https://sputniknews.com.tr/20220827/bulgaristan-gazpromla-yeni-kontrati-gorusmeyi-reddetti-1060477530.html

Bulgaristan, Gazprom’la yeni kontratı görüşmeyi reddetti

Bulgaristan, Gazprom’la yeni kontratı görüşmeyi reddetti

Bulgaristan Ekonomi Politikalarından Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hristo Aleksiev, ülkesinin Rus enerji devi Gazprom ile sadece mevcut kontratı görüşme... 27.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-27T23:22+0300

2022-08-27T23:22+0300

2022-08-27T23:22+0300

avrupa'da enerji krizi

gazprom

bulgaristan

sözleşme

doğalgaz

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Enerji Genel Müdürü Ditte Juul Jørgensen ile yaptığı görüşmede Aleksiev, "Başbakan Yardımcısı, Bulgar hükümetinin Gazprom Export ile kısa, orta veya uzun vadeli yeni bir kontrat müzakere etme niyetinde olmadığını açıkça belirtti, sadece mevcut kontrat kapsamındaki hacimlerin alımıyla ilgili görüşecek" ifadelerini kullandı.Geçici hükümetin bu konuyla ilgilenmeyeceğini kaydeden Aleksiev, “Böyle yeni, geleceğe yönelik kararı ancak yeni hükümet ve parlamento alabilir” diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20220826/bulgaristan-dogalgaz-gorusmelerine-hazir-oldugu-konusunda-gazpromu-bilgilendirdi-1060436377.html

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