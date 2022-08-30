https://sputniknews.com.tr/20220830/gazprom-fransaya-dogalgaz-tedarikini-kisti-1060564587.html
Gazprom, Fransa’ya doğalgaz tedarikini kıstı
Gazprom, Fransa’ya doğalgaz tedarikini kıstı
Fransız enerji şirketi Engie, Rus enerji dei Gazprom’un ‘sözleşmenin yerine getirilmesi konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle’ Fransa’ya gaz tedarikini... 30.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-30T12:41+0300
2022-08-30T12:41+0300
2022-08-30T12:41+0300
avrupa'da enerji krizi
gazprom
rusya
fransa
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Fransız Le Figaro gazetesi, Rusya’dan Fransa’ya doğalgaz tedarikinin Gazprom’un Engie’yi bilgilendirmesi ardından hemen azaltılacağını yazdı. Gazetenin haberinde, Gazprom’un temmuz ayında da Engie’ye doğalgaz tedarikini azalttığı hatırlatması yapıldı.Engie, Gazprom’dan satın alınan doğalgazın şirketin iç pazara tedarik edilen toplam doğalgaz miktarının yüzde 4’ünü oluşturduğunu belirtti. Şirket, Fransa’nın en büyük gaz tedarikçilerinden biri ve şirketin yüzde 24’ü Fransız hükümetine ait.Paris, Rusya’nın Ukrayna’da askeri operasyon başlatmasından beri ülke içindeki doğalgaz depolarını dolduruyor. Ülkenin doğalgaz depolarının şu an yüzde 90 oranında dolu olduğu ve hükümetin ilave gaz tedariki için Norveç ile de görüştüğü biliniyor.Fransa, kullandığı elektrik enerjisinin çoğunu nükleer santrallerden elde ediyor, ancak ülkenin enerji tüketiminde doğalgazın payı hâlâ yüzde 20.
https://sputniknews.com.tr/20220827/bulgaristan-gazpromla-yeni-kontrati-gorusmeyi-reddetti-1060477530.html
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gazprom, rusya, fransa
Gazprom, Fransa’ya doğalgaz tedarikini kıstı
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Fransız enerji şirketi Engie, Rus enerji dei Gazprom’un ‘sözleşmenin yerine getirilmesi konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle’ Fransa’ya gaz tedarikini azaltacağı hususunda kendilerini bilgilendirdiğini duyurdu.
Fransız Le Figaro gazetesi, Rusya’dan Fransa’ya doğalgaz tedarikinin Gazprom’un Engie’yi bilgilendirmesi ardından hemen azaltılacağını yazdı. Gazetenin haberinde, Gazprom’un temmuz ayında da Engie’ye doğalgaz tedarikini azalttığı hatırlatması yapıldı.
Engie, Gazprom’dan satın alınan doğalgazın şirketin iç pazara tedarik edilen toplam doğalgaz miktarının yüzde 4’ünü oluşturduğunu belirtti. Şirket, Fransa’nın en büyük gaz tedarikçilerinden biri ve şirketin yüzde 24’ü Fransız hükümetine ait.
Paris, Rusya’nın Ukrayna’da askeri operasyon başlatmasından beri ülke içindeki doğalgaz depolarını dolduruyor. Ülkenin doğalgaz depolarının şu an yüzde 90 oranında dolu olduğu ve hükümetin ilave gaz tedariki için Norveç ile de görüştüğü biliniyor.
Fransa, kullandığı elektrik enerjisinin çoğunu nükleer santrallerden elde ediyor, ancak ülkenin enerji tüketiminde doğalgazın payı hâlâ yüzde 20.