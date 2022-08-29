https://sputniknews.com.tr/20220829/shell-ceosu-ben-van-beurden-avrupadaki-gaz-krizi-birkac-kis-surecek--1060541241.html

Shell CEO’su Ben van Beurden: Avrupa’daki gaz krizi birkaç kış sürebilir

Shell CEO’su Ben van Beurden: Avrupa’daki gaz krizi birkaç kış sürebilir

İngiliz-Hollanda ortaklığında çok uluslu bir petrol ve doğalgaz şirketi Shell’in CEO’su Ben van Beurden, Avrupa ülkelerinin, Rusya’dan gelen arzın azalması... 29.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-29T22:03+0300

2022-08-29T22:03+0300

2022-08-29T22:09+0300

avrupa'da enerji krizi

doğalgaz

shell

avrupa

kriz

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Ben van Beurden, Avrupa'daki doğalgaz krizine ilişkin yaptığı açıklamada, “Bir şekilde, verimlilik tasarrufu, akılcı kullanım ve sahip olabileceğimiz alternatifleri çok hızlı biçimde yaratma yoluyla çözümler bulmamız gereken birkaç kışla karşı karşıya olabiliriz” ifadesini kullandı.Alternatif enerji kaynaklarına ve alternatif ithalata geçilebileceğini dile getiren Shell CEO’su, Avrupa’nın 2027 yılına kadar hem endüstriyel büyüme hem de siyasi birlik açısından sorunlar yaşayabileceğini belirterek, “Krizin kolayca geçeceği veya kolayca biteceği, göz ardı etmemiz gereken bir fantezi” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20220829/elon-musk-dunyanin-dogalgaz-ve-petrole-hl-ihtiyaci-var-1060519872.html

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doğalgaz, shell, avrupa, kriz