Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20220830/gazprom-kuzey-akimin-yarindan-itibaren-gecici-olarak-kapatilacagini-dogruladi-1060578606.html
Gazprom, Kuzey Akım’ın yarından itibaren geçici olarak kapatılacağını doğruladı
Gazprom, Kuzey Akım’ın yarından itibaren geçici olarak kapatılacağını doğruladı
Rus devlet doğalgaz şirketi Gazprom, Kuzey Akım doğalgaz boru hattının 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında kapatılacağını doğruladı. 30.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-30T18:15+0300
2022-08-30T18:15+0300
avrupa'da enerji krizi
rusya
gazprom
avrupa
moskova
doğalgaz
kuzey akım
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1e/1060578735_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_0569d93dddc8d25cd9bcf16270b16c6b.jpg
Açıklamada, bakımın tamamlanmasının ardından ve ünitede teknik arıza olmaması durumunda gaz tedarikinin günde 33 milyon metreküp seviyesine yeniden ulaştırılacağı ifade edilmişti.Gazprom basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Kuzey Akım doğalgaz boru hattı yarın Moskova saatiyle 04.00’te (TSİ ile aynı) kapatılacak ve 3 Eylül tarihinde Moskova saati ile 04.00’de kadar kapalı kalacak.Şirketten yapılan açıklamada, bu önlemlerin Portovaya kompresör istasyonundaki 24 numaralı gaz piston ünitesindeki onarım çalışmasından kaynaklandığı belirtildi.Mevcut teknik bakım sözleşmesine göre rutin bakım çalışmalarının her bin çalışma saatinde bir kez olmak üzere Siemens uzmanları ile birlikte yapılması gerekiyor.Gazprom, 19 Ağustos tarihinde Kuzey Akım doğalgaz boru hattı üzerinden yapılan gaz tedarikinin, çalışır durumda olan tek gaz pompalama ünitesinin onarımı nedeniyle 31 Ağustos'tan 2 Eylül'e kadar tamamen durdurulacağı konusunda uyarmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220830/gazprom-fransaya-dogalgaz-tedarikini-kisti-1060564587.html
rusya
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1e/1060578735_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_7cbacff5c70d89d38fe5f75cf7455700.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, gazprom, avrupa, moskova, doğalgaz, kuzey akım
rusya, gazprom, avrupa, moskova, doğalgaz, kuzey akım

Gazprom, Kuzey Akım’ın yarından itibaren geçici olarak kapatılacağını doğruladı

18:15 30.08.2022
© Sputnik / Алексей Майшев / Fotoğraf bankasına girGazprom
Gazprom - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2022
© Sputnik / Алексей Майшев
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone olTelegram
Rus devlet doğalgaz şirketi Gazprom, Kuzey Akım doğalgaz boru hattının 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında kapatılacağını doğruladı.
Açıklamada, bakımın tamamlanmasının ardından ve ünitede teknik arıza olmaması durumunda gaz tedarikinin günde 33 milyon metreküp seviyesine yeniden ulaştırılacağı ifade edilmişti.

Gazprom basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Kuzey Akım doğalgaz boru hattı yarın Moskova saatiyle 04.00’te (TSİ ile aynı) kapatılacak ve 3 Eylül tarihinde Moskova saati ile 04.00’de kadar kapalı kalacak.

Şirketten yapılan açıklamada, bu önlemlerin Portovaya kompresör istasyonundaki 24 numaralı gaz piston ünitesindeki onarım çalışmasından kaynaklandığı belirtildi.

Mevcut teknik bakım sözleşmesine göre rutin bakım çalışmalarının her bin çalışma saatinde bir kez olmak üzere Siemens uzmanları ile birlikte yapılması gerekiyor.

Gazprom, 19 Ağustos tarihinde Kuzey Akım doğalgaz boru hattı üzerinden yapılan gaz tedarikinin, çalışır durumda olan tek gaz pompalama ünitesinin onarımı nedeniyle 31 Ağustos'tan 2 Eylül'e kadar tamamen durdurulacağı konusunda uyarmıştı.
Gazprom - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2022
Avrupa'da enerji krizi
Gazprom, Fransa’ya doğalgaz tedarikini kıstı
12:41
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала