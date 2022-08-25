https://sputniknews.com.tr/20220825/dogu-perincekten-gulsene-imam-hatipliler-bu-memleketin-degerli-evlatlaridir-1060378274.html

Doğu Perinçek'ten Gülşen'e: İmam hatipliler bu memleketin değerli evlatlarıdır

Doğu Perinçek'ten Gülşen'e: İmam hatipliler bu memleketin değerli evlatlarıdır

Orkestrasındaki bir kişiyle şakalaşırken kullandığı ifade nedeniyle hakkında gözaltı kararı verilen Gülşen'e Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'ten de tepki... 25.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-25T13:21+0300

2022-08-25T13:21+0300

2022-08-25T13:22+0300

politika

doğu perinçek

gülşen

imam hatip

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Şarkıcı Gülşen'in bir konseri sırasında orkestrasındaki bir kişiyle şakalaşırken kullandığı "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" ifadesi sosyal medyada paylaşılınca hakkında soruşturma başlatıldı. Sabah gazetesi, Gülşen hakkında gözaltı kararı verildiğini yazarken AK Partili isimlerden de şarkıcıya art arda tepkiler geldi.Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:"İmam Hatipliler bu memleketin değerli evlatlarıdır. İmamlarımıza, hatiplerimize ve din adamlarımıza yönelik her türlü hakareti kınıyoruz ve kabul etmiyoruz."

https://sputniknews.com.tr/20220825/milli-egitim-bakanligindan-gulsen-hakkinda-suc-duyurusu-1060373348.html

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Sputnik Türkiye

doğu perinçek, gülşen, imam hatip