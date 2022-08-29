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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20220829/shell-ceosu-ben-van-beurden-avrupadaki-gaz-krizi-birkac-kis-surecek--1060541241.html
Shell CEO’su Ben van Beurden: Avrupa’daki gaz krizi birkaç kış sürebilir
Shell CEO’su Ben van Beurden: Avrupa’daki gaz krizi birkaç kış sürebilir
İngiliz-Hollanda ortaklığında çok uluslu bir petrol ve doğalgaz şirketi Shell’in CEO’su Ben van Beurden, Avrupa ülkelerinin, Rusya’dan gelen arzın azalması... 29.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-29T22:03+0300
2022-08-29T22:09+0300
avrupa'da enerji krizi
doğalgaz
shell
avrupa
kriz
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Ben van Beurden, Avrupa'daki doğalgaz krizine ilişkin yaptığı açıklamada, “Bir şekilde, verimlilik tasarrufu, akılcı kullanım ve sahip olabileceğimiz alternatifleri çok hızlı biçimde yaratma yoluyla çözümler bulmamız gereken birkaç kışla karşı karşıya olabiliriz” ifadesini kullandı.Alternatif enerji kaynaklarına ve alternatif ithalata geçilebileceğini dile getiren Shell CEO’su, Avrupa’nın 2027 yılına kadar hem endüstriyel büyüme hem de siyasi birlik açısından sorunlar yaşayabileceğini belirterek, “Krizin kolayca geçeceği veya kolayca biteceği, göz ardı etmemiz gereken bir fantezi” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20220829/elon-musk-dunyanin-dogalgaz-ve-petrole-hl-ihtiyaci-var-1060519872.html
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doğalgaz, shell, avrupa, kriz
doğalgaz, shell, avrupa, kriz

Shell CEO’su Ben van Beurden: Avrupa’daki gaz krizi birkaç kış sürebilir

22:03 29.08.2022 (güncellendi: 22:09 29.08.2022)
© AFP 2022Doğalgaz
Doğalgaz - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2022
© AFP 2022
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İngiliz-Hollanda ortaklığında çok uluslu bir petrol ve doğalgaz şirketi Shell’in CEO’su Ben van Beurden, Avrupa ülkelerinin, Rusya’dan gelen arzın azalması nedeniyle birkaç kış boyunca gaz kıtlığıyla karşı karşıya kalabileceğini belirtti.
Ben van Beurden, Avrupa'daki doğalgaz krizine ilişkin yaptığı açıklamada, “Bir şekilde, verimlilik tasarrufu, akılcı kullanım ve sahip olabileceğimiz alternatifleri çok hızlı biçimde yaratma yoluyla çözümler bulmamız gereken birkaç kışla karşı karşıya olabiliriz” ifadesini kullandı.
Alternatif enerji kaynaklarına ve alternatif ithalata geçilebileceğini dile getiren Shell CEO’su, Avrupa’nın 2027 yılına kadar hem endüstriyel büyüme hem de siyasi birlik açısından sorunlar yaşayabileceğini belirterek, “Krizin kolayca geçeceği veya kolayca biteceği, göz ardı etmemiz gereken bir fantezi” dedi.
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2022
Avrupa'da enerji krizi
Elon Musk: Dünyanın doğalgaz ve petrole hâlâ ihtiyacı var
13:25
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