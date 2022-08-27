Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20220827/bulgaristan-gazpromla-yeni-kontrati-gorusmeyi-reddetti-1060477530.html
Bulgaristan, Gazprom’la yeni kontratı görüşmeyi reddetti
Bulgaristan, Gazprom’la yeni kontratı görüşmeyi reddetti
Bulgaristan Ekonomi Politikalarından Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hristo Aleksiev, ülkesinin Rus enerji devi Gazprom ile sadece mevcut kontratı görüşme... 27.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-27T23:22+0300
2022-08-27T23:22+0300
avrupa'da enerji krizi
gazprom
bulgaristan
sözleşme
doğalgaz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102995/23/1029952332_0:0:3093:1740_1920x0_80_0_0_df6013df3561a1b5a787f86e12243b94.jpg
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Enerji Genel Müdürü Ditte Juul Jørgensen ile yaptığı görüşmede Aleksiev, "Başbakan Yardımcısı, Bulgar hükümetinin Gazprom Export ile kısa, orta veya uzun vadeli yeni bir kontrat müzakere etme niyetinde olmadığını açıkça belirtti, sadece mevcut kontrat kapsamındaki hacimlerin alımıyla ilgili görüşecek" ifadelerini kullandı.Geçici hükümetin bu konuyla ilgilenmeyeceğini kaydeden Aleksiev, “Böyle yeni, geleceğe yönelik kararı ancak yeni hükümet ve parlamento alabilir” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20220826/bulgaristan-dogalgaz-gorusmelerine-hazir-oldugu-konusunda-gazpromu-bilgilendirdi-1060436377.html
bulgaristan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102995/23/1029952332_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_d78074fd0c50a5f334aca23adb0d9ffc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
gazprom, bulgaristan, sözleşme, doğalgaz
gazprom, bulgaristan, sözleşme, doğalgaz

Bulgaristan, Gazprom’la yeni kontratı görüşmeyi reddetti

23:22 27.08.2022
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girGazprom
Gazprom - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2022
© Sputnik
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone olTelegram
Bulgaristan Ekonomi Politikalarından Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hristo Aleksiev, ülkesinin Rus enerji devi Gazprom ile sadece mevcut kontratı görüşme niyetinde olduğunu ve yeni tedariki görüşmeyeceğini söyledi.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Enerji Genel Müdürü Ditte Juul Jørgensen ile yaptığı görüşmede Aleksiev, "Başbakan Yardımcısı, Bulgar hükümetinin Gazprom Export ile kısa, orta veya uzun vadeli yeni bir kontrat müzakere etme niyetinde olmadığını açıkça belirtti, sadece mevcut kontrat kapsamındaki hacimlerin alımıyla ilgili görüşecek" ifadelerini kullandı.
Geçici hükümetin bu konuyla ilgilenmeyeceğini kaydeden Aleksiev, “Böyle yeni, geleceğe yönelik kararı ancak yeni hükümet ve parlamento alabilir” diye konuştu.
Gazprom - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2022
Avrupa'da enerji krizi
Bulgaristan, doğalgaz görüşmelerine hazır olduğu konusunda Gazprom’u bilgilendirdi
Dün, 17:24
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала