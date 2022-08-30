https://sputniknews.com.tr/20220830/fransa-maliye-bakani-le-maireden-sert-kisa-hazirlanma-cagrisi-1060582569.html

Fransa Maliye Bakanı Le Maire’den sert kışa hazırlanma çağrısı

Fransa Maliye Bakanı Le Maire’den sert kışa hazırlanma çağrısı

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, ülkedeki işletmelere enerji tüketimini azaltma ve 'çok sert kışa' hazırlanma çağrısında bulundu. 30.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-30T20:41+0300

2022-08-30T20:41+0300

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fransa

avrupa'da enerji krizi

enerji

doğalgaz

elektrik

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Fransa Maliye Bakanı Le Maire, Fransız Girişimciler Birliği (Medef) ile görüşmede, “Özellikle sert kış geçireceğimiz bir senaryoya hazırlanmamız gerekiyor. Bu kış özel zorluklarla karşı karşıya kalırsak işletmelerin tükettiği enerjiyi dağıtma yollarını bulmalıyız” diye konuştu.Ülkede gerçekleştirilen anket, Fransızların yüzde 58’inin enerji tüketimini kısabileceklerini, yüzde 38’i de elektriği en asgari düzeyde tüketmeye çalıştıklarını ortaya koydu.Le Maire, “Her bir vatandaşın, evinde, ulaşım aracında, işletmelerde, idarede, marketlerde enerji tüketimini azaltmak gerektiğini anlamalı” diye kaydetti.Bakan, 2021’de doğalgaz ve elektrik faturası cironun yüzde 3’ünü aşan işletmelere devlet desteğinin aralık ayı sonuna kadar uzatılacağını belirtti.

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