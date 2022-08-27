https://sputniknews.com.tr/20220827/bulgaristan-gazpromla-yeni-kontrati-gorusmeyi-reddetti-1060477530.html
Bulgaristan, Gazprom’la yeni kontratı görüşmeyi reddetti
Bulgaristan, Gazprom’la yeni kontratı görüşmeyi reddetti
Bulgaristan Ekonomi Politikalarından Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hristo Aleksiev, ülkesinin Rus enerji devi Gazprom ile sadece mevcut kontratı görüşme... 27.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-27T23:22+0300
2022-08-27T23:22+0300
2022-08-27T23:22+0300
avrupa'da enerji krizi
gazprom
bulgaristan
sözleşme
doğalgaz
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Enerji Genel Müdürü Ditte Juul Jørgensen ile yaptığı görüşmede Aleksiev, "Başbakan Yardımcısı, Bulgar hükümetinin Gazprom Export ile kısa, orta veya uzun vadeli yeni bir kontrat müzakere etme niyetinde olmadığını açıkça belirtti, sadece mevcut kontrat kapsamındaki hacimlerin alımıyla ilgili görüşecek" ifadelerini kullandı.Geçici hükümetin bu konuyla ilgilenmeyeceğini kaydeden Aleksiev, “Böyle yeni, geleceğe yönelik kararı ancak yeni hükümet ve parlamento alabilir” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20220826/bulgaristan-dogalgaz-gorusmelerine-hazir-oldugu-konusunda-gazpromu-bilgilendirdi-1060436377.html
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gazprom, bulgaristan, sözleşme, doğalgaz
Bulgaristan, Gazprom’la yeni kontratı görüşmeyi reddetti
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Bulgaristan Ekonomi Politikalarından Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hristo Aleksiev, ülkesinin Rus enerji devi Gazprom ile sadece mevcut kontratı görüşme niyetinde olduğunu ve yeni tedariki görüşmeyeceğini söyledi.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Enerji Genel Müdürü Ditte Juul Jørgensen ile yaptığı görüşmede Aleksiev, "Başbakan Yardımcısı, Bulgar hükümetinin Gazprom Export ile kısa, orta veya uzun vadeli yeni bir kontrat müzakere etme niyetinde olmadığını açıkça belirtti, sadece mevcut kontrat kapsamındaki hacimlerin alımıyla ilgili görüşecek" ifadelerini kullandı.
Geçici hükümetin bu konuyla ilgilenmeyeceğini kaydeden Aleksiev, “Böyle yeni, geleceğe yönelik kararı ancak yeni hükümet ve parlamento alabilir” diye konuştu.