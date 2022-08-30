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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20220830/fransa-maliye-bakani-le-maireden-sert-kisa-hazirlanma-cagrisi-1060582569.html
Fransa Maliye Bakanı Le Maire’den sert kışa hazırlanma çağrısı
Fransa Maliye Bakanı Le Maire’den sert kışa hazırlanma çağrısı
Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, ülkedeki işletmelere enerji tüketimini azaltma ve 'çok sert kışa' hazırlanma çağrısında bulundu. 30.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-30T20:41+0300
2022-08-30T20:42+0300
fransa
avrupa'da enerji krizi
enerji
doğalgaz
elektrik
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Fransa Maliye Bakanı Le Maire, Fransız Girişimciler Birliği (Medef) ile görüşmede, “Özellikle sert kış geçireceğimiz bir senaryoya hazırlanmamız gerekiyor. Bu kış özel zorluklarla karşı karşıya kalırsak işletmelerin tükettiği enerjiyi dağıtma yollarını bulmalıyız” diye konuştu.Ülkede gerçekleştirilen anket, Fransızların yüzde 58’inin enerji tüketimini kısabileceklerini, yüzde 38’i de elektriği en asgari düzeyde tüketmeye çalıştıklarını ortaya koydu.Le Maire, “Her bir vatandaşın, evinde, ulaşım aracında, işletmelerde, idarede, marketlerde enerji tüketimini azaltmak gerektiğini anlamalı” diye kaydetti.Bakan, 2021’de doğalgaz ve elektrik faturası cironun yüzde 3’ünü aşan işletmelere devlet desteğinin aralık ayı sonuna kadar uzatılacağını belirtti.
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fransa, enerji, doğalgaz, elektrik
fransa, enerji, doğalgaz, elektrik

Fransa Maliye Bakanı Le Maire’den sert kışa hazırlanma çağrısı

20:41 30.08.2022 (güncellendi: 20:42 30.08.2022)
© REUTERS / Charles PlatiauFransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire
Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2022
© REUTERS / Charles Platiau
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Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, ülkedeki işletmelere enerji tüketimini azaltma ve 'çok sert kışa' hazırlanma çağrısında bulundu.
Fransa Maliye Bakanı Le Maire, Fransız Girişimciler Birliği (Medef) ile görüşmede, “Özellikle sert kış geçireceğimiz bir senaryoya hazırlanmamız gerekiyor. Bu kış özel zorluklarla karşı karşıya kalırsak işletmelerin tükettiği enerjiyi dağıtma yollarını bulmalıyız” diye konuştu.
Ülkede gerçekleştirilen anket, Fransızların yüzde 58’inin enerji tüketimini kısabileceklerini, yüzde 38’i de elektriği en asgari düzeyde tüketmeye çalıştıklarını ortaya koydu.
Le Maire, “Her bir vatandaşın, evinde, ulaşım aracında, işletmelerde, idarede, marketlerde enerji tüketimini azaltmak gerektiğini anlamalı” diye kaydetti.
Bakan, 2021’de doğalgaz ve elektrik faturası cironun yüzde 3’ünü aşan işletmelere devlet desteğinin aralık ayı sonuna kadar uzatılacağını belirtti.
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