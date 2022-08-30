https://sputniknews.com.tr/20220830/gazprom-kuzey-akimin-yarindan-itibaren-gecici-olarak-kapatilacagini-dogruladi-1060578606.html

Gazprom, Kuzey Akım’ın yarından itibaren geçici olarak kapatılacağını doğruladı

Gazprom, Kuzey Akım’ın yarından itibaren geçici olarak kapatılacağını doğruladı

Rus devlet doğalgaz şirketi Gazprom, Kuzey Akım doğalgaz boru hattının 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında kapatılacağını doğruladı. 30.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-30T18:15+0300

2022-08-30T18:15+0300

2022-08-30T18:15+0300

avrupa'da enerji krizi

rusya

gazprom

avrupa

moskova

doğalgaz

kuzey akım

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1e/1060578735_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_0569d93dddc8d25cd9bcf16270b16c6b.jpg

Açıklamada, bakımın tamamlanmasının ardından ve ünitede teknik arıza olmaması durumunda gaz tedarikinin günde 33 milyon metreküp seviyesine yeniden ulaştırılacağı ifade edilmişti.Gazprom basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Kuzey Akım doğalgaz boru hattı yarın Moskova saatiyle 04.00’te (TSİ ile aynı) kapatılacak ve 3 Eylül tarihinde Moskova saati ile 04.00’de kadar kapalı kalacak.Şirketten yapılan açıklamada, bu önlemlerin Portovaya kompresör istasyonundaki 24 numaralı gaz piston ünitesindeki onarım çalışmasından kaynaklandığı belirtildi.Mevcut teknik bakım sözleşmesine göre rutin bakım çalışmalarının her bin çalışma saatinde bir kez olmak üzere Siemens uzmanları ile birlikte yapılması gerekiyor.Gazprom, 19 Ağustos tarihinde Kuzey Akım doğalgaz boru hattı üzerinden yapılan gaz tedarikinin, çalışır durumda olan tek gaz pompalama ünitesinin onarımı nedeniyle 31 Ağustos'tan 2 Eylül'e kadar tamamen durdurulacağı konusunda uyarmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20220830/gazprom-fransaya-dogalgaz-tedarikini-kisti-1060564587.html

rusya

moskova

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, gazprom, avrupa, moskova, doğalgaz, kuzey akım