahmin edilen bir kış mevsimine hazırlanıyor. Ülkedeki enerji firmaları ise... 31.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-31T03:01+0300

2022-08-31T03:01+0300

2022-08-31T03:01+0300

avrupa'da enerji krizi

isviçre

elektrik

elektrik kesintisi

önlem

tesis

enerji

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Alpler'e yayılmış yüzlerce hidroelektrik santrali ile İsviçre, yaz aylarında gereğinden fazla elektrik üretiyor. Ancak dağlarla çevrili olan ülke, soğuklar başladığında enerji ithalatına yönelmek zorunda.Rusya'nın Avrupa'nın çoğuna gaz dağıtımını kesmesi ve Batı'nın yaptırımlarıyla körüklenen enerji krizinin eşiğinde ülkede ciddi elektrik kesintileri tehdidi baş gösteriyor.Diğer Avrupa ülkeleri de sıkıntıyı hissederken, kendi gaz depolama tesislerine sahip olmayan İsviçre'de durum özellikle tehlikeli.Ülkedeki enerji stoku genellikle Avrupa Birliği'nden, özellikle Almanya'dan gelen gazdan elde edilen elektriğin ithalatına bağlı. Ancak birlik, kendi güç kaynağı konusunda temkinli olduğundan, üye olmayan İsviçre pastadan kendine yetecek payı alamayabilir. Nant de Drance tesisiBern, İsviçre'nin enerji üretim ve depolama sistemlerini kurmak için çalışıyor. Ancak önümüzdeki ay yeni ve güçlü bir pompalı depolamalı hidroelektrik santralinin açılışı bile bu kış sorunları gidermeye yardımcı olmayacak gibi görünüyor.İnşaatına 2008 yılında başlanan ve Temmuz ayında açılan Nant de Drance tesisi, Batı Avrupa'nın en yüksek zirvesi olan Mont Blanc'a sadece birkaç kilometre uzaklıkta. 1700 metre yüksekliği bulunan tesis, yerin 600 metre altındaki yer alıyor.Türbinler aracılığıyla bir rezervuardan su salarak güç üreten tipik hidroelektrik sistemlerinin aksine, pompalı depolama sistemlerinde rezervuarın boşalmasıyla su bitmiyor. Tesisin kilit hissedarlarından İsviçreli enerji şirketi Alpiq'ten Robert Gleitz, iki rezervuar arasında yer alan Nant de Drance santralinin 'dev bir pil gibi' çalışacağını söyledi.Tesisi gezerken AFP'ye konuşan Gleitz, "Şebekede çok fazla elektrik olduğunda suyu üst rezervuarda depolayacağız" dedi. Böylece tesisin, kışın yüksek talebin olduğu zamanlarda üretimi artırarak ithal enerji ihtiyacını azaltabileceğini söyleyen Gleitz, bunun kısa sürede ihtiyacı giderebileceğini, uzun vadeli krizler karşısında ise çok az yardımcı olacağını vurguladı. Ülke, 2020 verilerine göre yalnızca 37 rüzgar türbini bulunurken uzmanlar, hükümetin 2050 yenilenebilir enerji hedefine ulaşmak için yaklaşık 750 türbine ihtiyaç duyulacağını söylüyor.Ülke genelindeki perakendeciler ise güneş panelleri ve jeneratörlerin acil ihtiyaç olduğunu bildiriyor.Gece ve hafta sonları çalışma önerisiDurum böyleyken İsviçreli mekanik ve elektrik mühendisliği firmaları, ülke ekonomisinin kışı atlatmasını sağlamaya yönelik tedbirlerin bir parçası olarak çalışmalarını gece ve hafta sonlarına da kaydırmayı önerdi.İsviçre mekanik ve elektrik mühendisliği endüstrileri birliği olan Swissmem, hükümeti işletmeleri ve halkı bu kış derhal enerji tasarrufu yapmaya ve binaları daha az ısıtmaya çağırdı.Birlik, hükümete iklim yükümlülüklerini yerine getirmeyen şirketlere yönelik yaptırımlardan feragat etme çağrısında bulundu. Çağrıda ayrıca, bunu yapabilen firmaların geceleri ve hafta sonları üretime devam etmesi gerektiğine vurgu yapıldı. Swissmem'den yapılan açıklamada, "Kıtlık durumunda elektrik ve gaz tüketiminde tasarruf önemlidir. Endüstri, üretimi gece veya pazar de sürdürerek yardımcı olabilir" ifadesi yer aldı. Swissmem Başkanı Martin Hirzel ise “Elektrik veya gaz kesintilerini önlemek hayati önem taşıyor” dedi. Hirzel, “Sektörümüzdeki şirketleri ve işleri tehlikeye girebilir” diye ekledi.

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isviçre, elektrik, elektrik kesintisi, önlem, tesis, enerji