https://sputniknews.com.tr/20220825/dogu-perincekten-gulsene-imam-hatipliler-bu-memleketin-degerli-evlatlaridir-1060378274.html
Doğu Perinçek'ten Gülşen'e: İmam hatipliler bu memleketin değerli evlatlarıdır
Doğu Perinçek'ten Gülşen'e: İmam hatipliler bu memleketin değerli evlatlarıdır
Orkestrasındaki bir kişiyle şakalaşırken kullandığı ifade nedeniyle hakkında gözaltı kararı verilen Gülşen'e Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'ten de tepki... 25.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-25T13:21+0300
2022-08-25T13:21+0300
2022-08-25T13:22+0300
politika
doğu perinçek
gülşen
imam hatip
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Şarkıcı Gülşen'in bir konseri sırasında orkestrasındaki bir kişiyle şakalaşırken kullandığı "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" ifadesi sosyal medyada paylaşılınca hakkında soruşturma başlatıldı. Sabah gazetesi, Gülşen hakkında gözaltı kararı verildiğini yazarken AK Partili isimlerden de şarkıcıya art arda tepkiler geldi.Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:"İmam Hatipliler bu memleketin değerli evlatlarıdır. İmamlarımıza, hatiplerimize ve din adamlarımıza yönelik her türlü hakareti kınıyoruz ve kabul etmiyoruz."
https://sputniknews.com.tr/20220825/milli-egitim-bakanligindan-gulsen-hakkinda-suc-duyurusu-1060373348.html
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doğu perinçek, gülşen, imam hatip
doğu perinçek, gülşen, imam hatip
Doğu Perinçek'ten Gülşen'e: İmam hatipliler bu memleketin değerli evlatlarıdır
13:21 25.08.2022 (güncellendi: 13:22 25.08.2022) Abone ol
Orkestrasındaki bir kişiyle şakalaşırken kullandığı ifade nedeniyle hakkında gözaltı kararı verilen Gülşen'e Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'ten de tepki geldi.
Şarkıcı Gülşen'in
bir konseri sırasında orkestrasındaki bir kişiyle şakalaşırken kullandığı "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" ifadesi sosyal medyada paylaşılınca hakkında soruşturma başlatıldı. Sabah gazetesi, Gülşen hakkında gözaltı
kararı verildiğini yazarken AK Partili isimlerden de şarkıcıya art arda tepkiler
geldi.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:
"İmam Hatipliler bu memleketin değerli evlatlarıdır. İmamlarımıza, hatiplerimize ve din adamlarımıza yönelik her türlü hakareti kınıyoruz ve kabul etmiyoruz."